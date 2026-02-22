C’è un problema Narnese, ormai non si può nascondere. I rossoblù di Defendi ne prendono altri tre dopo la quaterna rimediata nella Marche nella partita di Coppa. Una partita che non ha avuto storia perché già nel primo tempo il risultato si era cristallizzato sul tre a zero per gli ospiti dell’Ellera. I rossoblù non hanno nemmeno giocato male: intanto hanno profuso tanto impegno, sino al 95’ hanno avuto le loro belle occasioni, hanno preso due legni e poi si sono fatti parare pure un calcio di rigore. Anche belle trame, s’è detto, ma alla fine di ogni contrasto la palla l’avevano quelli dell’Ellera, che sono sembrati squadra di categoria superiore. C’è chi dice che proprio i perugini hanno avuto solo tre occasioni e di contro hanno messo in campo un portiere che ha parato pure le mosche. Ma sono solo considerazioni generali: il fatto è che l’Ellera ha meritato la vittoria finale davanti ad una stremata ed esterrefatta Narnese. E ora? Con venticinque punti la squadra è indiziata per i play out, uno scenario che nessuno si sarebbe aspettato. Certo, in altre situazioni l’allenatore avrebbe rassegnato le dimissioni ma pare che abbia ancora in mano lo spogliatoio. I risultati però non vengono e, come si dice in questi casi, una scossa all’ambiente si dovrebbe dare. Si aspettano decisioni nelle prossime ore. Pure i tifosi, che sono stati di una pazienza esemplare, hanno iniziato a proporre questa soluzione di cambio. E l’hanno pure cantato apertamente.

Tra i top un posto d’onore l’hanno proprio i tifosi che hanno sostenuto la squadra in maniera incessante. E poi il portiere Segoloni, un grande almeno oggi. Ed anche l’arbitro Alessi di Palermo, che ha diretto con imparzialità.

Tra i flop forse l’allenatore Defendi e pure il centravanti Perugini che ha giocato come con grande volontà ma anche con altrettanta confusione.

Narnese: Pitaro, Fontana, Mora, Leonardi, Pinsaglia, Rossi E. (26’st Manni), Leone, Petrini (13’st Brasili), Perugini (29’st Pjetri), Principi, Colangelo. All. Defendi

Ellera: Segoloni, Sorbelli (44’st Mottola), Convito, Mennini, Vescovi, Polidori, Roticiani (16’st Sebben), Paradisi, Antognoni (41’st Morlunghi), Salvucci (22’st Vinciarelli), Massetti (9’st Spippoli). All. Grilli

Arbitro: Alessi di Palermo

Reti: 12’pt Sorbelli, 33′ e 43’pt Roticiani

___________________________

Finalmente il Terni Fc: per una volta si dimentica le ambasce della sua stagione e torna a fare la dominatrice. E la giornata del riscatto arriva il giorno della gara contro la prima in classifica, la Pietralunghese di Giordano Gnagni. Lo fa in un modo imperiale, che non si era mai visto in questa stagione. Dopo un primo tempo in equilibrio, il Terni Fc esce all’avvio del secondo tempo ed inizia a colpire: quattro legnate in sequenza che la capolista stenta a vedere. Sì, poi la Pietralunghese ha anche accorciato le distanze con la doppietta di Rossi ma tutto era stato deciso. Fortuna per la Pietralunghese che l’Angelana non riesce a dare il ko al campionato rimanendo invischiata nella zero a zero di partenza contro il Bmg. Così i punti tra le prime rimangono solo due e tutto rimane aperto a qualsiasi soluzione.

________________________

Nessuna sorpresa dal risultato dell’Olympia Thyrus: 3 a 0 alla Nuova Alba che aveva gli stessi punti. Gara impeccabile e già nel primo tempo si era visto che la squadra perugina non avrebbe avuto scampo. Grande partita della squadra di Sugoni, come sempre in questo periodo dell’anno, quando prende la rincorsa per la salvezza. L’Olympia allunga e si porta in zona sicurezza e guarda anche avanti. C’è da fare gli scongiuri? Ebbene, si facciano! Da adesso l’Olympia diventerà una protagonista assoluta e scendere nel campo di San Valentino sarà un problema per tutti.

Angelana-Atletico Bmg 0-0

Bastia-Tavernelle 0-0

Olympia Thyrus-Nuova Alba 3-0 20′ pt Kuqi, 42′ pt N. Sugoni, 13′ st Poggi

Pietralunghese-Terni Fc 2-4 2′ st Ponti, 11′ st e 14′ s Principi, 21′ st Giacomelli, 28′ st e 42′ st Rossi (P)

Pontevecchio-Pontevalleceppi Ripa 0-1 5′ st Toma

San Venanzo-Pierantonio 2-2 41′ pt Baeza (S), 20′ st Retini (P), 24′ st Regnicoli rig. (P), 47′ st Salis (P)

Santa Sabina-Spoleto 1-0 39′ st Fiorindi

CLASSIFICA

Angelana 47

Pietralunghese 45

Tavernelle 42

Atletico Bmg 38

Nuova Alba 37

Terni Fc 36

Pierantonio 35

Olympia Thyrus 33

Pontevecchio 29

Ellera

Bastia 28

Spoleto 27

Narnese 25

Santa Sabina 22

San Venanzo 19

PontevalleceppiRipa 11