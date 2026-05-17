La Ternana Women chiude la prima stagione in Serie A, in bellezza, con una vittoria di prestigio. Al “Moreno Gubbiotti” le rossoverdi hanno battuto di misura il Milan al termine di una partita intensa, divertente e giocata con grande personalità.
Una prestazione di alto livello , con la Ternana capace di creare numerose occasioni da gol e di concedere pochissimo a una formazione di valore come quella rossonera.
A decidere il match la rete di Paloma Làzaro al 92’: per l’attaccante spagnola è arrivato in extremis così il primo gol in campionato, un sigillo pesantissimo che regala alla Ternana Women una chiusura di stagione da applausi.
MVP di giornata Maria Grazia Petrara, protagonista assoluta con accelerazioni, qualità e continuità nell’arco dei novanta minuti. Ma il successo contro il Milan è soprattutto il premio per un gruppo che ha affrontato la sua prima stagione in Serie A con carattere, crescita e spirito di appartenenza. Qualità che sono valsi la permanenza nella massima categoria conquistata con due giornate di anticipo
LA CLASSIFICA FINALE
ROMA 55 PUNTI CAMPIONE D’ITALIA
INTER 44
JUVENTUS 39
FIORENTINA 36
LAZIO 33
MILAN 32
NAPOLI 32
COMO 30
SASSUOLO 18
TERNANA 17
PARMA 16
GENOA 10 RETROCESSO IN SERIE B
IL TABELLINO DI TERNANA-MILAN
TERNANA WOMEN (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner; Regazzoli (13’ st Pastrenge), Ciccotti (37’ st Labate), Petrara; Gomes (13’ st Làzaro), Porcarelli (37’ st Di Giammarino). In panchina: Ciccioli, Ghioc, Cecchini, Corrado, Quazzico, Eržen, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone
MILAN (4-3-2-1): Estevez Ogalla; Koivsto, De Sanders, Sorelli, Keijzer; Cernoia (15’ st Arrigoni), Mascarello, Grimshaw; Renzotti (37’ st Park), Kyvag (37’ st Sesay); Kamczyk (15’ st Domping). In panchina: Giuliani, Tornaghi, Babb, Gemmi, Donolato. Allenatore: Bakker ARBITRO: Picardi di Viareggio
RETI: 47’ st Làzaro
Note: Ammonite: Kovisto, Pacioni. Angoli 4-2. Recupero tempo, 3’ pt; 6’ st.