“Alla luce della manovra finanziaria con la quale la giunta regionale , ha fortemente innalzato la pressione fiscale nella nostra regione , alzando Irpef e Irap in un momento difficile per l’ economia umbra e italiana e quindi colpendo famiglie e attività produttive, chiederò mercoledì prossimo in sede di conferenza dei capigruppo di palazzo spada , alla presidente del consiglio comunale e ai colleghi capigruppo , di organizzare e programmare un consiglio comunale APERTO , secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale”.

È quanto annuncia il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Ferranti.

“Sottolineo – aggiunge Ferranti – che il consiglio comunale aperto consente la partecipazione e gli interventi di tutti i soggetti che intenderanno farlo , chiederò quindi che siano invitati a partecipare associazioni di categoria , ordini professionali , sindacati e ovviamente i cittadini che lo vorranno fare , ma ritengo dovrà essere invitata a partecipare anche la presidente della giunta regionale .

Questo dibattito aperto a tutte le componenti sociali e produttive al fine di far sentire la voce della seconda città dell’Umbria e richiedere alla giunta regionale di rivedere questa manovra iniqua e non necessaria , visto che non esiste alcun rischio di commissariamento del sistema sanitario umbro mentre questa scelta irresponsabile , rischia di indebolire ulteriormente l’economia e la produttività della nostra regione mettendo in crisi famiglie e imprese. Si rischia inoltre l’isolamento e la perdita di attrattività per investitori esterni”.