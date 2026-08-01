01.08.2026 Qualche intervento più deciso per la pulizia del territorio ci si aspetterebbe dal Comune. E c’è anche chi mette foto sui social per rafforzare la propria posizione. Si scopre pure che uno degli interventi richiesti è quello di buttare nel secchio una bottiglia di plastica che si trova per terra. Certo, con un piccolo sforzo…

01.08.2026 Dal tre agosto al Parco Donatelli parte il festival de “Le Vie del Cinema”. Sarà la 32ma edizione.

01.08.2026 Non è ben chiaro se dopo il taglio crudele (ma assolutamente necessario) di qualche tempo fa, l’assessore all’ecologia era Alfonso Morelli, si sia ripresa la piantumazione di nuove essenze al Parco Donatelli. In quell’occasione era stati decimati i pini.

01.08.2026 Invece procede bene la crescita dei mille alberi regalati dalla Edison lungo la strada verso Capitone. Qualche arbusto si è seccato ma è fisiologico: l’irrigazione mantiene tutto in vita. Manca tantissimo per vedere le chiome degli alberi ma per chi sarà fortunato sarà proprio una bella vista.

01.08.2026 Una nota positiva, ancora per gli alberi: l’ulivo D’Anna che era stato piantato alla fine dello Stradone, lato Superconti, sembra felicemente attecchito. Il più felice è proprio Luciano D’Anna, che l’aveva curato per decenni. Qualche dubbio c’era.

Narni. Pillole. Una sola pillola e sull’ospedale di Terni. Basta e avanza per l’ultimo weekend di luglio. Quindi oggi…

31.07.2026 Questa rubrica è stata smentita: la presidente della Regione dell’Umbria Stefania Proietti ha effettivamente dichiarato la sede del nuovo ospedale di Terni: a Maratta, a spanne in quelli che erano i terreni dell’Ospedale di Narni e che quindi sarebbero quasi gratis.

* No, non ci credevamo, va ribadito, ma i pronostici sono fatti per essere superati. Certo, i numeri sono imponenti, i lavori giganteschi ma ogni opera parte con l’annuncio per poi passare ai fatti.

* Tre considerazioni, due da “pillole” ed un’altra seria. Se come si pensa quei terreni sono nel comune di Narni, ma potrebbero anche essere lì vicino, non ci sarà più nessuno che nascerà a Terni, come accade adesso per narnesi ed amerini.

* E se poi il nuovo ospedale di Terni davvero sarà costruito nel territorio narnese si avrebbe la incredibile congiunzione astrale per cui in quel comune ci sarebbero ben due ospedali. Quando tanto, quando niente.

* La considerazione seria invece riguarda i finanziamenti. Dice la presidente Proietti che per duecento milioni si attingerà ai fondi Inail. Ma loro, quelli dell’Inail, ne sono a conoscenza? Ah, saperlo…

Narni. Pillole. Le palle del monumento in Piazza Cavour, la porta automatica impazzita. Quindi oggi…

30.7.2026 Il monumento che si trova in Piazza Cavour, davanti alla cattedrale, ha, meglio ancora, aveva delle palle di materiale lapideo al suo interno. Bello o brutto è caratteristico e si sta inserendo nel panorama. Ebbene non c’è stato un turista che non abbia provato a staccare le palle che sono parte dell’opera. Ovviamente rimanendo male dal momento che non sono asportabili. Ora, invece in uno dei grando blocchi di roccia sono sparite: evidentemente qualche turista è riuscito a portarsele via. Ma forse la ragione è un’altra. Quale? Ah saperlo…

30.7.2026 Domattina alle 11.30 la presidente della Giunta Regionale Proietti disvelerà il luogo dove sorgerà il prossimo spedale di Terni. Si accettano scommesse sul fatto che quasi sicuramente la faccenda verrà rinviata di un anno. Come credete che sia accaduto un ritardo di cinquanta anni per l’ospedale di Narni? Così, un anno dopo un altro, senza mai decidere.

30.7.2026 La porta automatica dell’ascensore che scende dal chiostro di Sant’Agostino mette l’agitazione. Quando è ancora ad un paio di metri dal piano terra l’automatismo lo fa aprire. Poi visto che ancora davanti non c’è nessuno si richiuse. Ma quando l’ascensore è arrivato al piano di nuovo la porta torna a riaprirsi. La sua è davvero una delusione perché ancora non vede visitatori. E si richiude. Poi il visitatore si mette davanti alla porta ed essa, correttamente si riapre. Stessa operazione quando si sale. Si prevede un attacco di pazzia per quella porta. O semplicemente si romperà tra non molto.

