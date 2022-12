Il Circolo Lavoratori Terni dal 4 dicembre al 6 gennaio organizza un fitto calendario di eventi per tutte le età che spazieranno dal Teatro alla Musica, dalla Scienza al Gioco.

Il 10 e l’11 dicembre un evento da non perdere è il Family Science Christmas, weekend dedicato alla scienza e al divertimento.

Family Science Christmas

La fabbrica delle scienze: un mondo da scoprire tra vulcani, robot e realtà aumentata, un evento di due giorni in cui verranno svolte attività per famiglie e bambini, sul tema delle forze invisibili, dal clima al mondo digitale. Un’esperienza ludico-scientifica e interattiva alla portata di tutti del Gruppo Pleiadi; un’eccellenza italiana per la didattica scientifica esperienziale, tra i loro progetti c’è l’ideazione e la gestione del Children’s Museum Verona, il primo museo dei bambini del Nord Est e il quarto in Italia, progettato per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni.

“Siamo un team di scienziati convinti che la curiosità sia la chiave con cui guardare e scoprire il mondo. L’insegnamento, è nelle nostre mani: l’elemento pratico e sperimentale è il centro dell’esperienza ed è ciò che consente di aumentare la capacità di pensiero e di immaginazione.

Le nostre attività, i nostri progetti, i nostri sogni – si spiega – prendono vita da un principio, che negli anni è diventato un vero e proprio metodo, il nostro metodo: stimolare la curiosità e arrivare alla comprensione attraverso un processo inizialmente logico, che si trasforma subito in sperimentazione e interazione pratica, richiamando all’esperienza vissuta e superando le difficoltà iniziali”.

Elaborato a partire dal metodo Montessori e Munari, il metodo è oggi definito Elaborazione Logico Sperimentale (ELS).

(Pleiadi, Family Science Christmas)

Il Family Science Christmas si svolgerà negli spazi al chiuso del Circolo Lavoratori Terni.

Il Programma:

1 DICEMBRE - 6 GENNAIO

ore 8-23

Ingresso Parco Circolo Lavoratori Terni

Il Presepe del CLT

Ricostruzione delle scene presepiali

Scenografia incastonata alla base della Magnolia monumentale del parco

A cura di Rosella Giammari e Staff CLT

Evento gratuito - Entrata libera

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 15-16.30

Sala delle Coppe

Circolo Lavoratori Terni

Spirito Natalizio in barattolo

Laboratorio creativo per adulti e bambini

Metti il tuo Natale… in barattolo! Realizza un barattolo con ispirazioni natalizie, in cui inserire un piccolo elemento in ricordo del tuo Natale.

In collaborazione con Fiori… Rà

Evento gratuito con prenotazione

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 17-18

Biblioteca Circolo Lavoratori Terni

Natale nel mondo. Fiabe, leggende e pacchetti

Concerto spettacolo

Riccardo Leonelli attore

Stefano de Majo attore

Nicola Vantaggi attore

Nadia Bouallagui attrice

Marialuna Cipolla musicista

Evento gratuito con prenotazione

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

ore 17.30-18.30

Biblioteca Circolo Lavoratori Terni

Ci vuole un fiore

Concerto

Gianni e Veronica Neri cantano Endrigo

A cura di Vocal Master Records

Evento gratuito con prenotazione

SABATO 10 – DOMENICA 11 DICEMBRE

mattina e pomeriggio

Circolo Lavoratori Terni

Family Science Christmas

La fabbrica delle scienze: un Mondo da scoprire tra vulcani, robot e realtà aumentata

Experia: mostra interattiva; dieci grandi esperimenti da provare! Quattro laboratori scientifici dove mettere alla prova le proprie abilità

Oltre la realtà: laboratorio con l’utilizzo di visori di realtà virtuale aumentata

Micromondo: laboratorio con utilizzo di microscopi per scoprire quali esseri viventi si nascondono dentro una goccia d’acqua

Robotic Lab: laboratorio dedicato interamente alla robotica

Bio Investigation: laboratorio in cui bambini e ragazzi indosseranno il camice e indagheranno su misteriosi casi irrisolti, seguendo gli indizi e usando l’ingegno

Climatic Game: quiz a squadre, pochi secondi a disposizione per rispondere alla domanda, una pulsantiera per ogni gruppo, un grande schermo per decretare il vincitore di ogni gara

Lotteria del clima, un classico gioco natalizio ma rivisitato: quando vengono estratti i numeri i vincitori potranno scegliere un particolare esperimento che verrà ogni volta svolto in diretta con uno scienziato pazzo!

A cura di Pleiadi, Science Farmer

Eventi gratuiti con prenotazione (per la Lotteria del clima ed il Climatic Game prenotazione per bambini ed accompagnatori, per gli altri appuntamenti del Family Science Christmas prenotazioni per bambini, che dovranno comunque essere accompagnati da adulti)

SABATO 17 DICEMBRE

ore 9.30-15.30

Biblioteca Circolo Lavoratori Terni

Giornata della filatelia con annullo filatelico dedicato al geranio scoperto alla Cascata delle Marmore Geranium Lucarinii

Sarà presente Poste Italiane

Mostra di cartoline della collezione Virgilio Alterocca sulla botanica e sulla Cascata delle Marmore

A cura di Circolo Filatelico-Numismatico di Terni

Rodolfo M. Borzacchini

Evento gratuito - Entrata libera

ore 11

Biblioteca Circolo Lavoratori Terni

Incontro con il Prof. Venanzoni dell’Università degli Studi di Perugia, lo scopritore del Geranium Lucarinii. In collaborazione con Garden Club di Ternie Pierluigi Cox

Evento gratuito - Entrata libera

ore 15-17

Sala delle Coppe Circolo Lavoratori Terni

“Infeltriamoci”

Laboratorio creativo per realizzare con il feltro caldi addobbi e idee regalo fai da te

A cura di Beatrice Beltrani in collaborazione con il Comune di Acquasparta

Evento gratuito con prenotazione

ore 21-22

Biblioteca Circolo Lavoratori Terni

Canzoni per la Terra

Concerto narrativo di D.E.C. e Antonio Pascale, in collaborazione con Umbria Green Festival

Evento gratuito con prenotazione

DOMENICA 18 DICEMBRE

ore 15-17

Sala delle Coppe Circolo Lavoratori Terni

Con quella faccia un po’ così…

Laboratorio di lettura espressiva attraverso il linguaggio teatrale

Per bambini dai 6 anni in su a cura dell’attrice Beatrice Beltrani

in collaborazione con il Comune di Acquasparta

Evento gratuito con prenotazione

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

ore 16-19

Parco Circolo Lavoratori Terni

Il Presepe vivente

A cura della Confraternita di San Giuseppe e San Francesco da Paola

Evento gratuito - Entrata libera

MARTEDÌ 3 GENNAIO

ore 16.30

Biblioteca Circolo Lavoratori Terni

Circo in valigia

Spettacolo Clown e giocoleria per bambini da 0 a 99 anni

A cura della Compagnia del Teatro Verde di Roma

Evento gratuito con prenotazione

VENERDÌ 6 GENNAIO

dalle ore 16

Sala delle Coppe Circolo Lavoratori Terni

Epifantasia L’Epifania più ludica che ci sia

Giornata dedicata al gioco di ruolo e da tavolo a cura di Associazione Nel Grimorio

Tombola serale

Evento gratuito - Entrata libera