11.07.2026 Bomboletta-man ha iniziato a cancellare tutti i cartelli indicatori lungo le Gole del Nera e non solo. In verità qualsiasi superficie la prende come esempio per scrivere sulle indicazioni fuorvianti oppure per farci dei ghirigori che coprono tutto. E siccome ormai da qualche giorno è entrato in funzione a pieno regime, ecco che Bomboletta-man ha nascosto un sacco di indicazioni. Il danno economico è relativo, quello pratico tanto perché dà l’idea di una città poco ordinata. E questo ci si riusciva anche senza Bomboletta-man. Poi tra poco si dovrà cambiare tutta la cartellonistica.

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11.07.2026 Davanti alla Porta della Fiera lavori per allargare lo spazio ad uso delle auto e del cantiere che tra poco l’avvolgerà per farla diventare come nuova. Finalmente

11.07.2026 C’è un’altra porta rinascimentale lungo la strada che risale la “Costa”, Porta Polella, anch’essa molto bella: è stata invasa dalla vegetazione che tra poco la sommergerà totalmente. Lì sembrerebbe necessario un diserbante qualsiasi, anche naturale, per vederla di nuovo. Un piccolo sforzo.

11.07.2026 Mancano venti giorni al disvelamento del luogo dove sorgerà l’ospedale di Terni, che implicherà anche Narni in qualche modo, da parte della Presidente della Giunta Regionale Proietti

Narni. Pillole. Un attore in rampa di lancio, Samuele Bussoletti. I centri civici: tanta retorica e poca conoscenza dei fatti. Quindi oggi….

Tutte le carriere partono da interpretazioni sotto casa, da azioni dopolavoristiche. E’ quello che sta accadendo a Samuele Bussoletti, ideatore e regista di tutto quanto viene rappresentato al Vicolo Belvedere negli ultimi dieci anni. Ora per lui è scattato una scrittura a livello nazionale: il regista Paolo Gazzara, per interpretare uno dei personaggi di “Processo per corruzione” di Marco Tullio Cicerone lo ha scelto. Ed ora il nome di Bussoletti si trova nel manifesto del cast. Lo spettacolo si terrà al Teatro Antico di Tindari in Sicilia la prossima settimana.

Ah la retorica. Ora si scopre che il Comune di Narni aveva, negli anni, come obiettivo sviluppare la socialità e la “civicità”, se mai si potesse dire, dei propri cittadini che abitavano in periferia. Lo strumento era la costruzione di una rete di Centri Civici.

La storia purtroppo per chi oggi la indora, è diversa, molto diversa: nelle frazioni dove c’era interesse a realizzare un punto d’aggregazione i cittadini si sono messi di buzzo buono e dal comune hanno solo ricevuto, dopo lungaggini e proteste, solo i materiali da costruzione. Manodopera era tutta a carico loro. Ma forse anche quella era la patente per diventare civici. Cominciò, a memoria, quelli della Cerqua.

Spesso hanno costruito su terra non pubblica e così molti anni dopo dal palazzo Comunale hanno dovuto sanare, pagare, aggiuntare, rendere sicuri tutti gli immobili. Che all’epoca, ora non è chiaro, diventarono di proprietà del Comune e ci accese pure dei mutui.

Tutto questo per dire:

che non c’è stata alcuna strategia politica di grande respiro,

che i centri civici sono stati molto spontanei

che se a Testaccio non c’è nessuno che va al bar non si può addebitare a nessun calo di senso civico.

Forse molto prosaicamente il caffè è caro e non è buono.

Narni. Pillole. Spariscono ancora le segnaletiche per le canoe, in Via Marcellina solo con ammortizzatori delle jeep, quindi oggi….

09.07.2026 Continua il percorso di guerra lungo Via Marcellina: è diventata la strada più dissestata dell’intero comune. Quello che preoccupa è che non ci sono al momento progetti per rifarla, anzi, i progetti ci sarebbero ma mancano i soldi.

09.07.2026 Ancora vandali al Lecinetto: sono state portate via le indicazioni per la zona di attracco delle canoe. Quelli di DagSpa Words, l’associazione che le mette in acqua, hanno risolto il problema: le indicazioni le hanno scritte su dei blocchi di cemento dal peso di alcune tonnellate. Forse la scritta non sarà bellissima ma il problema è risolto.

09.07.2026 Mancano ventidue giorni alla disvelazione del sito del nuovo ospedale di Terni da parte della presidente della Giunta regionale Proietti. Segno che ancora non lo sa altrimenti l’avrebbe già detto.

09.07.2026 La tabellazione e la segnaletica che mette in funzione la Ztl in Piazza Garibaldi è stata coperta, segno che passerà del tempo perché vengano attivate. Si dice manca la partecipazione. Nel frattempo, le auto hanno anche conquistato la vetta del nuovo monumento.

Narni. Pillole. Il bar di Testaccio chiude, le piante dello Stradone sono innaffiate. Quindi oggi…

08.07.2026 Solita storia: gli abitanti, sono centinaia lo snobbano, quasi lo schifano. Il bar di Testaccio chiude per mancanza di affari. E i cittadini si rivolgono al Sindaco. Con la chiusura del bar sparisce, a loro dire, la coesione del Quartiere. Ma nemmeno loro ci vanno, ma nemmeno loro consumano.

