Prosegue con profitto il lavoro negli hangar e sulle sponde di Piediluco del Canottaggio CLT Terni delle Acciaierie Arvedi-Ast e del duo tecnici Fabio Poletti e Francesco Molinari, che ad apertura stagione si affacciano meritevoli nel panorama delle società e delle categorie giovanili al Meeting_Sud a Sabaudia. L’evento nello scenario del Lago di Paola (LT) ha visto la partecipazione di 1200 atleti in parte delle Rappresentative Regionali di Lazio, Campania, Puglia e Sicilia per un totale di 63 diversi tipi di imbarcazione, per il Meeting Allievi, Cadetti, Universitari e Master, da vogatrici e vogatori impegnati in 825, ripartiti su 710 equipaggi, in rappresentanza di 49 Società. Il CLT inizia subito fortissimo: sabato 18 marzo apre la giornata delle competizioni l’oro di Jacopo Bruschi nel Singolo 7,20 Cadetti a cui segue un meritatissimo argento con Giada Poletti nel Singolo Cadetti e due ottime posizioni del quarto posto con Nicolò Nobili ed Elia Passeri nel Doppio Cadetti, oltre al lodevole quinto posto tra le Società del Sud nel Doppio_U17 di Flavio Grasselli Flavio e Francesco Petrini. Domenica 19 marzo la seconda e conclusiva giornata di gare ottimizzata dai giovani Canottieri del CLT Terni con gli ottimi traguardi a podio di Jacopo Bruschi, oro in 1X Allievi-C e l’oro di Flavio Grasselli (-Tim.prest.) Otto_X Master cui seguono gli argento del Doppio di Giada Poletti e Sofia Santoni (prest.TevereRemo) in 2X Cadetti_F e del Doppio di Nicolò Nobili ed Elia Passeri nel 2X_Allievi_C_M. Il team rimane comunque nella massima concentrazione verso le due giornate del primo Meeting Nazionale in programma sabato 25 e domenica 26 marzo, quando ritroveremo con i colori sociali CLT Terni negli Under 19 Davide Capanna di Terni classe 2006, con l’obiettivo di continuare a percorrere la strada che lo porterà in azzurro dopo la convocazione al raduno del Dt FIC Valter Molea a Piediluco. Altrettanto impegnativa sarà la settimana di Flavio Grasselli – sempre classe 2006 – convocato come timoniere al raduno per la Nazionale Pararowing dal DT Francesco Cattaneo e condotto dal Capo Allenatore Giovanni Santaniello, in categoria PR3 MASCHILE con i Nazionali Luca Conti (CR Lago Pusiano) e Tommaso Schettino (CC Aniene).

1 di 6 - +