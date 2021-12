Il maltempo concede una tregua brevissima, quella di oggi, in cui prevarrà il cielo azzurro anche se con temperature molto rigide.

La minima a Terni è stata di -0,4 gradi, la massima di 9,9 gradi.

Tregua, dicevamo brevissima, perché già da domani 8 dicembre è previsto un robusto peggioramento delle condizioni climatiche.

LE PREVISIONI DI METEO CENTRO ITALIA

Fin dal mattino si avranno cieli molto coperti con piogge diffuse dapprima sul versante tirrenico e man mano ad estensione, sul versante adriatico. Durante le ore centrali le regioni Marche, Umbria, Toscana e Lazio saranno interessate da piogge, con nevicate sugli appennini a partire dai 1400mt e poi in graduale calo fino ai 1000mt. Temperature in leggero aumento nei valori massimi per via di venti da sud sud-ovest.