Il sindaco Lucareli ha fatto benissimo a dire che darà una mano ma che sostanzialmente poi toccherà agli abitanti di Testaccio mantenerselo. Come accade in tantissime frazioni.

08.07.2026 Le nuove piante dello Stradone sono ormai innaffiate e messe a regime di un sistema goccia a goccia. Esse, le piante mica lo sanno che hanno corso un pericolo mortale con questi caldi. Però una serie di allacci e poi il Buon Dio che ne manda a catinelle sembrano essersi riprese e si presentano davvero in buona forma

Narni. Pillole. La lapide con la poesia sparita, summit sullo stradone per le bombe d’acqua, dove si farà l’ospedale di Terni, quindi oggi….

07.07.2026 La presidente della Regione dell’Umbria ha comunicato ufficialmente che dirà entro il 31 luglio la località dove costruire il nuovo ospedale di Terni. Sembra una lotteria, un gioco. Se ha la conoscenza lo dica, che senso ha rimandare, sempre rimandare. Si fanno scommesse: molto gettonato il sito attuale.

07.07.2026 Dice Laura Thiene nella sua pagina facebook: “Ma la lapide dove era iscritta la bellissima poesia di D’Annunzio su Narni che fine ha fatto?”. Non è che cambia i destini culturali della città, comunque era suo patrimonio, era stata costruita per stare alla stazione in faccia a chi veniva a Narni. Chissà che fine ha fatto…

07.07.2026 Tarda mattinata: sbocco dello stradone lato Berardozzo. Summit di tecnici per ovviare la grande quantità d’acqua che si riversa in quella palazzina dove insistono anche attività commerciali ed altro. Tra l’altro l’acqua è entrata, per la seconda volta all’interno di una abitazione. Chissà che decisione avrà preso il summit, ma c’è chi lo ha anticipato: la fogna che deve intercettare la grande quantità d’acqua che scende a valle è troppo piccola e si deve ingrandire. L’unica altra soluzione è spostare la casa che si allaga, il distributore, la scuola guida ed il carburatorista.

Narni. Solo due pillole. Il distributore sott’acqua e la vittoria di uno di Santa Maria nelle Marche. Quindi oggi…

06.07.2026 Consueta bomba d’acqua e nuovo “allagamento” del distributore a Berardozzo, in fondo allo stradone. Ormai non è una novità: senza una nuova fogna ci sarà sempre l’inconveniente: l’impianto va davvero sottacqua. L’acqua viene giù come una condotta forzata

06.07.2026 La pillola è di ieri. Ed è stata l’Ente Corsa all’Anello a divulgarla. Jacopo Matticari in sella a Soraya si è aggiudicato il palio dell’anello di San Ginesio (Mc) disputando le tre tornate di giostra e classificandosi al primo posto con 1347 punti. I suoi avversari erano Alessio Ricchiuti di Rimini, Luca Passamonti di Tarquinia, e Matteo Rivola di Faenza.

Lo stradone Fatto il manto della strada. Scoperta la perdita. Le suorine del Minareto rinserrate, l’ascensore non va più. Quindi oggi

Poche pillole oggi, perché è davvero una domenica d’estate. Però:

05.07.2026 L’ascensore verticale, il secondo che porta sino in piazza proprio non vuole andare. E’ sempre rotto e sarà necessario addirittura sostituirlo. Sino allora, l’ultima appettata si dovrà fare a piedi.

Tra l’altro, anche l’altro ascensore, quello obliquo dovrà essere completamente sostituito.

Che si aspetta? I soldi, che non ci sono. Si aspetta un altro Pnrr.

05.07.2026 C’è stata la scoperta che un pezzo di strada Flaminia sarà da rifare, con tanto di moccoli da parte degli automobilisti; che lungo l’Ortana, c’è stato più giudizio con un traffico meno caotico anche se sempre pesante

05.07.2026 Ma chissà se si può considerare una pillola il fatto che le suore del Minareto, quelle che fanno parte dello scisma levreviano, sembrano essere più rinserrate all’interno del loro bellissimo (chissà se si può ancora dire) convento. C’è davvero un clima pesante. Tutti i narnesi cattolici saranno autorizzati a criticare quando saranno suonate le campane.

Narni. Pillole. Le canoe sul Nera, l’imbarcadero vicino e lontano, la partecipazione per la Piazza. Quindi oggi…

04.07.2026 Grande idea quello di mettere in acqua le canoe sul Nera nel tratto di fiume tra le due centrali, con l’acqua limpida, bellissima, a disposizione gratuitamente. Le canoe vengono messe in acqua facendo leva su un pallet, insomma in modo un po’ artigianale. Che rabbia sapere che a trecento metri a monte c’è un vero imbarcadero, ovviamente inutilizzabile perché tra le canoe e i pontili c’è una centrale.

04.07.2026 Sempre il Lecinetto: l’Asm potrebbe allargare il proprio giro e procedere alla raccolta anche in quei contenitori che si trovano davanti a quella che una volta era la Trattoria di Palmira.

