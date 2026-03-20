Questa mattina, nella sala Candelori di Palazzo Montani a Terni si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti più bravi, da parte della Ternana Opera Educatrice, quelli che hanno ottenuto i voti più alti, laureandosi o diplomandosi.
In totale sono stati 21 gli studenti premiati, 10 laureati e 11 diplomati (per via di un ex aequo). Tutti residenti nel territorio di competenza:
Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.
TUTTI I NOMI DEI PREMIATI
Graduatoria n. 10 premi per gli studenti laureati
|CONCORRENTE
|ATENEO
|FACOLTÀ
|1
|MANCINELLI LUDOVICA
|UNIPISA
|FILOLOGIA
|2
|ZAGO FRANCESCO
|UNIPISA
|FILOSOFIA
|3
|PANNACCIO ARIANNA
|UNIPG
|SCIENZA DELLA FORMAZIONE
|4
|CONTI AGLA
|UNIPG
|BIOTECNOLOGIE AGRARIE
|5
|MASSARELLI MATILDE
|UNIPG
|MEDICINA E CHIRURGIA
|6
|TANCHI ELISA
|LUISS ROMA
|SCIENZE DELLA POLITICA
|7
|ROSSI IRENE
|SAPIENZA ROMA
|SCIENZE STATISTICHE
|8
|GRISCI MARTINA
|UNIPG
|SOCIOLOGIA
|9
|PETRIOLI MASSIMILIANO EDOARDO
|UNIBO
|INGEGNERIA MECCANICA
|10
|UBALDI VALERIA
|UNIPG
|SCIENZE INFERMIERISTICHE
Graduatoria n. 11 premi per gli studenti diplomati
|CONCORRENTE
|SCUOLA
|1
|DESANTIS FLAMINIA
|LICEO CLASSICO
|2
|VENTURA LUCIA
|LICEO CLASSICO
|3
|SANTINI TOMMASO
|LICEO SCIENTIFICO GALILEI
|4
|DE ANGELIS VALENTINA
|LICEO SCIENTIFICO GALILEI
|5
|GRIMANI LUCREZIA
|LICEO CLASSICO
|6
|SAMPALMIERI LUCIA
|LICEO CLASSICO
|7
|CESARINI ELENA
|LICEO CLASSICO
|8
|SIPACE CHIARA
|LICEO SCIENTIFICO GALILEI
|9
|BINI FILIPPO
|LICEO CLASSICO
|10*
|FILIBERTI CHIARA
|LICEO CLASSICO
|10*
|CICCONI EMMA
|LICEO CLASSICO
La Ternana Opera Educatrice fu fondata nel 1982 dal prof. Elia Rossi Passavanti.
Alla cerimonia di questa mattina ha preso parte il presidente della T.O.E. l’avvocato Emiliano Strinati.