Al “Moreno Gubbiotti” di narni arriva la prima vittoria casalinga in campionato per la Ternana women: le rossoverdi superano 1-0 la Lazio Women al termine di una gara intensa e combattuta, decisa dal gol di Giada Pellegrino Cimò, premiata come MVP di giornata.

Prima del calcio d’inizio, lo stadio ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso ieri all’età di 76 anni.

La giornata di sport si era aperta già in mattinata con l’amichevole tra le Under 11 di Ternana Women e Lazio Women al campo “Sabotino”. Le giovani calciatrici, al termine dell’incontro, si sono poi spostate al “Moreno Gubbiotti”, vivendo l’emozione di accompagnare in campo le due squadre e la terna arbitrale.

La gara si accende subito: al 7’ Gomes recupera palla in area e calcia a giro, ma la conclusione è centrale e Durante blocca. Al 24’ la Lazio risponde con Le Bihan che salta Pacioni e serve Goldoni, il cui sinistro termina a lato. Nel corso del primo tempo Ardizzone si gioca la prima card chiedendo il rosso per un fallo su Martins, ma l’arbitro resta sulla propria decisione, lasciando la Ternana Women con una card in meno.

Nella ripresa cresce la pressione rossoverde, trascinata da Pellegrino Cimò: al 13’ sfiora il vantaggio con un sinistro a incrociare, poi ci riprova al 16’ dal limite e ancora al 24’, quando ruba palla e costringe Durante alla deviazione in angolo. La Lazio va vicina al gol al 29’ con Le Bihan e al 34’ con Goldoni, ma Schroffenegger si supera con una grande parata. Poco dopo Grassadonia utilizza la prima card: ammonita Peruzzo per fallo su Visentin.

Il momento decisivo arriva al 45’: Petrara trova il corridoio giusto per Pellegrino Cimò, che incrocia con precisione e firma il gol dell’1-0 facendo esplodere il “Moreno Gubbiotti”. Terzo gol in campionato per l’attaccante palermitana.

Nel finale Ardizzone spende la seconda card per un fallo su Pellegrino Cimò, con ammonizione a Le Bihan dopo review, mentre al 56’ viene espulsa Karczewska, decisione confermata dopo la revisione arbitrale.

Al triplice fischio è festa rossoverde: per la Ternana Women è la seconda vittoria in campionato, tre punti fondamentali in chiave salvezza che permettono di agganciare il Genoa e di portarsi a -1 dal Parma e -2 dal Sassuolo. Una vittoria di cuore, sacrificio e identità.

TERNANA WOMEN-LAZIO WOMEN, IL TABELLINO

TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger, Martins (29’ st Massimino), Corrado (48’ st Eržen), Pacioni, Peruzzo; Pastrenge (48’ st Di Giammarino), Breitner, Pellegrino Cimò; Regazzoli (25’ st Petrara); Gomes, Pirone. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Porcarelli, Lázaro, Labate, Vigliucci, Quazzico, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone.

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante, Baltrip, Connolly, D’Auria; Monnecchi (20’ st Visentin), Goldoni (44’ st Karczewska), Benoit (44’ st Martin), Castiello, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Cafferata. Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: Ursini di Pescara

Reti: 45’ st Pellegrino Cimò

Note. Espulsa al 60’ st Karczewska. Ammonite: Monnecchi, Corrado, Benoit, Connolly, Petrara, Peruzzo, Le Bihan, Oliviero. Angoli: 3-6. Recupero tempo: 4-7