04.07.2026 Più in là il ponte che dall’Ortana porta alla zona del Lecinetto vero e proprio. Era proprio da lì che si tuffavano i giovani più “scapestrati”: sembravano veri angeli. Ora con l’avanzare delle piscine da quel ponte saltano anche ragazzini di meno di dieci anni.

04.07.2026 Si parla sempre di più di mancanza di partecipazione per avviare la zona a traffico limitato in Piazza Garibaldi. Non è che ci sarebbe tanto da discutere: coloro che vanno nei negozi, sono un paio, ma solo in quelli e per il tempo strettamente necessario, potranno entrare, gli altri no. Niente zona disco, divieto. C’è da fronteggiare l’invasione inutile delle auto nel centro storico e rilasciare la visione della piazza, brutta o bella che sia, libera di poterci passeggiare e magari mangiare la sera, tempo che dovrebbe avere la massima inaccessibilità.

Narni. Pillole. San Cassio, Cristiana Pegoraro, il camp della Narnese. Quindi oggi….

03.07.2026 Il quattro luglio è la festa della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America. Ma è anche, per i cattolici narnesi molto più importante, della celebrazione di san Cassio che unitamente a San Giovenale è patrono della città. Non aveva un inno, non si cantava come San Giovenale e così don Sergio Rossini, il parroco ma nella specie musicista ispirato, ne ha comporto uno. Come tutte le cose le prime volte è sembrato un po’ duro ma man mano che passano gli anni l’inno sembra poter rivaleggiare con quello di San Giovenale.

03.07.2026 Stasera teatro a vicolo Belvedere. Teatro di Samule Bussoletti, prolifico autore e sceneggiatore di commedie che hanno il taglio polivalente, in genere scanzonate e musicalmente aperte. Si appoggia ad una compagnia, quasi sempre quella che vede come elemento di riferimento Massimo Tracchegiani, universalmente (a Narni e un pezzo di Terni) conosciuto per le sue doti di medico. La sua entrata in scena è sempre accompagnata da applausi. In questo momento è a fare training autogeno per portarsi al meglio. Ah, il titolo della commedia è Graffi. Perché? Beh, si deve almeno vedere.

03.07.2026 È ora di festival, di musica seria, di musica allegra, è tempo di musica. Ed è in arrivo la performance di Cristiana Pegoraro col suo Narnia Festival. Si parte dal 14 luglio.

03.07.2026 Che furia della natura: le decine di ragazzini che hanno partecipato al campo estivo sono la dimostrazione reale che la base per futuri campioni esiste. Non manca l’entusiasmo, le strutture e nemmeno la bravura degli allenatori. E nemmeno l’allegria. Stamattina, in costume da bagno hanno attraversato i giardini e si sono immersi nella piscina della Valletta. E siccome questi centri sono floridi in tutt’Italia, rimane sempre un mistero il perché non si vada ai Mondiali. Dove si sbaglia?

Narni. Pillole/2 Un distributore sottacqua per la pioggia, l’orologio con le “lancette ferme. Quindi stamattina…

02.07.2026 E’ finito sott’acqua: il distributore alla fine dello stradone Suffragio/Superconti ha visto le griglie poco capaci di arrestare l’acqua proveniente dal Parcheggio. L’acqua ha attraversato pericolosamente la Strada Provinciale, rallentando la circolazione per la gran quantità di detriti che sono scesi a valle. Serve davvero un ampliamento del sistema di raccolta per evitare danni seri alle attività della piccola zona artigianale e del distributore.

02.07.2026 L’orologio di Piazza dei Priori è precisissimo, con una caratteristica: suona un minuto dopo lo scatto dell’ora delle apparecchiature Starlink, quelle dell’americano Musk, che regolano i cellulari di tutto il mondo.

Il nostro invece si attacca ad un altro sistema, pare un satellite russo, senza per questo pensare che ci sia una preferenza per Putin. Ma è così. Insomma, preciso nonostante tutto. Le lancette (eufemismo, pesano decine di chili) però sono ferme da mesi. Ai narnesi poco importa, sentono le campane ma chi volesse, per dire i turisti, guardare l’efficacia della “macchina del Tempo” rimangono un po’ sorpresi

Pillole. La puzza a Nera Montoro, i libri a Stifone, lo studentato a Narni, quindi oggi …..

01.07.2026 Dice: ma bella la piscina di Nera Montoro, ma bella la sagra deli fiori di zucca. Ma bello tutto. E la puzza che sale dall’area della ex Tic? Vabbè, tutto non si può avere. Alfonso Morelli, capintesta dell’Arpa alle giornate narnesi dell’ambiente ha tracciato il suo programma a difesa anche degli abitanti di Nera Montoro: “Vedremo, approfondiremo, ci consulteremo, stabiliremo un modello, capiremo il pattern, porteremo tutto a partecipazione”. Dice “Ma contro la puzza, quando si agirà???” Quando ci saranno tutte le risposte. Contenti di essere smentiti

01.07.2026 Il Parco Gole del Nera il 4 luglio alle 15.00 ospiterà la scrittrice Sandra Petrignani per la presentazione del suo nuovo romanzo Carissimo Dottor Jung (Neri Pozza editore).

