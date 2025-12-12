Algeco Italia ha celebrato con grande entusiasmo l’inaugurazione della sua nuova sede operativa presso Castelchiaro. Questo evento segna un significativo passo avanti per l’azienda leader nel settore della vendita e noleggio di spazi modulari e moduli prefabbricati che ha la sua sede principale a San Gemini e altre sedi su tutto il territorio nazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui l’Amministratore Delegato Vito Amati, il Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli e Luigi Fogliani, imprenditore locale.

Durante la cerimonia, il CEO Vito Amati ha dichiarato: ” L’apertura di questa nuova sede non solo rafforza la nostra presenza sul territorio ternano, ma ci consente anche di essere più vicini ai nostri clienti della vicina regione Lazio. La sinergia creata con le istituzioni locali e le imprese ci ha permesso di realizzare questo progetto, che rappresenta un’opportunità di crescita non solo per la nostra azienda, ma anche per la comunità.”

Il sindaco Lorenzo Lucarelli ha dichiarato: “Un investimento che rafforza l’attrattività e il profilo innovativo del territorio.

Algeco è una realtà di rilievo internazionale nel settore delle costruzioni modulari, capace di offrire soluzioni tecnologiche, sostenibili e rapide, rispondendo a esigenze sempre più importanti per le comunità e le amministrazioni pubbliche.

L’apertura della sede porta nuove competenze e opportunità di lavoro, con ricadute positive sull’economia locale e sull’indotto. Si tratta di un risultato reso possibile anche da una collaborazione efficace tra pubblico e privato.

La presenza di Algeco apre inoltre prospettive di collaborazione futura in ambiti strategici come scuola, sanità, protezione civile e logistica.

Narni continua così a investire in uno sviluppo competitivo e sostenibile, confermando la propria capacità di attrarre imprese innovative»

L’inaugurazione si è conclusa con un simbolico taglio del nastro e un rinfresco dedicato ai dipendenti e agli ospiti, creando un’atmosfera festosa e di condivisione”.