Narni. Pillole. E’ caldo da record, il sindaco di Amelia cade dal pero, alla Domus Octavia si ricerca personale. Quindi oggi….

29.07.2026 Manca un termometro ufficiale. Quello della Farmacia Pallotta in Piazza Garibaldi ha segnato nel primo pomeriggio 42 gradi. Insomma, un sole feroce. Sarà un record? Ah, saperlo…

29.07.2026 L’Ospedale di Narni. Il Sindaco di Amelia in un post accurato ha chiesto di conoscere chi è favorevole o contrario alla costruzione dello ospedale stesso. A parte che gli anni di attesa sono stati ormai cinquanta dalla presentazione del primo progetto, ma si fa presto a dire chi è non vuole l’ospedale: per 45 anni il Pd e sue derivazioni, per 5 anni la presidente Tesei. dopo 40 anni. Fa un po’ ridere la chiamata del sindaco al coraggio ed alle decisioni senza tentennamenti. Sembra che caschi dal pero.

29.07.2026 La tenuta della Famiglia Caponi giù a Nera Montoro ha emanato un bando per selezionare figure da assistere nella Domus Octavia e dintorni i visitatori. Ovviamente tutto sarà riferito alla prossima stagione estiva. In collaborazione con Decathlon Italia. Ci sono aperte 44 posizioni. Meglio così.

Narni. Pillole. Il parcheggio per le donne incinta, tasse che a Narni salgono e a Perugia scendono, l’Amerina come un circuito, quindi oggi…

28.07.2026 Il parcheggio a pagamento davanti all’ospedale non funziona da anni. Chissà perché. Si dovrebbe togliere anche la macchinetta che sputa i certificati

28.07.2026 Sempre all’ospedale ci sono due parcheggi delimitati con tighe rosa: erano riservati alle donne che andavano al punto nascita. Sono dieci anni che la presidente Catiuscia Marini lo ha tolto. Le righe rosa sono rimaste

28.07.2026 Parlare di tasse per la raccolta dei rifiuti è sempre un problema. La difesa degli amministratori è stata sempre la stessa: decidono a Perugia. Bene proprio a Perugia la Taric verrà ribassata. A Narni un +4%. Perché? Ah saperlo…

28.07.2026 Dice Moreno Pezza, cittadino narnese: “Abito in strada amerina (quella che porta a Cigliano) ogni santo giorno e non vi dico nel weekend, macchine, moto, camion, autobus sfrecciano su e giù a velocità inaudite. Mi trema la casa. Ho paura per mio figlio e per il mio cagnolino figuriamoci per chi ha bambini più piccoli del mio”.

Chissà, avesse ragione…

Narni. Pillole. David Pompili sulle banconote da 200 euro, arrivano i rinforzi ma non a Narni, un’auto va a fuoco e Proietti alle prese col documento Lucarelli. Quindi oggi…

27.07.2026 Davide Pompili non è solo bravo ma non se la tira: ed ha scherzato sui tanti riconoscimenti che ha “conquistato” negli ultimi tempi. Ed ha informato il suo popolo che sarà la sua immagine quella che comparirà nelle banconote da 200 euro che la Ue sta ridisegnando. Bravo e simpatico.

27.07.2026 A fuoco nel pomeriggio, una macchina lungo la strada che va verso Itieli. All’altezza di Collerosso un’auto simil fuori strada si è incendiata. La paura è stata tanta perché quella è zona boscosa e le temperature del periodo non permettono scherzi. Però alla fine l’incendio è stato domato in qualche modo sotto la supervisione dei Carabinieri.

27.07.2026 Mancano solo quattro giorni alla dichiarazione della presidente della regione dell’Umbria Proietti sulla località dove costruire il nuovo Ospedale di Terni. Chissà se chiederà una proroga: dovrà leggere sino in fondo le considerazioni sulla sanità dell’Umbria meridionale da poco redatte dal sindaco Lucarelli. Il Nome della Rosa era più corto. Secondo le statistiche in uso a Scienze della Comunicazione l’avranno letto tra il 2 ed il 2,5%. Il resto ha atteso un riassunto dell’intelligenza artificiale. Che sarà artificiale e forse anche intelligente.

27.07.2026 Arrivano i rinforzi: i Carabinieri mandano dieci militari ad irrobustire gli organici. Saranno distribuiti tra le caserme di Terni, Amelia e Orvieto. E Narni?

