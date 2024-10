Il Circolo Canottieri Piediluco ha preso parte al Trofeo Coni 2024, riservato a tutte le regioni d’Italia nelle varie discipline sportive per atleti Under 14. Per il Canottaggio, l’ Umbria ha potuto contare sui quattro giovanissimi atleti gialloblù con una squadra formata da Federico Antonelli, Margherita Neri, Giulia Moretti e Gabriele Nobili che si sono cimentati nella corsa, nel remoergometro e nella barca. I ragazzi, accompagnati dal direttore tecnico Alda Cama hanno ben figurato, contribuendo al punteggio finale per la regione Umbria. Dopo tre giornate all’insegna dello sport e dell’amicizia inaugurate dai Giochi Fair Play Coni e proseguite con le gare delle discipline di 39 Federazioni sportive nazionali e cinque discipline sportive associate. La cerimonia di apertura con la presenza a Catania del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Senato Ignazio La Russa rimarrà nella storia. La vittoria del trofeo 2024 è andata all’ Emilia Romagna che ha trionfato davanti alla Sicilia, padrona di casa. Durante la cerimonia di chiusura i 4500 partecipanti, tra atleti e tecnici hanno anche potuto sfilare sulle note dell’inno italiano.