Aneddoti, segreti e dinamiche di una delle menti più rivoluzionarie del Novecento prenderanno vita attraverso le parole dell’autrice, in un dialogo intimo e profondo, viene specificato nel comunicato.

L’evento si terrà presso Centro Visite “Giuseppe Fortunati” a Stifone.

Ma non solo l’appuntamento si svolgerà in concomitanza con l’arrivo del Trekking Letterario di Montefalco (organizzato in collaborazione con Pro Loco Montefalco), che farà tappa proprio a La Libreria Che Non C’è. Un’occasione unica per unire la passione per i libri all’amore per il territorio e il cammino. Dà l’idea che l’ingresso sarà libero.

01.07.2026 Stamattina incontro di Lorenzo Lucarelli, il sindaco coi vertici dell’Adisu, l’associazione che in Umbria gestisce, tra l’altro anche gli alloggi per gli studenti.

Arriverà un nuovo studentato da venti camere in Piazza XIII giugno, davanti al san Domenico. Una cosa molto bella, proprio da città universitaria.

01.07.2026 L’assessore Luca Tramini ha promesso che la Polizia locale avrà attenzione lungo l’Ortana, lungo la strada degli stabilimenti, lungo tutte quelle aree che generano parcheggi selvaggi. Ha promesso però che non ci saranno repressioni, niente multe a grappolo se non verso quelli che parcheggeranno proprio al di là del bene e del male. Un vero intervento intelligente.

L’estensore ricorda un’altra situazione nel Comune: negli anni Ottanta arrivò alla Cerqua un prete brasiliano portatore di segni carismatici importanti. Le persone, fedeli, curiosi, e molti altri si riversarono a centinaia lungo la strada.

Due consiglieri comunali pretesero di elevare contravvenzioni a tutti e nemmeno una sola volta, spinsero la municipale ad intervenire. Morale della favola? Vabbene la fede ma una contravvenzione per settimana è sembrato troppo anche ai più accaniti. Nessuno venne più alla Cerqua, dimenticando che città intere hanno fatto del turismo religioso la loro forza. Chi erano i due consiglieri? Una indicazione: cognomi corti. Facile, no?

Narni. Pillole. Il traffico del centro dirottato sullo Stradone, alla Setras cercano autisti, innaffiare le strade, quindi oggi….

È stato inaugurato da qualche giorno e subito lo Stradone Suffragio/Berardozzo. È che i lavori di rifacimento del manto stradale del Centro storico sono arrivati all’altezza del Monumento: e così con qualche cartello si è indirizzato il traffico verso lo stradone, verso la Provinciale. Cartelli anche dal lato di Berardozzo. Nemmeno un disagio. Dice “Che bella idea”. Sì, ma solo nei sogni..

Nella zona a Traffico Limitato Uno, quella di Mezule per capirci si può entrare senza avere esposto il nuovo permesso d’ingresso. Gli uffici continuano a sostituirli anche perché non è stato fatto alcuna definizione per nuovi parcheggi nella Ztl. Questo non significa che chi non ha titolo ci possa passare: contravvenzione sicura.

Si cercano autisti alla Setras di Narni Scalo. Il proprietario dell’azienda si affida a internet per cercare lavoratori. Cambia il mondo del lavoro: una volta c’era la fila per chiedere, adesso….

Il Comune di Terni ha chiesto aiuto ai vigili urbani che hanno “innaffiato” le strade del Centro Storico. A Narni, ai tempi, il servizio si faceva giornalmente durante l’estate a carico del Comune che aveva un’autobotte con un sistema di spargimento. Efficacissimo. Ma anche quello dei Vigili mica farebbe male.

Mannaggia, la sagra dei fiori di Zucca di Nera Montoro ha avuto un piccolo giro a vuoto: rinviata di un giorno perché c’era la probabilità che piovesse.

Soprattutto i corrieri: Via dei cappuccini nuovi è percorsa ad alta velocità in ogni senso. Necessita forse di qualche dissuasore più che un vero rilevatore della velocità. Nessuno che tolga il piede dall’acceleratore.

Narni, Pillole. Cambiano la guida dei Leoni, Un ristorante che non riesce ad aprite, la piscina, quindi oggi….

29.06.2026 C’è stato un avvicendamento tra i Leoni narnesi: Chiara Rossi diventa il capo della sezione di Narni. Succede a Manlio Orlandi. La nuova presidente ha espresso la volontà di mantenere le linee della precedente gestione dei Lions. Ma in realtà che cosa fanno i Leoni oltre alle cene?

29.06.2026 Cambia la data di apertura ogni mese, continuamente: c’è nel centro storico un progetto finalizzato ad un nuovo ristorante, pronto subito, soprattutto in questa stagione così feconda per il turismo narnese. Da un mese all’altro, da una settimana all’altra sempre nuove complicazioni. Eppure, si dovrebbe aiutare chi ci mette del suo in nuove iniziative. Come si chiama il progetto? Ah, saperlo…

29.06.2026 A Narni non sembra niente più inutile della pulizia degli escrementi dei piccioni. Quelli dell’Asm sembra siano destinato alla pena di Sisifo: rifare sempre la stessa cosa. Il problema non è banale, i tentativi di portare via le colonie di piccioni si sono scontrati con gli amici degli animali. Però ci sono anche delle operazioni che potrebbero mettere in atto, come il posizionamento dei dissuasori nei punti più critici. Questa è una operazione che se ben eseguita sposta l’azione dei piccioni fuori della città. Ma di certo è più facile pulire, una/due volte alla settimana.

