All’interno degli Eventi Valentiniani le associazioni che aderiscono a CAU 2025 (Cantiere di Arti Urbane) proporranno in collaborazione con BRANCO OTTICO, “Operazione San Valentino-Cartoline da Terni”, un ambizioso progetto che partendo da una selezione di foto che hanno segnato la storia di Terni, realizzerà mostre ed eventi.

Un progetto che è aperto alla città tanto che i fotografi di Branco Ottico incontreranno gli studenti delle scuole superiori, il 7 febbraio nella sede del Liceo Artistico e il 10 febbraio a Palazzo Gazzoli.

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, invece, Branco Ottico incontrerà i cittadini in piazza della Repubblica dove, chi vorrà, potrà farsi fare un ritratto. L’iniziativa è “Ritratti in piazza e stampa in camera oscura su gelatina d’argento”.

“Branco Ottico è un gruppo di sperimentazione fotografica – dice David Rossi, l’anima del gruppo veneto – ci siamo costruiti una fotocamera che difficilmente si è vista, di un metro quadro di dimensione, che ci permette di realizzare delle foto di un metro di dimensione e svilupparle direttamente in pochi minuti. Il progetto che realizzeremo a Terni è più complesso perché faremo sì ritratti ma saranno ritratti ambientali, saranno delle cartoline, un po’ più grandi del solito, che rappresenteranno zone storiche e momenti storici della città, creeremo queste foto-cartoline sul posto e alla fine del progetto le presenteremo in una mostra”.