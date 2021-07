E’ una storia breve di solidarietà, integrazione, amicizia profonda quella che vede protagonisti i bambini di “Amici per la pelle”. Una storia scritta a quattro mani da Giulia Alvisini e Lorenzo Di Lecce che sono una giovane coppia nella vita, sono di Terni e sono alla loro prima esperienza editoriale.

“Tenevamo un diario delle vacanze – spiega Lorenzo Di Lecce – le nostre vacanze in Sicilia nel 2018, in quel momento abbiamo pensato di scrivere un storia che avesse come protagonisti tre bambini, due fratelli italiani , Pietro e Bianca e Joseph che è un immigrato senegalese, arrivato in Italia insieme a suo padre. Loro vivono nel quartiere Ballarò di Palermo.

I tre si conoscono a scuola anche se non sono compagni di classe. Joseph è il più grande, Bianca è la più piccola. L’amicizia più stretta e quella che lega Joseph e Pietro.

“Pietro e Bianca non sono nomi scelti a caso – spiega ancora Lorenzo – con Giulia, infatti, li avevamo scelti per un eventuale, nuovo arrivo in famiglia”.

Che per la cronaca, nel frattempo, c’è stato. E’ arrivata, infatti, Bianca a rendere ancora più felici Giulia e Lorenzo.

Il racconto è stato scritto nel 2018 e Giulia e Lorenzo ci hanno messo mano più volte prima di consegnarlo alla casa editrice Albatros che lo ha stampato.

Una storia breve di 44 pagine arricchita dalle illustrazioni di Sofia Falchi, anche lei di Terni.

La prefazione è della scrittrice Barbara Alberti. “Certe voci ci definiscono quanto quelle con cui parliamo ogni giorno, se non di più – scrive la Alberti – e non ci bastano mai. Quando se ne aggiungono altre è un dono inatteso da non lasciarsi sfuggire. Questo è l’ultimo (Amici per la pelle, ndr) col quale Albatros ci offre la sua collana Nuove Voci, una selezione di nuovi autori italiani, punto di riferimento per il lettore navigante, la collana di scrittori emergenti più premiata dall’editoria italiana e fra le più vendute.”

“Amici per la pelle” è uscito il 14 luglio. E’ disponibile in tutte le librerie. E’ stato distribuito da Messaggerie ed è disponibile anche sulle piattaforme on line.

Il prezzo di copertina è 9,90.