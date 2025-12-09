di Chiara Furiani



Non tutti sapranno chi sono The Swingles.

Ma tutti, o almeno i meno giovani, avranno ancora in testa la sigla di Quark, il famoso programma di Piero Angela.

Quella inusuale, e pur affascinante, versione per sole voci dell “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach.

Una rivisitazione un po’ sacrilega agli orecchi dei puristi, ma in realtà un illustre marchio di fabbrica dello stile che ha fatto la fortuna di questa formazione, rendendola famosissima in tutto il mondo.

Nati negli ormai lontanissimi anni ’60 ad opera del tenore inglese Ward Swingle (di qui il nome), i nostri hanno attraversato nei decenni molteplici cambi di formazione e persino di denominazione, e da Swingle Singers sono noti oggi come The Swingles.

Ma senza abbandonare mai la vocazione originale, quella di rivisitare repertorio strumentale prevalentemente classico, ma non solo, in chiave esclusivamente vocale e se possibile con qualche sfumatura di jazz.

Fin dagli inizi i nostri hanno sbaragliato la concorrenza, provando di essere la migliore compagine a cappella sulla piazza e raggiungendo un livello di eccellenza che a tutt’oggi resta ineguagliato.

Non poteva esserci scelta migliore quindi per chiudere in bellezza la stagione concertistica 2025 degli Amici della Musica di Foligno, accaparrandosi persino la data zero del tour italiano dei The Swingles e l’unica tappa dell’ensemble in Italia centrale.

Alle ore 21 all’Auditorio di San Domenico il leggendario settetto, vincitore di ben 5 Grammy Award, darà vita a una serata sicuramente indimenticabile, in cui verranno eseguiti i più famosi brani di repertorio, ma anche brani natalizi.

Protagoniste della serata le voci straordinarie di Mallika Bhagwat (India/UK), Joanna Goldsmith-Eteson (UK), Scarlet Halton (UK), Owen Butcher (UK), James Botcher (UK), Jamie Wright (UK), e Tom Hartley (UK), che condurranno il pubblico attraverso un’esperienza musicale unica, che intreccerà alla bellezza delle melodie più amate, l’eleganza e la magia di sette voci che senza alcuno strumento creeranno un mondo sonoro ricco, caldo e avvolgente.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it.