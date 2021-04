SEGUIAMO IN DIRETTA LA PARTITA MONOPOLI-TERNANA, PENULTIMA DEL CAMPIONATO DI SERIE C, GIRONE C.

LE FORMAZIONI

MONOPOLI: TALIENTO, RIGGIO, BIZZOTTO, MERCADANTE, VITERITTI, PICCINNI, VASSALLO, PAOLUCCI, NICOLETTI, SOLERI, BUNINO.

ALLENATORE BEPPE SCIENZA

TERNANA: IANNARILLI, DEFENDI, SUAGHER, KONTEK, CELLI, PAGHERA, PROIETTI, FURLAN, FALLETTI, PARTIPILO, FERRANTE

ALLENATORE CIRSTIANO LUCARELLI

L’ARBITRO E’ FONTANI DI SIENA

A MONOPOLI E’ UNA SPLENDIDA GIORNATA DI PRIMAVERA CON TEMPERATURA INTORNO AI 25 GRADI. IL TERRENO E’ IN BUONE CONDIZIONI

3°: GIALLO A SOLERI PERCHE’ SIMULA UN FALLO IN AREA

5°: ANNULLATO UN GOL A PARTIPILO PER UN PRECEDENTE FALLO DI MANO DI FERRANTE

5°: 0-0

7°: ASSIST PRECISO DI DEFENDI PER FERRANTE CHE STACCA MALE DI TESTA, PALLA SUL FONDO. GRANDE OCCASIONE TERNANA

9°: TERNANA VICINISSIMA AL VANTAGGIO. GRAN DESTRO DI FALLETTI DAL LIMITE, TALIENTO SI SUPERA IN ANGOLO

10°:0-0

15°: OCCASIONE TERNANA, FALLETTI PER PARTIPILO CHE DA OTTIMA POSIZIONE ANZICHE’ CALCIARE PREFERISCE SERVIRE FERRANTE, ANTICIPATO.

15°: 0-0

20°: 0-0

21°: CROSS DI VITERITTI, COLPO DI TESTA DI BONINO E GOL

MONOPOLI-TERNANA 1-0

25°: 1-0

27°: MONOPOLI VICINO AL RADDOPPIO. SOLERI SOLO IN AREA, DESTRO E DEVIAZIONE IN ANGOLO DI IANNARILLI

30°: 1-0

30: GIALLO PER LUCARELLI PER PROTESTE

35°: SPUNTO DI CELLI, SINISTRO DAL LIMITE, TALIENTO CI METTE UNA MANO E DEVIA IN ANGOLO

36°: RIGORE PER LA TERNANA. RIGGIO STENDE FALLETTI IN AREA. GIALLO PER RIGGIO

ALLA BATTUTA FALLETTI, CUCCHIAIO E GOL

MONOPOLI-TERNANA 1-1

40°: 1-1

45°: 1-1

SENZA RECUPERO L’ARBITRO FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

5°: SPUNTO VINCENTE DI BUNINO CHE BATTE SUL TEMPO IANNARILLI E SUAGHER E METTE IN RETE

MONOPOLI DI NUOVO IN VANTAGGIO

MONOPOLI-TERNANA 2-1

6°: BUNINO SCATENATO SFIORA IL TERZO GOL

8°: AMMONITO PROIETTI

10°: IANNARILLI ANTICIPA BUNINO E SI SALVA ANCORA

14°: PAREGGIO DELLA TERNANA

FURLAN, PROIETTI, FURLAN CHE FULMINA TALIENTO 2-2

15°: TRIPLA SOSTITUZIONE TERNANA , FUORI FERRANTE, PROIETTI E FURLAN, DENTRO TORROMINO, VANTAGGIATO E SALZANO

16°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI RIGGIO DENTRO GUIEBRE

18° GOL TERNANA

ASSIST DALLA SINISTRA DI TORROMINO, COLPO DI TESTA VINCENTE DI PARTIPILO

MONOPOLI-TERNANA 2-3

19°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI PICCINNI, DENTRO ZAMBATARO

20°: 2-3

25°: 2-3

28°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI VASSALLO DENTRO ISACCO

30°: GIALLO PER CELLI

31°: FUORI PARTIPILO E FALLETTI, DENTRO PERALTA E RUSSO

35°: 2-3

40°: 2-3

41°: GIALLO PER IANNARILLI CHE PERDE TROPPO TEMPO NEL BATTERE UNA RIMESSA DAL FONDO

43°: SINISTRO DI GUIBRE, IANNARILLI RESPINGE CON I PUGNI

45°: 2-3

4 MINUTI DI RECUPERO

47°: 2-3

49°: GOL TERNANA

PERALTA PER TORROMINO, A PORTA VUOTA DEPOSITA IN RETE

MONOPOLI-TERNANA 2-4

LA PARTITA E’ FINITA , LA TERNANA HA BATTUTO IL MONOPOLI 4-2