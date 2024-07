“E’ stata una serata spettacolare, la Notte delle Mongolfiere edizione 2024 e le 87 Mongolfiere accese in un unico luogo hanno stabilito il primato italiano”.

Lo afferma Francesco Bartoli, responsabile comunicazione di Italian International Balloon Grand Prix che ha organizzato l’evento di ieri all’aviosuperficie.

LE CRITICITA’

“Come organizzazione ci siamo attenuti ai limiti imposti dal piano di sicurezza e alle prescrizioni tra cui il parcheggio di un ettaro e mezzo atto a contenere il grande afflusso di auto previsto.

Purtroppo – afferma Bartoli – tutto questo sforzo non è riuscito ad eliminare delle criticità che nel corso della giornata si sono manifestate già dalle prime ore del pomeriggio, tant’è che come organizzazione abbiamo deciso di anticipare alle ore 15.00 i presidi di sicurezza e vigilanza che erano invece programmati alle 17.00.

Intorno alle 18.00 abbiamo raggiunto la capienza massima del parcheggio, e quasi contemporaneamente la capienza massima della manifestazione che era fissata a 2 mila persone.

Questo ha generato dei forti momenti di tensione ai cancelli di ingresso, che ha mandato in secondo piano la scaletta e la programmazione dell’evento, perché tutte le vie di accesso erano intasate non potevano entrare i rifornimenti agli operatori che somministravano gli alimenti, e non potevamo recuperare le transenne che erano al parcheggio che ci servivano per delimitare l’area di pertinenza del pubblico.

Abbiamo quindi rinunciato alla parata di ingresso prevista per tutti i team con una scenografia spettacolare che avrebbe reso ancora più bella la serata coinvolgendo il pubblico mentre era in attesa del gonfiaggio delle mongolfiere.”

“Stimiamo – aggiunge Bartoli – che nell’arco di tutta la giornata almeno 4 mila persone siano transitate nell’aviosuperficie, perché anche gli eventi collaterali dell’UMBRIA AIR SHOW sono stati un successo con un Hangar pieno di turisti pronti a fare il giro in elicottero sopra la cascata e a lanciarsi in tandem con il paracadute, con persone giunte dalle Marche dalla Toscana dal Lazio e dal resto dell’Umbria per provare questa esperienza.

All’interno dell’aviosuperficie si è svolto tutto con regolarità e non si è verificato nessun incidente”.

AVIOSUPERFICIE INADATTA A OSPITARE QUESTI EVENTI. ALTERNATIVE: IL LIBERATI, LE PRINCIPALI PIAZZE CITTADINE, LA CASCATA DELLE MARMORE

Avevamo detto nei giorni precedenti la manifestazione che per noi quest’anno era uno stress test per verificare se l’area fosse idonea.

Ecco possiamo dire con la assoluta certezza che al momento se l’area non sarà dotata di un parcheggio adeguato, se non sarà dotata di percorsi alternativi di sicurezza e se la viabilità esterna a supporto non sarà potenziata, l’aviosuperficie di Terni non può ospitare eventi, o quantomeno eventi tali da richiamare tante persone come nel nostro caso.

Pertanto manderemo una comunicazione al Comune di Terni come era negli accordi, dove confermeremo che la nostra organizzazione è interessata ad organizzare per il 2025 la manifestazione ma non presso l’Aviosuperficie nello stato attuale in cui si trova.

Contestualmente chiederemo al Comune di Terni la concessione in uso di altre aree che abbiamo individuato come idonee per utilizzarle come palcoscenico per la NIGHT GLOW 2025.

Le date dell’edizione del 2025 dovrebbero essere quelle che vanno dal 25 Luglio al 3 Agosto e saranno confermate nel calendario internazionale che viene pubblicato il 1° novembre 2024.

Chiederemo quindi al Comune di Terni :

La disponibilità dello Stadio Libero Liberati (con il preventivo assenso ovviamente della Soc Calcio Ternana e se ancora lo stadio non sarà oggetto dei lavori di ristrutturazione), visto che in tale periodo in genere non è usato per le competizioni sportive. La NIGHT GLOW in questo caso sarebbe inserita in un contesto di altre manifestazioni musicali e di intrattenimento. La disponibilità delle principali piazze cittadine per realizzare una Night Glow itinerante, ed anche in questo caso sarebbe inserita in un contesto di altre manifestazioni musicali e di intrattenimento, con il coinvolgimento degli operatori commerciali di Terni. La disponibilità delle aree prospicienti la Cascata delle Marmore per provare ad installare alcune mongolfiere in un contesto musicale serale da abbinare in modo specifico

A tal fine – conclude Bartoli – chiederemo un incontro “operativo” con il comune da effettuare entro il 30 settembre 2024 per avere la conferma formale della disponibilità delle aree, in modo da attivare la procedura per l’inserimento nel calendario internazionale delle manifestazioni mongolfieristiche, e di conseguenza avere il tempo necessario per programmare gli eventi.

Se non riusciremo ad intavolare una interlocuzione operativa con il comune entro la fine del mese di settembre, troveremo altre sedi idonee per svolgere la Night Glow all’interno dell’Italian International Balloon Grand Prix 2025″.