29.06.2026 Mannaggia però a Narni c’è una sola piscina a Nera Montoro: manca un impianto natatori a Narni Scalo, manca come il pane. Non solo non c’è ma nemmeno se ne parla. Durante l’inverno, durante il periodo dei corsi i genitori sono costretti ad una sorta di pullmini famigliare per mitigare il disagio. Perché non c’è? Colpa di due amministratori. La prima è stata Maria Lanari, sponsor dell’impianto. Ai tempi di Bigaroni sindaco si preferì non fare niente pur di evitare che il merito ricadesse sulla consigliera Lanari. Se fosse stata zitta…. Il secondo è il sindaco Luigi Annesi nel pieno della sua azione di onnipotenza con il nuovo Prg decise che la piscina l’avrebbe realizzata un privato, davanti ad Italia ’61. La piscina ovviamente nessuno la ha mai costruita.

Narni. Pillole. Il ricordo di Renatino, i fiori di zucca e la mancanza di Lucio alla Scogliara. Quindi oggi…

28.06.2026 Ieri sera era un anniversario triste, quello di Renato Leonardi, Renatino per tutti. E’ morto di malattia ma ha lasciato tanto ricordo. Ricordo in chiesa ma anche al Giullare che ha allestito una tavolata di una trentina di persone, amici più o meno. In testa Umbertino Di Loreto e poi giù via via. E’ stata una vera rievocazione, che non è sembrata blasfema, anzi di grande prospettiva: non saranno in tanti ad alimentare una serata come quella di ieri.

28.06.2026 Tra l’altro si è scoperto che è stato inviato un messaggio alla Accademia della Crusca del riconoscimento della sua parola “alcali”, che originariamente non voleva dire nulla ma adesso viene usata come augurio. Chissà…

28.06.2026 Narni può ben aspirare al titolo di Ville lumiere: guardando dalla Valle del Nera, centri abitati come Vigne, tanto per fare un esempio sembrano cittadine di trentamila abitanti, dagli infiniti lampioni. Bene, benissimo. Alcune zone però sono dimenticate: dalla Flaminia alla Scogliara, alla zona residenziale della Scogliara: nemmeno una luce, sembra un’altra città. Ma di sicuro si metterà riparo

28.06.2026 Domani inizia la Sagra dei Fiori di Zucca di Montoro: dopo le tantissime attese sembra che gli organizzatori abbiano fatto le cose a modino e che non ci sarà da aspettare che il giusto. La sagra è molto bella, la location, a bordo piscina anche meglio, manco a dire della bontà dei fiori di zucca. Insomma, da domani pronti e via. Ad organizzare pure mezza squadra della Thyrus Olympia con l’allenatore Marco Sugoni, i due figli ed il nipote, tutti di Nera Montoro.

Narni. Pillole. Una nuova chiesa, i giardinieri che non ci sono, lo stradone, quindi oggi…

27.06.2026 L’Anello della solidarietà è stato vinto dall’Ente Corsa. Era una gara di calcio tra maschietti di coloro che ruotano intorno alla Corsa all’Anello. Una squadra era anche capitanata dal Sindaco, che si era portato pure Alessandro Manni, tra i suoi amici/parenti. Manni ha anche giocato in Serie A. Non è bastato. Quelli dell’Ente Corsa sono stati superiori in un catino, il San Girolamo, che aveva una temperatura infernale.

27.06.2026 Ancora un solo giorno di lavoro per il rifacimento della tratta interna della Flaminia. E va detto che in tanti hanno adoperato il nuovo stradone per bypassare il cantiere e ridurre i disagi.

27.06.2026 La chiesa che fa parte del noviziato di san Giuseppe, alle Vigne, delle suore di Levebre, tanto per dire, è stata coperta. Ora si aspetta la posa delle campane, che saranno consacrate, con una manifestazione pubblica.

27.06.2026 In Comune mancano i giardinieri sin da quanto è andato in pensione il povero Rafanelli. Si vede: le imprese appaltatrici fanno tantissimo ma non possono avere la cura di chi ci passa una vita: a San Girolamo, nel Giardino i rami delle querce toccano terra, o quasi.

27.06.2026 Manca ancora una decisione rispetto alla attestazione del tratto finale delle Gole del Nera. Le auto passano sotto il ponte d’Augusto per dire, insieme ai pedoni: adesso, polveroni a più non posso, imprecazioni dei pedoni che sono convinti di arrivare in una valle incantata ed invece si devono destreggiare tra le auto. Meglio, molto meglio che l’attestazione venisse fatta o alla fine della passerella sul Nera o addirittura nella zona artigianale. Di tutto il percorso è l’unico pezzo non definito e si vede

27.06.2026 Mancava a Vigne un defibrillatore. E lo ha consegnato, di tasca propria il consigliere Michele Favetta che a Vigne ci abita proprio. Sarà posizionato al Centro Civico.

