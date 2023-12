“Io guardo con simpatia a questa città che deve cominciare a rispettare se stessa, a essere orgogliosa di se stessa e deve finalmente tirare fuori l’anima vera che ha sempre avuto sopita: un’anima grande , un’anima buona, un’anima intelligente, un’anima artistica, un’anima piena di cose positive che potranno da qui partire per andare veramente in giro per il mondo.”

Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, inaugurando questa sera il villaggio di Babbo Natale in piazza Europa.

“Terni vuole dire a tutto il mondo – ha aggiunto Bandecchi – che non è solo la città dell’acciaio, la città dove si lavora, la città delle multinazionali, è anche la città delle multinazionali, è anche la città dell’acciaio ma è la città dell’amore, a Terni c’è lo spirito giusto per unire le persone e i popoli. Sono contento di essere al vostro servizio e di lavorare per questa città – ha detto ancora il sindaco – io spero di dare a questa città la giusta gioia, la giusta forza e di lavorare bene per tutti voi. Vi prego di dirci sempre qual è la strada giusta, vi prego di essere per noi, sempre, la stella polare.”

Sotto l’albero illuminato, il taglio del nastro. “Terni non sarà così solo a Natale, Terni sarà eccezionale tutti i giorni. Vogliamo dare a Terni qualcosa di bello. Questo Natale servirà a cominciare a dare a tutti una speranza importante.”