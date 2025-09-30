In attesa che scadesse il tempo di attesa per lo svolgimento del consiglio provinciale che è saltato per mancanza del numero legale, erano infatti assenti sia i consiglieri di destra che quelli di sinistra, il sindaco Bandecchi è tornato sulle vicende di ieri e sulle contestazioni subite. E, come al solito, non ha avuto peli sulla lingua.

“Tra di loro – ha detto – c’erano due spacciatori, arrestati nel 2015 e nel 2019, gli altri erano per la maggior parte drogati, parliamo di 25 persone, che contestazioni sono queste, ho avuto più atti di solidarietà dai cittadini. Mi dovevano contestare anche oggi, tutti stavamo spettando, non si è presentato nessuno”.

Bandecchi ha poi attaccato la destra ternana “confusa” e ha detto che si ricandiderà a sindaco “per fare un dispetto alla destra e farla perdere”.

Sul post che ha scritto e che suscitato il putiferio non fa un passo indietro: “per me – dice- chi va aletto con una bambina di 9 anni, e se la sposa, per me è un malato di mente. Sono stupratori. Nel mondo islamico si sposano le bambine di 9 anni. Ora volete integrarvi con i musulmani, andate dove cacchio volete ma non restate qui”.

Quanto al consiglio provinciale che doveva occuparsi, tra l’altro, di dimensionamento scolastico, non verrà riconvocato. “La destra e la sinistra della provincia di Terni se ne dovranno assumere la responsabilità”.