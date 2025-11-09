L’Umbria conquista un ruolo di rilievo nel giornalismo turistico nazionale: Benedetta Tintillini è la nuova vicepresidente di Italian Travel Press, l’associazione che riunisce i professionisti della comunicazione del viaggio e dell’ambiente.

Dopo le elezioni tenutesi a Rimini in occasione della fiera TTG Travel Experience, è stato ufficializzato il nuovo organo direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo biennio.

Accanto a Benedetta Tintillini il presidente Giovanni Stefani (Veneto), il segretario e tesoriere Ivana Gabriella Cenci (Veneto), i consiglieri Veronica Deriu (Lombardia) e Claudia Farina (Veneto).

Italian Travel Press, con sede nazionale a Venezia presso la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), è l’unica associazione riconosciuta da FNSI-SGV in tema di viaggio, turismo e cultura; è apartitica e apolitica e si propone come spazio di confronto, collaborazione e crescita professionale tra colleghi.

Una rete orizzontale, dove ogni socio può contribuire con idee e progetti, nel pieno rispetto delle carte deontologiche dell’Ordine dei giornalisti e della FNsi.

Con il nuovo direttivo, l’associazione punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a promuovere una narrazione del viaggio capace di unire informazione di qualità, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.