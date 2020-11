Il film omaggio alla memoria della professoressa Rita Levi Montalcini è iniziato da doveva iniziare ovverosia dalla consegna del premio Nobel per la medicina, avvenuto a Oslo nel 1986 “per le sue scoperte e l’individuazione di fattori di crescita cellulare”.

Elena Sofia Ricci non la scopriamo certo ieri ma lei, ogni volta, è una garanzia di successo sia se si tratti di indossare le vesti di una suora, sia quelli di una donna tradita costretta a reinventarsi la vita (Vivi e lascia vivere), sia se si tratti di dare voce, anima e corpo alla scienziata Rita Levi Montalcini. Tanto per citare le cose più recenti. “Ma che strano, hanno dato il Nobel per la medicina a una che non ha scoperto nessuna medicina, ma sono una scienziata e devo ascoltare quello che mi dice la scienza, anche quando fa male”. Quando ancora non sono scoperte le cure per l’alzheimer o per il parkinson. La grande amarezza delle scienziata che sottolineava come con i topi la cura funzionasse e sulle persone no.

Elena Sofia Ricci ha reso la Montalcini nel migliore dei modi, l’hanno truccata in modo tale che le somigliasse anche fisicamente. Era lei nel modo di porsi, nel parlare, nella postura, nel camminare. Il film corre su un doppio binario, la vita della professoressa Montalcini e la corsa contro il tempo per salvare la vista a una bambina di 12 anni, Elena, per la quale la Montalcini ha fatto i salti mortali per sintetizzare un collirio dagli effetti fondamentali. D’altronde il suo professore di università le aveva intimato: “non si fermi, mai!” Quella scoperta per Elena, negli anni 90, è diventata pratica clinica.

Molto emozionante.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI GIOVEDI’ SERA 26 NOVEMBRE

1) Rita Levi Montalcini, Rai1: 5.464.000 spettatori (share 21,94%)

2) L’eredità, Rai1: 5.172.000 spettatori (share 22,69%)

3) I soliti ignoti, Rai1: 5.156.000 spettatori (share 18,20%)

4) Striscia la notizia, Canale5: 4.810.000 spettatori (share 16,94%)

5) Caduta libera, Canale5: 3.818.000 spettatori (share 18,11%)

6) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Canale5: 2.522.000 spettatori (share 11,89%)

7) Otto e Mezzo, La7: 1.883.000 spettatori (share 6,68%)

8) Un posto al sole, Rai3: 1.783.000 spettatori (share 6,31%)

9) Diego Armando Maradona, Rai3: 1.619.000 spettatori (share 6,33%)

10) Le iene, Italia1: 1.465.000 spettatori (share 7,81%)