E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo sistema scrubber – cogeneratore del depuratore Terni 1, in via Vanzetti.

Il cogeneratore, investimento strategico per l’ambiente e l’economia circolare, è il risultato di un progetto ambizioso realizzato grazie alla sinergia tra Sii, Asm, Umbriadue ed Auri e rappresenta un esempio concreto di innovazione tecnologica al servizio dell’ambiente e della collettività.

L’impianto è in grado di trasformare il gas derivante dalla digestione della frazione solida proveniente dal depuratore in energia elettrica e termica ed ha già prodotto oltre 182.000 kWh di energia elettrica in autoconsumo.

Il sistema scrubber – cogeneratore permette il riutilizzo totale di un sottoprodotto del processo di trattamento dei reflui fognari e si inserisce nella logica dell’economia circolare: i fanghi di scarto, una volta trattati, vengono riutilizzati in agricoltura, mentre il biogas prodotto alimenta il cogeneratore, chiudendo il ciclo in modo virtuoso. Oltre ai benefici ambientali, l’intervento comporta un notevole risparmio sui costi operativi, grazie all’autoproduzione di energia e alla riduzione della dipendenza dalla rete elettrica. L’investimento è un esempio concreto di gestione virtuosa che l’azienda realizza in progetti di pubblica utilità, con un ritorno positivo per l’utenza in termini di sostenibilità.