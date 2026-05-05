Dalle prime ore di domani, mercoledì 6 maggio, sono previsti temporali su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

È quanto si legge in un avviso meteo della Protezione civile.

Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Lombardia, Piemonte e Liguria e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.

Intanto oggi, allagamenti ci sono stati in Toscana. Particolarmente colpite dal maltempo Firenze, Carrara, Castelfiorentino, Reggello e Incisa.