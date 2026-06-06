Come ogni anno dal 1997, nella settimana del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, torna la tradizionale Fiaccola della Pace, iniziativa che unisce sport, fede, amicizia e testimonianza, coinvolgendo giovani e meno giovani in una straordinaria staffetta podistica attraverso il Centro Italia.

L’evento, organizzato dalla Podistica Bracaccini di Osimo e dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, dell’Ufficio Nazionale Sport e Tempo Libero della CEI e del Centro Giovanni Paolo II di Loreto, rappresenta da quasi trent’anni un importante momento di preparazione al Pellegrinaggio Macerata-Loreto.

La staffetta podistica prenderà il via il 10 giugno da Orvieto, ripercorrendo il tradizionale itinerario degli anni passati attraverso Guardea, Amelia e Terni, per poi proseguire verso Macerata.

Anche quest’anno la città di Terni avrà un ruolo centrale nel percorso. Gli atleti dell’Amatori Podistica Terni prenderanno parte alla staffetta accompagnando la Fiaccola da Guardea fino a Terni. L’arrivo è previsto per le ore 19.00 del 10 giugno in Piazza della Repubblica, dove si terrà un momento di preghiera e di accoglienza aperto a tutta la cittadinanza.

La Fiaccola proseguirà quindi il suo viaggio verso le Marche fino a raggiungere, in serata, lo Stadio Helvia Recina di Macerata, punto di ritrovo dei pellegrini che parteciperanno al tradizionale Pellegrinaggio Macerata-Loreto.

Complessivamente saranno percorsi circa 350 chilometri grazie all’impegno di una ventina di atleti che copriranno l’intero tragitto, affiancati lungo il percorso da numerosi podisti e volontari che, con grande generosità, contribuiranno alla riuscita di questa significativa testimonianza di pace e fraternità.