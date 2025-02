La Fondazione aiutiamoli a vivere di Terni inaugurerà il 14 febbraio l’ospedale di Yasinia, situato nell’Oblast della Transcarpazia, in Ucraina.

L’intervento, reso possibile grazie all’impegno dei volontari italiani, rappresenta un risultato significativo – spiegano i promotori dell’iniziativa – dopo tre anni di guerra, bombardamenti e distruzione.

L’ospedale sarà un punto di riferimento per il soccorso e la cura dei feriti provenienti da Lugansk e dal Donbas.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Missione Calcutta, Focsiv e Associazione Don Calabria, nell’ambito dell’iniziativa “Health care for safety and rehabilitation”, finanziata dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La scelta del 14 febbraio per l’inaugurazione non è casuale: San Valentino, simbolo dell’amore, è il patrono di Terni, città dove nel 1992 è nata la Fondazione aiutiamoli a vivere, impegnata da oltre 30 anni in iniziative di solidarietà a sostegno delle popolazioni più vulnerabili.