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26.06.2026 Entrare negli ascensori che scendono al Suffragio da Sant’Agostino è una prova di forza: l’incombente pipì di cani rende le arroventate cabine delle camere a gas tra sporcizia e puzza. Non un bel biglietto da visita. Ma chi dovrebbe pulire in definitiva? Lo stesso dicasi per il Chiostro: una cosa abbastanza lurida

26.06.2026 A proposito di pipì dei cani, a Terni c’è un’ordinanza che impone ai padroni dei cani di lavare la pipì appunto dei loro animali domestici. A Narni non se ne parla nemmeno

26.06.2026 Ci sarà, a settembre, un’altra inaugurazione, il percorso che contorna le Mura castellane. Il cantiere condotto dal Mastro Cosimo è ormai alla fine ed anche i cavi per le illuminazioni sono stati passati. Sarà bellissimo vedere dopo tanti secoli quelle mura illuminate

26.06.2026 Mannaggia: la Siae che si era assestata all’Ufficio del Digipass si è trasferita nuovamente a Terni. L’ufficio ternano è alla ricerca di nuovi collaboratori con la speranza che tutto rientri nella consuetudine che aveva eliminato tanti disagi agli organizzatori di eventi

26.06.2026 I lavori stradali nel Centro Storico stanno finendo: forse anche lunedì mattina ci sarà il cantiere ma per le rifiniture.

26.06.2026 Voci poco rassicuranti per uno degli ascensori per risalire dal Suffragio: è fermo da giorni e si pensa che così rimarrà sino a quando non saranno sostituiti per l’usura. Ci vorrà molto tempo

Narni. Pillole. Porta alla Fiera piena d’erba, la rotonda del nuovo Ospedale di Narni. Quindi oggi…

25.06.2026 Non si capisce davvero l’invasione di flora spontanea a Porta della Fiera: basterebbe davvero tagliare a livello strada le radici per un primo intervento che seccherebbe l’immane vegetazione che sta coprendo il bellissimo manufatto rinascimentale. Le lettere si susseguono anche quelle di Bruschini, che ci ha fatto una mozione. L’erba è sempre lì

25.06.2026 Il sindaco Lucarelli ha fatto comprare dagli uffici un rotolo di nastro tricolore, quello delle inaugurazioni, lungo cento metri. Servirà per avvolgerci Piazza Garibaldi?

25.06.2026 A proposito di Piazza Garibaldi: ieri sera c’erano parcheggiate undici automobili. Non è ben chiaro cosa significhi la partecipazione. Forse non ci dovrebbero stare e basta.

25.06.2026 Stefano Bandecchi il sindaco di Terni è contrario al nuovo Ospedale di Narni. Mica solo lui: per tanti è rimasto solo un puntiglio. Ma non è questo il problema. Dice: “per fare la rotonda sulla strada provinciale ci vogliono otto milioni di euro che pagheranno i cittadini. Non ha una logica”. Mica avrà sempre torto…

25.06.2026 Domani giornata intensa: al San Girolamo “anello della solidarietà di calcio. A Narni Scalo Street Food. C’è proprio da fare.

A Gualdo hanno fatto le cose in grande, come si deve. Hanno rimesso mano al campo da tennis e una volta finito si sono ricordati che quando si vedono le partite dei master c’è sempre a lato la scelta della città. Ebbene, il nome GUALDO campeggia. D’altra parte, che cosa costa pensare in grande.

E’ sembrato che l’intervento di asfaltatura della Flaminia nel centro storico sia stata meno invasiva. Chissà, un po’ i cittadini se ne sono fatti una ragione e chissà. qualcuno ha anche preso lo stradone Berardozzo Suffragio.

Ancora manca il vescovo di Terni, Narni e Amelia. Non è che ci sarà questa grande scelta con la carenza di sacerdoti e di sacerdoti bravi. Chissà perché Papa Leona la fa tanto lunga. E se fosse Matteo Antonelli, il fiduciario attuale a bruciare tutti gli aspiranti? Pare che abbia anche il consenso compatto dei sacerdoti della diocesi, cosa non sempre disponibile

Stamattina inaugurazione dello stradone per Berardozzo: un sole a 38 gradi ha troncato qualsiasi intervento. I politici, davvero, l’hanno fatta poco lunga avendo cura degli astanti. E’ la seconda volta che il sole la fa da padrone ad un taglio del nastro: anche per l’inaugurazione del bosco urbano di Narni Scalo, c’erano 38 gradi. Sconsigliatissimo qualsiasi buffet

L’ascensore verticale che esce al Vicolo Belvedere è rotto ancora una volta: si parla che non riaprirà sino alla sua possente revisione. Tra qualche mese. Ma forse qualcuno è solo pessimista

Domattina mercoledì alle 09.30 inaugurazione dello stradone Suffragio – Superconti. Il Comune con grande lungimiranza gli ha trovato un nome che è sembrato più di classe: “la strada del futuro” (parcheggio). Per adesso sarà quella del parcheggio la sua funzione: non è poco, bastava averlo detto prima.

