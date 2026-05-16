Finalmente anche a Terni i riflettori si accendono sul Subbuteo e sul Calcio da Tavolo di grande livello. Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9:00, la palestra della scuola “De Filis” ospiterà il 1° Trofeo Città di Terni – Memorial Giovanni Giovannini, prestigioso torneo “Challenger” inserito nel circuito nazionale ufficiale della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo).

L’evento, organizzato nei minimi dettagli dalla Ternana Subbuteo, vedrà la partecipazione di un vero e proprio parterre de roi. Ai panni verdi della De Filis si sfideranno atleti di primissimo piano provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti più attesi spiccano:

Il ternano Francesco Mattiangeli , pluricampione del Mondo e fresco vincitore del torneo internazionale di Mallorca;

, pluricampione del Mondo e fresco vincitore del torneo internazionale di Mallorca; Il campione perugino Cesare Santanicchia ;

; Il reatino Marco Brunelli.

Un cast stellare che garantisce spettacolo, agonismo e giocate di alta scuola, candidando l’appuntamento ternano come uno dei più interessanti del panorama stagionale.

L’ingresso alla struttura è totalmente gratuito e aperto a tutti i cittadini, agli appassionati della disciplina e ai curiosi che vogliono scoprire da vicino il fascino di questo sport.

Gli organizzatori della Ternana Subbuteo colgono l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla Dirigenza e al personale della Scuola “De Filis” per la concessione dell’impianto sportivo e per la straordinaria sensibilità e collaborazione dimostrate nel sostenere l’iniziativa.