Sarà una delle avversarie della Ternana, ci giocherà un paio di derby, uno di questi al Liberati: la Pietralunghese ha iniziato ieri la prima stagione della sua storia in uno stadio tirato a lucido con una festa che raccoglie l’entusiasmo per una storica promozione, in una serata di grande entusiasmo. Intanto va detto che la squadra altotiberina ha confermato tutto lo staff tecnico a cominciare dall’allenatore Luca Pierotti. Al loro posto anche Roberto Ceccagnoli ed il direttore Giordano Gnagni, che ha guidato con nervi d’acciaio la navicella rossoblù negli spareggi.

E la rosa? Eccola qua! Stefano Tersini (92), Leonardo Bocci (03), Jacopo Naticchi (07) e Tommaso Martinelli (08) in difesa, Francesco Esposito /92), Diego Giambi (96), Alessandro Locchi (96) e Francesco Cecilioni (07) a centrocampo, Elio Calderini (88), Sasha Cori (89), Joseph Mangiaratti (02) e Riccardo Piccioli (05) in attacco. Il tutto con innesti di spessore. Completamente rivoluzionato il reparto portieri con gli arrivi di Giovanni Belia (07), protagonista a Bastia nell’ultima stagione, e Daniele D’Angelo (08), scuola Lazio, dal Certosa.

In difesa ecco l’ex Grosseto e Livorno Lorenzo Schiaroli (98), nella prima parte della passata stagione a Foligno prima dell’infortunio al ginocchio, Giacomo Mancini (04), esterno ex Foligno e Cannara, Filippo Amantini (09), prelevato dal Gubbio, Nicolò De Benetti (09), arrivato dall’Umbertide Agape. In mediana ecco Christian Roselli (06) dal Cannara, Valerio Conti (06) dal Gubbio, Alessandro Massai (98) dal Sansepolcro, Mattia Gagliardi ex Cosenza e Aversa Normanna in serie C e Bari in serie B, dall’Acireale. Per lui anche un campionato di serie D vinto nella Gelbison nella stagione 2021-2022, bissato dal successo nelle fila del Trapani. Altro pezzo da novanta a centrocampo Walter Cozza (97), ex Sicula Leonzio e Catania. Per lui oltre 200 presenze in serie D. In attacco il colpo porta il nome di Matteo Boriosi (00), ex Sansepolcro e Baldaccio Bruni, esploso lo scorso anno a Poggibonsi, in serie D, dove ha firmato 11 reti. Tutti dati raccolti da Eccellenzacalcio.it eccezionale portale del calcio dilettantistico regionale.

Al direttore Giordano Gnagni spetta l’analisi tecnica che vede l’unione di giocatori “storici” con nuovi e nuovissimi. Gnagni ricorda che gli spareggi hanno accorciato il tempo delle trattative ma che la squadra è stata fatta al meglio perché la Pietralunghese ha un appeal riconosciuto.