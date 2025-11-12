Era da tanto che doveva venire a Narni. Adesso le operazioni di trasferimento sono state completate e così la Narnese può vantare il suo nuovo attaccante centrale: è Diego Brasili, classe 2005, romano, cresciuto nella Lazio per passare poi nei settori giovanili di Modena e Monopoli.

A gennaio 2025 è stato prelevato dal Flaminia Civita Castellana, dove ha iniziato anche l’attuale stagione agonistica sempre in Serie D, collezionando 4 presenze tra campionato (girone G) e Coppa Italia.

L’acquisto è particolarmente indicato dal momento che la Narnese aveva dimostrato la propria carenza proprio nel settore avanzato dove il giovane Leone doveva cantare e portare la croce. I risultati complessivi non sono stati per niente buoni e la Narnese ha sofferto la mancanza di un realizzatore cinico, sottoporta, di quelli che la buttano dentro.

Bene, allora, il lavoro del direttore Fabio Moscatelli che è riuscito nel non facile compito di mettere le mani su una figura di grande valore.

Ora la domanda: giocherà domenica contro l’Angelana? Si dice che sia in forma ma di sicuro il mister Defendi un pezzo di partita glielo farà fare di sicuro per sintonizzarlo con la squadra.