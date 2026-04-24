Premiati gli studenti che hanno partecipato al “Progetto Efficienza energetica” promosso da Enel nelle scuole primarie di Terni con lo slogan “Diamo luce al futuro: l’energia delle idee in classe”.

All’iniziativa hanno partecipato le classi quinte degli istituti scolastici ternani, “Donatelli”, “Teofoli”, “Valenza” e “Don Milani” per un totale di oltre 50 studenti. Fulcro del progetto è stato l’Enel Store di Terni dove nel corso del 2025 gli alunni hanno potuto approfondire i temi del risparmio energetico, a partire dalle fonti rinnovabili fino al consumo intelligente, attraverso giochi ed esperimenti che sono stati il viatico per cimentarsi durante l’anno scolastico in corso in elaborati sull’efficienza energetica.

I lavori sono stati valutati da una Commissione degli Esperti dell’Efficienza che, dopo aver riconosciuto il valore e l’originalità di tutti i progetti presentati, ha dichiarato vincitrice del contest la classe V° A della Scuola Valenza, seguita dalle scuole Donatelli e Teofoli (la Don Milani ha svolto solo la parte formativa e non la challenge finale).

I bambini, accompagnati dalle insegnanti Margherita Silvi e Anna Maria Bernardini e dai genitori, sono stati premiati presso l’Enel Store di Terni dal responsabile Enel Energia centro Italia Carmine Orazzo, dal responsabile Spazi Enel diretti Toscana e Umbria Lorenzo Bonciani e dalla team leader dell’Enel Store Rita Scarabottini. I piccoli studenti, durante il mese di giugno, potranno visitare anche la centrale idroelettrica di Galleto, che con i suoi 326 MW di potenza installata, alimentata dal fiume Velino e dal canale Medio Nera attraverso l’invaso di Piediluco, costituisce uno degli impianti rinnovabili più importanti dell’Italia centrale.