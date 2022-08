Il ternano Alessandro Chiometti è fra i tre finalisti del concorso letterario Scienza Fantastica di Spotorno con il racconto “la tana del verme”.

Il testo vincitore della X edizione del concorso a cura di Daniele Debernardi ed Alessandra Debernardi sarà annunciato domenica 28 agosto alle ore 21 in Piazza della Vittoria.

“Uno dei primi racconti, scrive Chiometti in un post sul suo profilo Facebook, che avevo messo giù quando avevo ricominciato a scribacchiare in maniera seria. Lo lessi per la prima volta una sera a casa di Marina Biasi e nel gruppo di scrittori e scrittrici di allora c’erano Michela Della Croce e Susanna Angeli.

Ogni racconto che viene apprezzato per uno scribacchino come me è una gioia, ma inutile dire che ad alcuni, inevitabilmente, ci si tiene in modo particolare. “La tana del verme” (su cui per inciso dopo quella prima serata ho sputato sangue per migliorarlo, riscrivendolo più volte, una delle quali proprio per quest’ultimo concorso) è di certo uno di quelli.

E via, il prossimo week end si va Spotorno per Scienza Fantastica e ci giochiamo la finale!”

Un grandissimo in bocca al lupo Alessandro.