Forse rimarrà anche un pezzo del nastro tricolore per l’inaugurazione della nuova piazza. Se lo stradone si chiamerà la strada del futuro, Piazza Garibaldi il “Sole dell’avvenire”?

Francesco Latini, istruttore di lungo corso dei giovani della Narnese, ne diventa il responsabile. Su di lui, ed i suoi collaboratori, la responsabilità di far crescere nuovi giovani calciatori che siano all’altezza delle nuove visioni. In bocca al lupo.

Venerdì 26 giugno ore 18.00 Anello della Solidarietà al campo Gubbiotti: incontro di calcio tra i Terzieri, l’Ente Corsa e pure gli amministratori e dipendenti comunali. Ingresso cinque euro a favore della Anlcc. Di sicuro scenderà in campo il sindaco Lucarelli, che sarà pure interista ma nella sua gioventù ha giocato in Serie D. E bene.

Di sicuro comparirà pure Francesco De Rebotti che quando vede un pallone gli va subito dietro. Si spera che il defibrillatore sia in funzione: non tutti fanno attività fisica corretta. L’ha dichiarato: Cesare Antonini priore di Mezule, non giocherà. E non è poco

C’è una Narnese del calcio vittoriosa, è quella del Calcio a Cinque che sale in serie C1. La targa che è stata consegnata ai dirigenti della società recita: “Un traguardo scritto con il sudore, l’unione e la passione di un gruppo fantastico”.

La trattoria lungo l’Ortana ha cambiato nome: niente più quello pretenzioso che era stato quasi imposto dal Comune e che tutto faceva tranne che portare fortuna. Si chiamava Valcheria o giù di lì in ricordo di una attività che forse nemmeno i romani si ricordavano più. I romani quelli antichi. Adesso hanno cambiato nome appellandosi Trattoria da Nicoletta, come si conviene a chi lavora a bordo strada. E per il locale è iniziata una nuova stagione.

Le Pillole sono anche tristi: oggi i funerali di Andrea Proietti, sostenitore dell’azione sociale a 360 gradi. Benvoluto, anzi amato da tutti i narnesi che l’hanno conosciuto. Aveva 61 anni.

Si è sposato Davide Sacco. Con chi? Ma con la sua compagna da sempre, Ilaria Ceci. Tutta la cerimonia è stata una coreografia con location bellissima a cominciare dalla Rocca dell’Albornoz.

E come non si evolve: il turismo narnese va avanti: Dagspa Worlds propone addirittura dei cestini da viaggio per chi uscendo da Narni Sotterranea si vuole fare un bel giro in canoa. Ed è anche un tentativo di spostare il turismo un po’ fuori dal Centro che più di quello non recepisce.

Narni. Pillole. La galleria dello Scalo, Gli Orti, la scherma, Narnia Festival. Quindi oggi….

21.06.2026 Andando in giro per la rete stradale dell’Anas si vedono delle illuminazioni in galleria davvero strabilianti: in qualche caso più di una sala operatoria. La galleria che da Narni Scalo porta a Narni è stata da sempre buia. E pericolosa. Quando si sale c’è un momento che non si riesce a vedere il fondo della galleria, insomma un angolo cieco. Chissà se l’Anas potesse risparmiare un paio di lampade nelle lunghissime gallerie e magari installarle a Narni Scalo.

21.06.2026 Bruno Marone è davvero un amico degli Orti di sant’Agostino: continua a regalare piante, arbusti e molto altro da mettere in situ. Rose, rododendri, camelie. Dovranno crescere ma già adesso stanno addobbando la rete di recinzione degli Orti. Ormai Marone fa parte della grande famiglia che continua a piantare nuove essenze e alberi per un parco cittadino.

21.06.2026 Presentata la XV edizione del Narnia Festival addirittura presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, insieme all’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera.

E’ il festival di Cristiana Pegoraro, che tornerà a riempire la città di musica, di musicisti e di grandi prestazioni artistiche.

21.06.2026 Dice il Circolo della Spada di Narni guidato da Carlo Papi: “Grandissimi applausi per le nostre Giorgia e Giulia, che hanno ufficialmente conquistato il diploma di II Livello di tecnico nazionale di scherma. Il Circolo Spada Narni non potrebbe essere più fiero di voi. Questo non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza.

Narni, il centenario della Narnese, i danneggiamenti alle canoe, l’Elettro, quindi oggi…

Dal 26 giugno al Beata Lucia grande esposizione di foto della Narnese: c’è un centenario da celebrare e niente come quest’anno c’è la gioia della mostra. La Narnese ha finito un campionato travagliato come l’avesse vinto ed ora si rigugge benissimo nei ricordi. Tanti, belli, selezionati da uno juventino come Leo Emiri, pieno di immagini, storiche e sconosciute.

Ci sono ancora vandali o ladri che si interessano alle canoe di DagSpa Words, l’associazione che le mette in acqua. I proprietari hanno pure messo alcune telecamere per capire chi, quando e perché quelle canoe sono così interessanti nella notte.

