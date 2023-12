Non era mai accaduto che Olympia Thyrus, Narnese e Terni Fc vincessero in contemporanea: e l’hanno fatto oggi pomeriggio con la Narnese che ha preso i tre punti in trasferta. Ma quello che è più importante è che Olympia e Narnese stanno risalendo la classifica, attestandosi su posizioni più consone e tranquille. E che il Terni Fc rimane al secondo posto. Per la precisione ha battuto per 3 a 0 (27′ st e 8′ st Bagnato, 33′ st De Sagastizabal) l’Angelana mentre la Tyrus ha rifilato due gol (12′ pt Grassi rig., 34′ pt Poggi) all’Atletico Bmc. Per la cronaca la Narnese ha vinto per uno a zero a Tavernelle con un rigore di Zhar al 5’ del primo tempo.

ECCELLENZA – 15° GIORNATA

Cast. Lago-C. di Castello 2-1

Ellera-Spoleto 3-1

Lama-Nestor 0-0

Ol. Thyrus-Atletico Bmg 2-0

Pierantonio-Acf Foligno 0-2

Pontevalleceppi-Branca 1-1

Tavernelle-Narnese 0-1

Terni Fc-Angelana 3-0

CLASSIFICA

Acf Foligno 37

Terni Fc 30

Ellera 26

Angelana 26

C. del Lago 24

Narnese 22

Tavernelle 21

Pierantonio 20

Branca 19

Pontevalleceppi 19

Atl. Bmg 18

C. di Castello 15

Ol. Thyrus 15

Spoleto 12

Lama 12

Nestor 10