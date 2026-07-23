È tutto pronto per un weekend che rappresenta un doppio appuntamento di grande rilievo per Hangar29 e per la città di Terni.

Venerdì 24 luglio l’opificio di via Piemonte e non più l’Anfiteatro romano (causa previsto maltempo) ospiterà una delle line-up techno più importanti dell’estate italiana, mentre il 25 luglio sarà la volta del rap con Silent Bob, uno degli artisti più iconici della nostra generazione.

“Stiamo accogliendo pubblico proveniente da tutta Italia e anche dall’estero – spiega Andrea Brunotti, founder di Hangar29 – un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come il nostro territorio sia sempre più attrattivo per eventi di livello nazionale e internazionale”.

Dietro questo weekend ci sono mesi di lavoro, passione e attenzione a ogni dettaglio.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Brunotti – è quello di offrire al pubblico un’esperienza all’altezza delle aspettative e continuare a dimostrare che Terni può essere un punto di riferimento per i grandi eventi dal vivo. Siamo pronti ad accogliere migliaia di persone e non vediamo l’ora di vivere insieme due giornate di grande musica e condivisione”.

I biglietti sono disponibili online nei canali ufficiali.

Di seguito le line-up:

DAY 1

24 luglio 2026 ore 17.00 – 02.00

HANGAR29|OPEN AIR – Chapter 2

Charlie Sparks, Snts, Blnk,Fumi, Isabel, Jo3y3t, Noera

DAY 2

25 luglio 2026 ore 20.00 – 02.00

Silent Bob e Sick Budd | Live