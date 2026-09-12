Con oltre cento relatori di altissimo livello provenienti da Europa e Sud America – in gran parte docenti universitari, ma anche commercialisti, avvocati, magistrati e alti dirigenti – e almeno duecento tra ricercatori, esperti e professionisti tra il pubblico, giovedì 10 settembre, al centro congressi dell’hotel Valentino di Terni si sono aperti i lavori del 20° convegno annuale sulle tematiche consumeristiche, organizzato dal Centro studi giuridici sui diritti dei consumatori dell’Università degli studi di Perugia – Polo scientifico-didattico di Terni. Una due giorni (10 e 11 settembre) dedicata alle regole e ai princípi del mercato bancario e assicurativo, con particolare attenzione alla solidità del sistema e alla protezione del cliente, che riconferma la città di Terni come punto di riferimento internazionale per le discipline giuridiche ed economiche. Proprio per questo, oltre a essere stato organizzato in collaborazione con la Facultad de derecho dell’Università di Granada e l’Università degli studi dell’Aquila, l’evento ha ricevuto nuovamente il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni e la rinnovata collaborazione scientifica di associazioni di settore e ordini professionali del territorio, tra cui l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni, che ha sempre dato il proprio contributo all’evento. I lavori si sono aperti con i saluti delle rappresentanze istituzionali, tra cui quelli del magnifico rettore dell’Università degli studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, del presidente dell’Ordine dei commercialisti di Terni, Stefano Stellati, del presidente di Gepafin, Carmelo Campagna, e del professore Lorenzo Mezzasoma, direttore del Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori dell’Università degli studi di Perugia.

“Con questa iniziativa che mette in rete l’università con il mondo professionale – ha sottolineato Stellati – dimostriamo nuovamente che Terni è in grado di accogliere e organizzare eventi scientifici di carattere internazionale. Noi commercialisti vogliamo supportare il nostro territorio, anche consolidando questo rapporto con l’università. Oltretutto in ambiti fondamentali come quelli bancario e assicurativo, che non hanno solo un carattere economico, ma anche sociale. In questi settori, il ruolo di noi commercialisti diventa particolarmente importante poiché ci dobbiamo rapportare quotidianamente con le imprese e il sistema bancario, ma anche con il consumatore che va a contrarre prodotti assicurativi e finanziari. Sempre più spesso assumiamo un ruolo di garanzia e di correttezza nei rapporti tra intermediario e cliente. Non sono problemi che vediamo da lontano, ma li viviamo ogni giorno nei nostri studi ed eventi di questo livello ci aiutano a formarci e prepararci al meglio a supporto delle persone e delle imprese ternane”.

“Sono oltre venti anni che l’Università investe su Terni e sui giovani ternani – ha ricordato il professore Mezzasoma – e, anche con questo appuntamento annuale, il Centro studi giuridici sui diritti dei consumatori punta a far crescere la città di Terni sotto il profilo scientifico, in particolare nell’ambito giuridico-economico. In questa edizione abbiamo coinvolto studiosi da tutto il mondo, in special modo rappresentanti autorevolissimi di tanti Paesi dell’America latina, grazie anche al forte dialogo che si è stabilito tra Europa e Mercosur. Anche alla luce degli attuali eventi congiunturali, questo rapporto può diventare strategico nel nostro futuro”.

“L’Università degli studi di Perugia – ha affermato il magnifico rettore Marianelli – è fortemente presente nel territorio ternano. Questo convegno lo testimonia e chiama l’ateneo stesso a diventare sempre più università dell’Umbria, creando a Terni una sua sede specifica. Speriamo nella definizione del nuovo dipartimento che, intorno all’intelligenza artificiale, avrà anche un’anima giuridica ed economica. Vogliamo contribuire sempre più alla crescita di questo territorio, a sua volta tanto importante per la crescita dell’Università stessa”.