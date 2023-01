Va bene i cambiamenti climatici ma per quelli territoriali ancora c’è tempo. In una serie di collegamenti l’odierno TG2 delle ore 13, informando appunto sugli effetti del clima impazzito, è passato da Roccaraso senza neve con un paesaggio primaverile, a Bari dove il mare è calmissimo come in estate e dove le temperature sono primaverili, 7 gradi oltre la media di stagione. A Bari però, la giornalista Carlotta Balena è incorsa in un lapsus geografico, un vero e proprio strafalcione. Infatti in avvio di collegamento ha detto: “Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria…..”. La topica ovviamente ha fatto il giro del web e l’hashtag #Umbria è balzato subito nelle primissime posizioni. L’errore non è stato notato dallo studio.

oh finalmente l’umbria ha il mare! https://t.co/VuCpho78DI — sara (@sheeeranvoice) January 3, 2023