La partita decisiva, quella da vincere per agguantare almeno i play out, la Ternana Tip Power l’ha bucata clamorosamente.

A Reggio Calabria contro la Polisportiva Futura è finita 8-1 per i padroni di casa. Il gol di Balducci, sul finire della partita, dopo la messe di reti degli avversari che si erano portati sull’8-0. La Polisportiva Futura, così, scavalca in classifica l’Itria (battuta dalla Bulldog Capurso) e conquista l’ultimo posto utile per i play off.

La squadra allenata da Federico Pellegrini , invece, retrocede direttamente in serie B. Si salva addirittura il Mascalucia e va a disputare i play out la Roma C5.

Sentimenti decisamente contrastanti a Reggio Calabria (Lazzaro, in realtà) questo pomeriggio. Gioia per i padroni di casa, tristezza per gli ospiti.

Mascalucia e Roma hanno chiuso a 22 punti. Ternana Tip Power ha finito a 19 punti, al penultimo posto e retrocede insieme alla Tombesi Ortona.