Narni. Pillole. Mauro Fabbri aspettava l’acqua, Bussoletti al Teatro di Tindari, Gioca e mettiti in gioco. Quindi oggi….

26.07.2026 L’hanno tutti aspettata la pioggia: il meteo, tutti i siti, indicavano acqua a catinelle tra le 12.00 e le 13.00. Alle Gole del Nera pochi i camminatori, quelli che hanno inteso sfidare Giove Pluvio portavano l’ombrello al seguito. Mauro Fabbri, ingegnere, ne aveva uno bellissimo. E nuovo: “Non l’ho mai adoperato. Se non accade oggi mi arrabbio”. Si è arrabbiato.

26.07.2026 Dopo tanti anni di gioco nel mondo dei semi professionisti, Samuele Bussoletti, autore e attore narnese, ha giocato in serie A, a Tindari, in Sicilia. Sua una parte rilevante nell’opera messa in scena da Paolo Gazzara “Processo per corruzione”. Un successo.

26.07.2026 Quella della sicurezza hanno contato le persone presenti alla manifestazione “Gioca e mettiti in gioco”. Erano qualche centinaio più dell’anno scorso. Ma il riferimento è un po’ sbilanciato: l’altra edizione era stata una debacle. Quest’anno una debacle un po’ addolcita.

Narni, Pillole. Elisabetta Canalis ha gareggiato al Regno Verde, San Lucia abbandonata, a Schifanoia sempre festa. Quindi oggi….

Elisabetta Canalis ha gareggiato stamattina al Centro Ippico Regno Verde. E’ andata anche bene nella competizione. Ha promesso che tornerà. Ma Elisabetta Canalis è solo la punta di diamante di un centro sportivo che è diventato di interesse nazionale nel quasi totale disinteresse. Quando ci sono concorsi ippici come quello di stamattina le persone sono così tante che si riempiono gli alberghi sino ad Orte.

Beh, quasi non c’è più alcuna transenna di legno in piedi: l’accesso verso il centro abitato è davvero in condizioni poco piacevole. per arrivare a Santa Lucia. Non si presenta bene in nessuna parte anche molto abitata e molto frequentata. Eppure, scuola, negozi, attività commerciali, tante abitazioni imporrebbero una diversa attenzione. Forse le transenne si dovrebbero acquistare in plastica, quella dura che non fa conoscere la differenza col legno? Oppure prendere esempio dal Molino lungo il curvone che ha fatto delle transenne direttamente in ferro. Ma che durano da decenni.

Il Circolo di Schifanoia si dimostra il più attivo tra la galassia di quelli che ruotano intorno al Comune. Il 22 festa con cena ed il 29 altro concerto con Samuele Biribicchi e la sua fisarmonica. Anche qui festa con cena.

I nuovi ospedali di Terni e di Narni, i cantieri della strada, la piscina. Quindi oggi

24.07.2026 Il sindaco Lucarelli ha diramato oggi un comunicato a difesa del nuovo (vecchio ormai, si promette da oltre mezzo secolo) ospedale di Cammartana. Il comunicato è oceanico: si dubita che qualcuno sia arrivato sino in fondo. Si ribadiscono le stesse posizioni degli scorsi 50 anni, quelle che hanno portato alla non costruzione.

24.07.2026 E sempre a proposito di Ospedale, questa volta di Terni (questione legata a quello di Narni), la presidente Stefania Proietti ha promesso che tra sette giorni spiegherà il sito prescelto. Non un giorno prima

24.07.2026 Non se ne parla nemmeno più: di una piscina comunale a Narni Scalo in questa estate torrida se ne sente la mancanza: si potrebbe dire Damnatio memoriae. Non compare più nemmeno nei programmi elettorali. E sarebbe servita solo per l’estate ma anche per l’inverno quando si deve portare la meglio gioventù narnese a Terni. O ad, che vergogna, ad Amelia Non tutti possono per soldi o tempo.

Chissà se Alessia Quondam, l’assessore, che deve spartire 2,5 milioni di euro di soldi regionali per favorire l’attività sportiva in Umbria se ne ricorderà e porterà a casa un bel finanziamento. Ah, saperlo…

24.07.2026 I cantieri per il rifacimento delle strade dell’Anas sono come le sorprese dell’uovo di Pasqua: uno pensa che siano finiti ed in vece ecco che stamattina stavano ai Tre Ponti. Benissimo i lavori ma tutte le volte cambiano senza una logica. Ma poi finiranno…

Narni. Pillole. Ma la pizzeria di Santa Maria non era di tutti i terzieri? Un defibrillatore a San Liberato. Quindi oggi…..

