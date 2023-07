Di Chiara Furiani

Ci ha pensato James Holden a riempire il vuoto causato da due illustre defezioni.

Se al weekend avantgarde di Degustazioni Musicali sono mancati purtroppo gli attesissimi Lankum e Anna Calvi, ci si è rifatti ampiamente domenica sera.

“Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities”: il titolo dell’ultimo album di Holden dice tutto, la cover stile Moebius, il più visionario dei fumettisti, che illustra un consesso di creature fantastiche è altrettanto esplicita.

Dopo 20 anni di attività, dopo tante illustre collaborazioni – tra cui quella con Thom Yorke – l’artista Holden non si è ancora stancato di sperimentare e di ricercare attraverso l’esperienza sonora anche un’esperienza mistica, quella “visione dell’oltre” che solo l’arte ci può regalare.

Letteralmente stregato il pubblico dell’anfiteatro, trascinato altrove dal sound onirico del talentuoso compositore elettronico, dj e producer inglese, spalleggiato da un percussionista che con le sue tabla – i caratteristici tamburi indiani dal suono metallico – ha ulteriormente marcato il carattere orientaleggiante di alcune composizioni di Holden.

La fascinazione esercitata dalla musica poteva forse essere ulteriormente potenziata dall’elemento visivo, che in un contesto simile è spesso utilizzato – così come è stato coi bellissimi video che hanno fatto da sfondo a Max Cooper al Festival di Spoleto – ma la potenza della proposta di Holden arriva comunque dritta al cuore.

Tutt’altro mondo quello che si appresta ad occupare a breve l’arena ternana.

Il 26 sera sarà di scena l”Orchestraccia”, compagine di cantanti e attori che si ripromette di dare nuova linfa alla canzone romana d’antan.

Da “Chitarra Romana” a “Lella”, il songbook romanesco è letteralmente rivitalizzato con un’operazione di grande freschezza all’insegna del divertimento oltre che della buona musica.

Si continua a ridere da giovedì 27 a domenica 30 luglio con Baravai Comedy.

Come al solito si alterneranno spettacoli gratuiti all’esterno e a pagamento all’interno dell’anfiteatro.

Tanti i nomi importanti, l’offerta è davvero ampia.

Se ne segnalano qui solo alcuni e si consiglia di visitare la pagina di Baravai per il programma completo https://www.facebook.com/baravai.anfiteatroromano

Si parte giovedì 27 luglio con Guido Catalano e il suo “Smettere di baciare live tour”, monologo semiserio sul tema amore.

Poi sul main stage imperdibile Elio con “Ci Vuole Orecchio – Elio canta Enzo Jannacci”.

Venerdì 28 luglio è la volta dell’attesissimo Barbascura X, uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, ma anche chimico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore TV.

Sabato 29 luglio in scena Valerio Aprea con i monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox.

A cominciare dal ruolo di ‘sceneggiatore’ nella serie cult ‘Boris’ o del latinista nella saga cinematografica ‘Smetto quando voglio’ di Sydney Sibilia che gli è valsa la candidatura ai David di Donatello 2014, Aprea è un attore poliedrico che porta il suo stile personalissimo sia sul palco che in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche italiane degli ultimi anni. E’ anche nel cast di Propaganda Live su La7 con i suoi seguitissimi monologhi.

Domenica 30 luglio chiude ufficialmente il cartellone di “Baravai Comedy 2023” Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti.

Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret, una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo tra medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti et similia, in un’atmosfera di complicità e intesa trascinati dall’inesauribile verve comica dell’artista siciliano.