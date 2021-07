L’Olympia Thyrus S.Valentino ha ceduto in prestito oneroso il giocatore DITA EDUARD ADIN alla Torres di Sassari, una delle più importanti società professionistiche della Sardegna.

Dita Eduard Adin, nato nel 2003, ha esordito come titolare in Promozione nell’Olympia a 16 anni e l’anno scorso, in prestito al Foligno, ha collezionato 20 presenze da titolare nel Campionato di Serie D. Ora l’attende l’esperienza di Sassari nelle file della Torres.

Il Direttore Generale dell’Olympia Thyrus S.Valentino, Cesare Ramozzi, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la felice conclusione della trattativa affermando che “la serietà di Eduard e la possibilità che gli abbiamo dato di misurarsi subito nelle prime squadre costituiscono la forza della nostra impostazione dilettantistica e la nostra particolare metodologia”.

Il presidente Corsi, invece, ha tenuto a ringraziare il procuratore del ragazzo, Carloalberto Batini.