23.07.2026 Domani sera riaprirà la pizzeria del Terziere Santa Maria durante il periodo della manifestazione “Gioca e mettiti in gioco”. Insomma, sarà Santa Maria a gestire. “Ma quella non doveva essere una struttura di tutti o di un imprenditore privato? Il tempo passa e gli accordi (sembra) sono stati dimenticati.

23.07.2026 Grazie alla Calcestruzzi Cipiccia la comunità di San Liberato potrà contare su una nuova teca DAE e su un defibrillatore, strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica. Beh, niente male. Ah, va poi ringraziato pure il Bar Pizzeria Pierluigi, che ha messo a disposizione la presa di corrente per il funzionamento della refrigerazione della teca

23.07.2026 I carabinieri della provincia spiegano che è stato arrestato un “ultrasessantenne”. Chissà quanti anni avrà, sessantanove? Sessantotto?

23.07.2026 Domani sera, per raggiungere comodamente il centro storico sarà attivo, dalle ore 19.30 alle ore 1.00, ci sarà un servizio navetta gratuito con collegamenti Narni Scalo – Narni – Narni Scalo e Testaccio – Narni – Testaccio. Sarà inoltre disponibile un servizio di trasporto riservato ai disabili, su prenotazione al numero 340 196 7957.

Narni. Pillole. I contenitori dell’immondizia sono da cambiare, i lavori alle Grazie per lo spreco più insulso, quindi oggi…

22.07.2026 Forse sarebbe ora che i contenitori, i bidoni, dell’immondizia venissero sostituiti. Tutti sono a brandelli, dopo anni e anni di uso. Di tanto in tanto un po’ di manutenzione. E se poi fosse una scusa per aumentare le tariffe? Maglio quelli vecchi…

22.07.2026 Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Complesso delle Grazie, informa il sindaco Lucarelli. Come previsto dagli accordi con il Comune di Roma, è stato avviato il cantiere per la messa in sicurezza del sito. Lavori che spiegano uno dei maggiori sprechi in Italia: un immobile storico fatto cadere giù per l’insipienza del Comune di Roma, chiunque ne sia stato al Governo.

22.07.2026 Venerdì prossimo la kermesse per giovani “Gioca e mettiti in gioco”. Un po’ di sacrificio per il traffico, che appena buio sarò interrotto nel centro storico.

22.07.2026 Si è un po’ perso il discorso di portare a Narni la statua equestre del Donatello raffigurante Erasmo da Narni. La copia ovviamente, cosa della quale si era parlato in precedenza. Anche la Fondazione, ai tempi aveva espresso la possibilità di un proprio aiuto. Ci aveva pensato anche Michele Fracioli, presidente del Consiglio comunale. Tempi lunghi, sembra. Vedere la statua in una qualsiasi piazza del Centro Storico. Meglio ancora davanti al Comune, sarebbe bellissimo.

Narni. Pillole. I cartelli indicatori in inglese. La Narnese inaugura domani la sua nuova maglia, quello del centenario. Quindi oggi …..

21.07.2026 Quando si dice esterofilia: all’Ospedale di Terni per indicare, nel percorso “Donna” le problematiche del seno, è stato scritto “Breast Unit”, con breast che significa, appunto, seno. Chissà fosse stato scritto in italiano… Ad Orvieto, all’Ospedale, per indicare la camera mortuaria avevano pensato bene di scrivere come sui film americani “Morgue”. Qualcuno però stanco di dare indicazioni a penna ha aggiunto “Obitorio”. Tutto questo fa pendant con la parola triage, che significa accettazione. I pazienti se ne faranno una ragione. Con difficoltà ma se ne faranno una ragione

20.07.2026 Domani la Narnese Calcio inizierà la propria preparazione al San Girolamo. C’è da riscattare una stagione complicata. Il direttore Fabio Moscatelli ha fatto le cose per bene. L’organico pare completo ma non si escludono ancora aggiustamento. C’è anche da inaugurare la nuova maglia.

Narni. Pillole. Piccoli cinghiali alle Gole del Nera, da soli, senza scrofa; festa a Schifanoia coi fritti, quindi oggi…

20.07.2026 Cinque piccoli cinghiali stamattina a passeggio lungo le Gole del Nera. Non alimentavano alcuna preoccupazione però la stessa cosa non si può dire di chi si portava appresso un cane. Gli incontri non erano piacevoli anche perché la scrofa, di sicuro, era pronta ad intervenire.

