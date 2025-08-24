Giovedì 28 agosto all’Hotel Excelsior, al lido di Venezia, il musicista ternano Francesco Morettini parteciperà, insieme ad altri artisti all’evento “La Regione Veneto e i Progetti Audiovisivi per Marco Polo 700”, organizzato dalla stessa regione e dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino.

Sarà un’occasione unica per esplorare i progetti audiovisivi dedicati a Marco Polo in occasione del settecentesimo anniversario e per rafforzare i legami culturali tra l’Italia e la Cina.

I progetti saranno presentati presso lo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission all’ l’Hotel Excelsior durante lo svolgimento della Mostra del Cinema di Venezia.

L’artista ternano, pur non potendo anticipare alcunché sul progetto Marco Polo al quale ha collaborato, ricorda le sue ultime esperienze vissute in Cina.

“Le esperienze in Cina mi hanno davvero aperto gli occhi su quanto la nostra musica e il nostro patrimonio culturale abbiano un impatto profondo a livello internazionale – afferma Morettini – È palese vedere come altrove ci sia una grande apertura e un entusiasmo palpabile. E, con una punta di ironia – e forse un pizzico di bonaria polemica – devo dire che a volte proprio qui nella nostra regione certi successi passano completamente inosservati. Questo non toglie il valore a quello che facciamo, ma anzi ci sprona a guardare oltre i confini e a continuare a portare la nostra arte nel mondo”,