Ci sono luoghi che custodiscono la memoria. E poi ci sono persone che, con il proprio talento, hanno la capacità di scrivere nuove pagine di futuro. È proprio dall’incontro tra identità, passione e merito che nasce “Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre”, la nuova manifestazione che il 25 luglio illuminerà le suggestive sale del Seicento di palazzo Mauri a Spoleto.

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Un appuntamento pensato per celebrare non soltanto i risultati raggiunti, ma soprattutto il percorso umano e professionale di chi ogni giorno trasforma competenza, sacrificio e visione in un valore per la collettività.

A ideare il Premio è la giornalista e scrittrice Ilaria Solazzo, che ne firma anche la direzione artistica, con l’obiettivo di creare uno spazio capace di raccontare le eccellenze attraverso le loro storie, le loro sfide e quei sogni diventati realtà.

La conduzione della serata sarà affidata al presentatore Massimo Zamponi, che accompagnerà il pubblico in un evento fatto di emozioni, testimonianze e riconoscimenti.

“Le Onde del Destino” non nasce come una semplice cerimonia, ma come un racconto collettivo. Un racconto che mette al centro donne e uomini capaci di distinguersi per professionalità, creatività e impegno nei diversi settori: dalla cultura all’arte, dalla comunicazione all’impresa, dalle professioni alla valorizzazione del territorio.

Perché ogni eccellenza porta con sé una storia. Una storia fatta di intuizioni, coraggio e scelte che, proprio come un’onda, riescono a propagarsi nel tempo lasciando una traccia.

Pur essendo originaria della Puglia, Ilaria Solazzo ha costruito negli anni un rapporto autentico e profondo con l’Umbria, una terra che ha saputo conquistarla con la sua straordinaria bellezza, il patrimonio culturale, il fascino dei suoi borghi e quella dimensione spirituale che da sempre la rende unica. Un legame nato attraverso esperienze, incontri e collaborazioni, trasformandosi in una vera fonte di ispirazione.

Anche il nome del Premio racchiude una filosofia precisa: “Le Onde del Destino” rappresenta il movimento continuo della vita, dove ogni scelta può generare nuove possibilità e ogni talento, se coltivato con passione, può diventare un dono per gli altri. Il destino non è soltanto ciò che accade, ma anche ciò che ciascuno costruisce attraverso responsabilità, determinazione e autenticità.

La manifestazione vuole inoltre valorizzare l’immagine dell’Umbria come terra viva, capace di unire tradizione e innovazione, memoria e futuro. Una regione dove cultura, creatività e professionalità continuano a rappresentare una straordinaria energia capace di guardare oltre i confini.

Fondamentale anche il contributo di Eleonora Benedetti e di Roberta Testaguzza, che hanno affiancato il progetto contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa destinata a crescere e a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama culturale.

Sul palcoscenico di palazzo Mauri saranno protagoniste personalità di rilievo, espressioni diverse di un unico valore: la capacità di trasformare il proprio talento in un messaggio positivo per la società.

“Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre” vuole ricordare che dietro ogni successo esiste sempre una storia fatta di passione, sacrificio e visione. Perché sono le persone, prima ancora dei luoghi, a dare anima e prestigio a un territorio.

E Spoleto, città d’arte e cultura, si prepara ad accogliere una nuova onda: quella delle eccellenze, delle idee e dei protagonisti che con il loro esempio continuano a costruire il futuro dell’Umbria.