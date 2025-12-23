Isabella Arzani, della terza D, nei panni di Babbo Natale, racconta di una bambina della striscia di Gaza che vorrebbe veder realizzato un suo sogno: quello di vedere finalmente il suo cielo libero dalle polveri e dai gas delle esplosioni che hanno travagliato quel lembo di terra, perché solo così potrebbe recuperare la “magia” del Natale, ovvero quella speranza di vera pace di cui c’è disperato bisogno.

E’ lei la vincitrice della quattordicesima edizione del concorso “Babbo Natale dei tu…” organizzato dal Centro Sociale e Culturale San Gemini e rivolto come ogni anno alle ultime classi della scuola primaria e a quelle della scuola secondaria di primo grado.

I ragazzi hanno dimostrato nel complesso una grande sensibilità e una buona maturità. Accanto a problematiche connesse a vicende personali o a difficoltà legate all’adolescenza, i ragazzi hanno anche affrontato tematiche di grande e cocente attualità quali quelle delle guerre in diverse parti del mondo, della condizione femminile, del bullismo alimentato da un uso distorto degli strumenti elettronici.

Le premiazioni in un teatro gremito, alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Acquasparta-San Gemini, del sindaco di San Gemini e della neo assessora Micol Burrai oltre che del presidente comprensoriale di Ancescao Lorenzo Gianfelice, hanno visto come vincitori delle rispettive classi Mattia Pio per la quinta A, Livia Puglia per la quinta B e Gioele Trillini per la terza C.

Menzioni speciali sono state assegnate a Margherita Bonura, Marco Ferrotti, Alessia Paciotti, Vita Francescangeli, Giovanni Giusepponi, Bianca Liti, Matteo Cavalletti, Gabriele Galli, Valentino Rossi, Emma Benedetti, Vittoria Celi, Giulia Herber e Arianna Ricci.