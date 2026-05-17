La Ternana Women chiude la prima stagione in Serie A, in bellezza, con una vittoria di prestigio. Al “Moreno Gubbiotti” le rossoverdi hanno battuto di misura il Milan al termine di una partita intensa, divertente e giocata con grande personalità.

Una prestazione di alto livello , con la Ternana capace di creare numerose occasioni da gol e di concedere pochissimo a una formazione di valore come quella rossonera.

A decidere il match la rete di Paloma Làzaro al 92’: per l’attaccante spagnola è arrivato in extremis così il primo gol in campionato, un sigillo pesantissimo che regala alla Ternana Women una chiusura di stagione da applausi.

MVP di giornata Maria Grazia Petrara, protagonista assoluta con accelerazioni, qualità e continuità nell’arco dei novanta minuti. Ma il successo contro il Milan è soprattutto il premio per un gruppo che ha affrontato la sua prima stagione in Serie A con carattere, crescita e spirito di appartenenza. Qualità che sono valsi la permanenza nella massima categoria conquistata con due giornate di anticipo

LA CLASSIFICA FINALE

ROMA 55 PUNTI CAMPIONE D’ITALIA

INTER 44

JUVENTUS 39

FIORENTINA 36

LAZIO 33

MILAN 32

NAPOLI 32

COMO 30

SASSUOLO 18

TERNANA 17

PARMA 16

GENOA 10 RETROCESSO IN SERIE B

IL TABELLINO DI TERNANA-MILAN

TERNANA WOMEN (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner; Regazzoli (13’ st Pastrenge), Ciccotti (37’ st Labate), Petrara; Gomes (13’ st Làzaro), Porcarelli (37’ st Di Giammarino). In panchina: Ciccioli, Ghioc, Cecchini, Corrado, Quazzico, Eržen, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone

MILAN (4-3-2-1): Estevez Ogalla; Koivsto, De Sanders, Sorelli, Keijzer; Cernoia (15’ st Arrigoni), Mascarello, Grimshaw; Renzotti (37’ st Park), Kyvag (37’ st Sesay); Kamczyk (15’ st Domping). In panchina: Giuliani, Tornaghi, Babb, Gemmi, Donolato. Allenatore: Bakker ARBITRO: Picardi di Viareggio

RETI: 47’ st Làzaro

Note: Ammonite: Kovisto, Pacioni. Angoli 4-2. Recupero tempo, 3’ pt; 6’ st.