20.07.2026 A Schifanoia mercoledì prossimo con canti e balli. Fritti misti, bomboloni e antipasti. Un modo come un altro per attraversare l’estate. Ma anche il fegato.

20.07.2026 Anche ieri, domenica, grande afflusso di bagnanti ai Lidi di Narni. Il problema del parcheggio sempre all’ordine del giorno e non si capirebbe diversamente: tanta la gente, pochi gli spazi. Dalla parte di Stifone si è riusciti a dare un po’ d’ordine. Ora obbligatoriamente anche verso la Strada della Centrale. Impraticabile.

20.07.2026 Due pillole nelle Pillole: Alessia Quondam, il vicesindaco, precisa che i tremila euro e spicci sono andati alla associazione di Narni della Lotta contro il Cancro e non a Roma: meglio così. A sette giorni dalla sua scomparsa la tartaruga di Narni Scalo, almeno sentendo le voci, non è stata trovata. In sette giorni si sarà allontanata anche di una cinquantina di metri.

Narni. Pillole. Tramini sembra un attore fatto, Quondam si confonde con le sigle (sembra), quindi oggi…

19.07.2026 E’ proprio giovane ed ha un altro passo mediatico: Luca Tramini mica fa solo un annuncio per ricordare gli abbonamenti a bassissimo costo per gli studenti ma ci mette sopra un piccolo sketch, che gli viene bene dal momento che ha il physique du rôle

19.07.2026 Venerdì prossimo ancora una edizione di “Gioca e mettiti in gioco!”, una kermesse nelle piazze del centro a favore di ragazzi e ragazze, giovani e meno. L’altro anno c’era stata una “calata”: si spera che gli organizzatori abbiano trovato idee per rivitalizzare una festa che è stata di esempio

19.07.2026 L’Anello della Solidarietà la gara di calcio tra vecchie, alcune vecchissime, glorie del calcio ha fruttato 3.374 euro. Dal post (poco informato, sembra) del vicesindaco sembra che il contributo sia andato alla Associazione nazionale della lotta contro il cancro mentre è stato giustamente devoluto alla associazione narnese, cosa ben più giusta. Il vicesindaco sembra che con gli acronimi ci azzecchi poco.

Narni. Pillole. La tartaruga non è stata ritrovata, la caccia al tesoro è in allestimento, quindi oggi…

18.07.2026 C’è stata la processione di San Giovenale a Cecalocco, bella e partecipata condotta da don Sergio, che è parroco della Parrocchia di Narni, sempre intitolata a San Giovenale. Il simulacro raffigurante il Santo custodito a Cecalocco era però meno bello…

18.07.2026 La tartaruga di Narni Scalo scomparsa al momento non è stata ritrovata, almeno secondo le informazioni ultime

18.07.2026 E’ iniziata ieri e si concluderà domani l’edizione de La Sagra dello gnocchetto di Collescipoli. Dice ma c’entra con Narni. A parte che due territori confinano ma lo gnocchetto pare essere diventato universale. Anche dai narnesi purosangue che lo hanno inserito nei menù delle proprie taverne

18.07.2026 Si sta allestendo una fantastica ed avventurosa caccia al tesoro con Narnilandia. Cosa è? Ah, saperlo…

Pillole. Un riconoscimento a Geppino Micheletti, partito il Narnia Festival e poi si è persa una tartaruga. Quindi oggi…

17.07.2026 Inaugurato dal Sindaco Lorenzo Lucarelli la XV edizione del Narnia Festival, “un appuntamento che negli anni è diventato uno dei simboli culturali più importanti della nostra città” come dice Lucarelli – Il Narnia Festival rappresenta un’eccellenza che valorizza il nostro territorio, promuove il dialogo internazionale e offre ai giovani preziose opportunità di formazione e crescita.

17.07.2026 Al dottor Micheletti il prossimo 18 agosto a Pola sarà dedicata la grande cerimonia nel giorno dell’80esimo anniversario dalla strage di Vergarolla, la spiaggia di Pola, dove morirono i suoi due figli. Micheletti approdò all’Ospedale di Narni.

In quell’occasione ci saranno anche le autorità le autorità cittadine croate. Chissà se hanno mai riconosciuto la matrice comunista dell’attentato.