L’Elettro, la Sangraf, come si vuole chiamarla sembra non ce la faccia più a ritornare in assetto. Peccato. C’è chi definisce sbagliate le scelte fatte nel 1979, quando anziché spostare la fabbrica ad Ortona si preferì alimentarne un raddoppio da un sindaco, l’unico sino a Lucarelli, degno del nome, Luciano Costantini. Si è cercato di mettere in ombra i numeri: nel 1980 lavoravano direttamente in fabbrica 1100 persone, a queste si devono aggiungere secondo i calcoli almeno altre cinquemila dell’indotto (la percentuale è uno a cinque, uno a otto). Per almeno trenta anni la fabbrica ha sparso sì polvere ma anche una grandissima ricchezza, che si vuole sminuire. Gli ultimi dieci anni sono stati tribolati, sono sembrate minestre riscaldate. Negli Anni 80 per mitigare l’inquinamento venne anche pensata una “quinta arborea”, che doveva nascondere la fabbrica alla vista dei cittadini. E come poteva accadere se c’è una ciminiera di centoventi metri. Venne anche piantata una vigna che per una decina d’anni dette anche un vino rosso, l’Elettro, pure buono, forse perché intostato proprio dalla lavorazione.

Michele Francioli, presidente del Consiglio Comunale è tramite del Comune verso quello di Padova sede della splendida opera del Donatello, che raffigura il Grande Condottiero Narnese. E fa bene Francioli a mantenere vivo il legame perché l’opera spinge ad un legame diverso tra le due città Tra l’altro era stato ipotizzato la realizzazione di una riproduzione dell’opera di Donatello dal momento che esistono i calchi originali. Troneggiasse in qualche piazza del Centro Storico mica sarebbe disprezzabile. A Francioli il compito di rimettere in discussione proprio questa idea

Narni. Pillole. Fiorella Agri festeggia gli anni con dedica, una nuova agenzia immobiliare a Narni Scalo, e mercoledì 24 inaugurazione dello stradone. Quindi, oggi…

19.06.2026 Il gruppo è, come si dice adesso, coeso: tutte ragazze del 1956, l’anno della neve che sono rimaste unite ed hanno costituito anche un gruppo che si sposta, tutto insieme, in vacanze, cene e raduni. Questo è, per loro, l’anno dei “settanta” e man mano che scatta inesorabile il compleanno se ne vanno a cena, con Angela Rosa Di Fino che stende una lode. Le rime sono baciate e scontate ma l’intento è davvero di amore.

19.06.2026A Narni Scalo apre una nuova agenzia immobiliare: due professioniste, questa rubrica conosce però solo Livia Mearelli ma c’è anche Caterina Proietti, lungo via della Stazione selezioneranno case e disponibilità. L’Agenzia si chiama “Zero24”. Promette bene.

19.06.2026 Sì, ci sarà una vera inaugurazione: dai piani alti del Comune è stato fatto sapere che il taglio del nastro allo stradone Superconti – Suffragio ci sarà mercoledì prossimo alle 09.30. D’altronde perché aspettare: la strada è bella (inutile) ed invitante: un bel taglio del nastro è il compimento dell’opera

(17.06.2026) Dice Fabrizio Bagnara, prete, ma nel caso specifico degente all’Ospedale di Narni: Manca una doccia. Con le temperature a trenta gradi, manca una doccia. Non ci si può lavare in un lavandino”. Ma Fabrizio Bagnara sui vede che ha Santi in Paradiso e così ha aggiornato la sua esigenza:

Nel reparto, in una stanza occupata da alcuni pazienti, c’è una doccia! Siamo riusciti a “invadere il campo” e farci la tanto desiderata doccia.

​Anche i medici, oggi, si sono resi conto che nelle stanze di un’ala del reparto non c’è alcuna doccia nei bagni. Meno male, meglio tardi che mai. Almeno però ce n’è una dall’altra parte! Evviva il nostro ospedale.

(17.06.2026) Ancora problemi per quanto riguarda i pendolari ternani ma anche narnesi. Problemi seri. Che però hanno inizio da una data precisa: il giorno in cui si è deciso la regionalizzazione delle ferrovie. Una bestialità! Ci sarebbe tanto da dire ma tutto si può fermare affermando semplicemente che non può esistere un trasporto regionalizzato. Chi non ricorda i Minuetto acquistati da chissà quale Giunta Regional. Vennero messi in deposito, pagandolo. Ed adesso rispolverati dopo azione di refreshing (pagandola). Una bestialità. Dà l’idea che i problemi partano proprio da lì e hai voglia a chiedere da parte di Sindacati, pendolari amministratori locali incontro con il Ministro dei Trasporti. Per legge non conta nulla.

(17.06.2026) L’Arpa, per bocca del suo direttore generale Alfonso Morelli ha comunicato che sarà necessario un sistema di classificazione degli eventi. Sullo sfondo la sostenibilità. E come sempre nelle iniziative di Morelli ( e dell’Arpa) ci si avvita in disposizioni che non hanno alcuna finalità pratica. Chissà che cosa si sarebbe voluto fare? Ah, saperlo!

(17.06.2026) L’inaugurazione dello stradone? Forse sabato prossimo! Forse a settembre come gli esami. Chissà perché alcune opere pubbliche tendono a non essere inaugurate, come la Piazza Garibaldi: in quel caso il nastro si sarebbe dovuto tagliare prima della Corsa all’Anello. Edizione 2024.