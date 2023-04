Incidenti all’ordine del giorno, code di auto interminabili, il caos nelle ore di punta “chiediamo pertanto una rivisitazione della viabilità in piazza marinai d’Italia ed Eroi dell’aria, una sistemazione del manto stradale , un potenziamento della rete dei trasporti e un’accelerazione dei lavori per la ricostruzione del ponte sulla marattana”. Tutto ciò per decongestionare il traffico, davvero da bollino nero, all’ingresso di Borgo Rivo, un quartiere che è una città nella città con i suoi 30 mila abitanti.

Lo ha detto al presidio organizzato oggi pomeriggio in piazza Meridiana (a Borgo Rivo), il coordinatore territoriale dello Spi-Cgil, Sergio Lulli.

Contestualmente, ha detto Lulli “non è banale il potenziamento del verde fruibile, abbiamo un polmone verde che potrebbe essere potenziato in viale Jalenti e abbiamo un parco dismesso e abbandonato a Collerolletta. Le piante possono abbattere l’inquinamento d PM10”. Tutti queste questioni “le porremo all’attenzione alla nuova amministrazione, dopo il 14 maggio – ha aggiunto Lulli – ci fa piacere che la popolazione abbia partecipato a questa iniziativa nonostante la disaffezione per la politica”.

A proposito di politica erano presenti due candidati sindaci, Claudio Fiorelli e Josè Maria Kenny, insieme ad alcuni candidati (una decina) consiglieri comunali. Presente anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.

Presente anche il consigliere comunale uscente Francesco Filipponi (Pd) che è di Borgo Rivo: “piazza marinai d’Italia è la sola valvola di sfogo per uscire dalla città nella città (Borgo Rivo, ndr) non c’è altro modo dopo la demolizione del ponte sulla Gabelletta-Maratta e, purtroppo, la modifica che è stata fatta alla viabilità proprio in piazza marinai d’Italia ha causato un disastro tanto che per raggiungere il centro città la mattina ci vuole mezz’ora”. La stessa cosa succede al ritorno, il pomeriggio-sera.

“Ci hanno chiesto di fare proposte – ha detto ancora Filipponi – noi diciamo di tornare alla viabilità precedente”.

IL CORDOLO CONTESTATO