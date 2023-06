“Ho appena iniziato male perché la vecchia giunta mi ha presentato il conto: siccome la mia squadra di calcio , la Ternana ha in gestione e utilizza lo stadio Terni, io sono in conflitto di interessi. Allora io ho già comunicato alla Federazione che andremo a giocare a Gubbio, a Perugia o a Roma. Comunque sto vendendo la Ternana così ci mettiamo a posto con questo problema”.

Lo ha detto Stefano Bandecchi ospite di mattina a “L’aria che tira” su La7, trasmissione di Myrta Merlino. La prima apparizione di giornata nella TV di Urbano Cairo perché poi , a sera, sarà ospite anche di Corrado Formigli a “Piazza Pulita”.

“Mi ha molto incuriosito lei – dice la giornalista che, prima, si rivolge a Massimo Garavaglia della Lega dicendo – conosciamo chi vi ha battuto a Terni”. Bandecchi è collegato da Terni.

In riferimento al fatto che lui sarà un sindaco con la valigia, circondato da assessori con le scarpe da ginnastica Bandecchi ha commentato: “non si può stare dentro palazzo Spada se si vuole far girare una città. Terni era una città industriale, a Terni si è accesa la prima lampadina in Italia, hanno inventato la plastica, oggi Terni è una città dismessa, le multinazionali che ci sono utilizzano spesso Terni come magazzino, le acciaierie che ci sono utilizzano Terni solo per inquinare l’aria, il commercio è totalmente andato”.

Sul suo suo futuro politico: “mi sono messo a fare politica proprio perché Meloni , Salvini e Berlusconi – dice – non mi hanno ascoltato”.

In studio Garavaglia commenta: “Terni, ma anche Vicenza e Brescia (dove ha vinto il centrosinistra, ndr) dimostra che il centrodestra ha ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista della litigiosità”.

La Merlino chiede conto a Bandecchi della sua frase rivolta a Gravina. “Come le è venuto in mente di dirgli di cambiare spacciatore?”. “Era una battuta generica – ha risposto il sindaco di Terni – però il presidente Gravina ha detto delle cose molto gravi perché quando si pensa che il denaro supera la legge sei nel posto sbagliato. Io spero in una Italia dove i soldi non fanno la misura della giustizia per le persone. Per me dunque Gravina ha detto delle cose errate e, in amicizia, gli ho fatto una battuta”.

Sul calcio: “io non ho mai particolarmente adorato il mondo del calcio italiano perché, sinceramente, non mi sembra contornato di persone da frequentare”. Il fatto di aver comprato una squadra lo definisce “un errore e ora la vendo e vendo la squadra perché mi è stato detto dalla destra ternana che sarei incompatibile, quindi non volendo dimettermi come sindaco vendo la Ternana, poi comprerò un’altra squadra da un’altra parte”.

A sera è ospite della prima parte della trasmissione di Formigli in cui si commentano i risultati dei recenti ballottaggi. “Ho vinto perché mi hanno votato i moderati di centro destra e centro sinistra – afferma Bandecchi – e poi ho preso tanti voti di sinistra perché basta camminare in mezzo alla gente , scoprire che tanta gente ha dei problemi e basta tentare di dargli una mano”. Bandecchi si confronta, fra gli altri, con il sindaco Dario Nardella di Firenze che lo avverte: “i contestatori non ci saranno solo allo stadio ma anche per strada”. E al Pd Bandecchi dice, “Serviva Bonaccini”.