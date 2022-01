Una tragica notizia nella giornata odierna ha scosso il mondo dello sport. E non solo di quello ternano perché Claudio Guazzaroni era uno sportivo conosciutissimo per i suoi successi come atleta e per quelli come maestro di tanti campioni tra cui l’olimpionico di Tokyo, Luigi Busà. Lo avevamo incontrato proprio un paio di mesi fa, era il 4 dicembre, in un incontro al Cesi-Casagrande dove insieme al campione olimpico aveva intrattenuto ragazzi e ragazze del corso manager sportivo.

Il campione olimpico Busà e il tecnico Guazzaroni festeggiati dai ragazzi del Cesi-Casagrande- VIDEO E FOTO https://terninrete.it/notizie-di-terni-il-campione-olimpico-busa-e-il-tecnico-guazzaroni-festeggiati-dai-ragazzi-del-cesi-casagrande-video-e-foto/

Un incontro piacevole teso a motivare i ragazzi e ad invitarli a fare tutto con la passione. Quella passione che ha portato Claudio a grandi traguardi nel mondo del karatè: vice-campione del mondo per 3 edizioni consecutive, un terzo posto sempre al mondiale, oltre ad aver conquistato una medaglia di argento e tre di bronzo ai Mondiali a squadre. Nel suo palmares anche le vittorie agli Europei per 2 edizioni, oltre a una di argento e 8 di bronzo. Non si contano, poi, i titoli di campione italiano di cui è stato un autentico dominatore per tanti e tanti anni.

Nel corso della sua carriera, poi, Claudio è stato insignito della Palma d’oro al merito Tecnico, la Palma d’Argento Coni nel 2017 e una Palma di bronzo Coni nel 2008.

Abbiamo avuto occasione di intervistarlo, oltre all’incontro di due mesi fa, tante altre volte in occasione dei suoi successi come atleta e sempre è emersa la figura di un uomo con una grande passione, con una grande umiltà e con una determinazione tale che lo ha portato a dare tutto sé stesso a quella disciplina che amava così profondamente e che ha cercato di trasmettere quella passione a tanti atleti che oggi lo piangono con dolore.

Alla famiglia, ai suoi cari, agli amici, e ne aveva tanti Claudio, le condoglianze della redazione sportiva di Terni in Rete.