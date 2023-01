La Braconi Terni Half Marathon raddoppia. Domenica 15 gennaio con la Mezza Maratona più veloce dell’Umbria, nell’evento organizzato da #iloverun Athletic Terni ecco la novità della Metà Mezza, gara su distanza ibrida non omologata Fidal di 10.660 metri che si svolgerà su un unico giro più lancio iniziale. La gara vera e propria è sulla distanza di 21,097 km omologata Fidal, ormai di respiro internazionale, inserita nel calendario Fidal nazionale e nel World Athletics Global Calendar ed assegnerà punti nel ranking World Athletics. Sono oltre 400 gli iscritti provenienti da più di cento società. Saranno rappresentate praticamente tutte le regioni italiane: dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Campania alla Calabria passando per Molise, Abruzzo, Veneto, Lazio, Marche, Emilia Romagna e Lombardia. Presenti podisti da ogni continente ad eccezione dell’Oceania. Pieni gli alberghi del territorio per accogliere partecipanti provenienti da Spagna, Germania, Francia come anche dall’Africa, dall’America Centrale e persino dalle Filippine.

Il PERCORSO omologato da classificatori ufficiali si snoda all’interno del centro storico. La Mezza Maratona prevede un circuito di circa 10.433 metri da ripetere due volte con rettilineo finale di 231 metri. Un totale di 21.097 metri omologati Fidal con partenza e arrivo in via Leopardi. Il tracciato veloce e le condizioni climatiche che si preannunciano ancora favorevoli rendono la corsa attrattiva per tutti i podisti che puntano a raggiungere prestazioni importanti e migliorare il proprio primato personale. Il via alle ore 10, la manifestazione è aperta agli atleti con disabilità tesserati Fispes.

Anche quest’anno Athletic Terni, gli sponsor e la Braconi Terni Half Marathon sostengono progetti di solidarietà e inclusione. Il Charity Program della 5^ edizione sarà legato al progetto “Sosteniamo Flavia”. Flavia è una bambina di 12 anni affetta da una rarissima malattia genetica e metabolica descritta a livello scientifico solo nel 2020 (ad oggi 40 casi al mondo e 2 in Italia). Attualmente è seguita dal dottor Diego Martinelli del reparto di malattie metaboliche dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. A correre al fianco di Flavia c’è l’associazione “SosteniAmo Terni” nata nel luglio 2020, durante la pandemia, per volere di sette amici tra cui il presidente Luca Angelelli, il cui scopo è quello di aiutare laddove ce ne fosse bisogno. Siamo orgogliosi di correre anche noi accanto a Flavia.