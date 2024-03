Battendo oggi pomeriggio per 1-0 il Pescara (gol di Pierozzi all’87°) il Cesena è promosso, con 4 giornate d’anticipo, in serie B.

La società romagnola mancava dal campionato cadetto dalla stagione 2017/2018 quando fu retrocessa all’ultimo posto in classifica per la vicenda delle plusvalenze. La stagione, per intendersi, in cui retrocesse anche la Ternana. IL Cesena è poi fallito e ha ricominciato la scalata dalla serie D.

Festeggia la sua quarta promozione in carriera, dalla C alla B, Mimmo Toscano che ha vissuto la stessa emozione a Terni, Novara e Reggio Calabria.