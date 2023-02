Molto probabilmente non ci sarà la neve che scenderà lungo il versante adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia e, al massimo, sconfinare sugli Appennini, ma le temperature subiranno un netto calo anche in tutta l’Umbria dove le minime scenderanno anche sotto lo zero e le massime resteranno basse.

LE PREVISIONI DI METEO CENTRO ITALIA

Nelle prossime 24 -48 ore #aria molto #fredda di origine Artico continentale approccerà la nostra penisola a partire dai suoi bordi orientali (versante Adriatico). È quindi atteso un generale calo delle temperature, accompagnato da qualche nevicata fino a quote molto basse lungo il versante Adriatico centro meridionale e da #venti molto #forti. Venti molto forti non sul ternano, dove spireranno da moderati a forti.