Arrivò a Narni con le stigmate del profugo mandato via proprio dai comunisti e a Narni fu solo tollerato. “ A Narni con il direttore amministrativo della Asl abbiamo cercato il suo dossier medico, ma purtroppo nei decenni è andato perduto, sarebbe stato un documento storico eccezionale” afferma la palliativista Federica Pozzi, che sta portando avanti l’iniziativa. Nessuna novità il fatto che tutto sia stato rimosso.

Dopo lunghissimi decenni di silenzio e grazie alla pervicacia di Umberto Di Loreto, amico di famiglia, è stata posta una lapide nei giardini sotto l’ospedale ed anche un albero, un ibiscus, per ricordare Geppino Micheletti, istriano ma alla fine intimamente narnese. Ma forse non era una notizia da Pillole

17.07.2026 Oddio, si è smarrita la tartaruga: a Narni Scalo, vicino alla Madonna del Ponte l’animale, lemme lemme se ne è andato, lasciando la famiglia nella preoccupazione ed anche tristezza. Chi la vedesse, non sarà facile vedere e riconoscere una tartaruga potrà portarla direttamente al Santuario.

Narni. Pillole. Sopralluogo a Nera Montoro per le puzze, baraccopoli alle Gole. Quindi oggi….

16.07.2026 L’Arpa ha fatto un sopralluogo a Nera Montoro nel sito dove si suppone nascano le puzze terribili. Qualcuno ha saputo niente?

16.07.2026 Le luci sotto le gallerie lungo le Gole del Nera andrebbero cambiate: non c’è stata manutenzione programmata e così si stanno spegnendo una ad una. In certi casi innescano anche un effetto stroboscopico che non è per niente piacevole.

16.07.2026 Sempre le Gole del Nera: lato Mole (pardon, lato Orte). Si è installata una sorta di baraccopoli che fornisce cibo ai visitatori. Il fine è davvero lodevole, però l’atteggiamento è quello di un pezzo della periferia de Il Cairo. E’ decisamente rivolta ai romani: si vendono le grattachecche. Che, come tutti sanno, sono le……

16.07.2026 Quindici giorni al momento del disvelamento del luogo dove sorgerà il nuovo ospedale di Terni. Stefania Proietti, la presidente, ha garantito che non andrà oltre. Sarà vero? Ah, saperlo…

Narni. Pillole. L’ascensore guasto al cimitero, il mercato del venerdì che chiude prima per il caldo, quindi oggi….

15.07.2026 L’ascensore al Cimitero principale di Narni Scalo è fuori servizio. E lo sarà sino alla fine di settembre. Chissà perché. L’ascensore è relativo ai nuovi blocchi, come li chiamano, manco fossero un campo di concentramento. Con questi caldi, persone anziane salgono ansimanti lungo le scale sotto un sole implacabile. Qualcuno smoccola. In molti rischiano.

15.07.2026 La sede della Narnese e della Ternana Women è davvero bella: e’ edificio di interesse nazionale, realizzato dall’architetto comasco Pica. Il direttore della Narnese, e, di facto, pure della Ternana Women, Fadio Moscatelli, è riuscito ad attrezzarla con banchi, lavagne tattiche e molte altre cose, a cominciare dai condizionatori. Beh non tante squadre della regione può vantare una così prestigiosa sede. Anzi, nessuna proprio.

15.07.2026 A Narni Scalo il mercato del venerdì chiude ormai alle undici e mezzo: il calore che si sprigiona in quel piano d’asfalto è terrificante. Non c’è una pianta manco a pagarla. I commercianti sono stremati. Quelli narnesi spesso rimandano gli affari al sabato al Mercato lungo la Via Flaminia, che si svolge sotto gli alberi.

Narni. Pillole. Le suorine in Duomo, inseguimento della Polizia Locale e poi le piante. Quindi oggi…

14.07.2026 Una fila interminabile di “suorine”, quelle che seguono le dottrine di Lefevre si sono infilate ieri nel Duomo: tutte ordinate, tutte raccolte in preghiera. Ma non c’era una scomunica in atto? Sono i misteri della fede, che quando è semplice e genuina non è per niente discriminatoria

14.07.2026 Si scopre che stamattina i vigili della Polizia Locale hanno eseguito un inseguimento a piedi per assicurare alla giustizia un fuggitivo. Non è cosa da tutti: qualcuno dei Vigili mantiene uno stato di forma invidiabile ma altri lasciano un po’ a desiderare. Si propone un addestramento come quello dei marines

14.07.2026 Sono in fiore e sono bellissime. La fila di piante che si allineano lungo via Tuderte è davvero coreografica col loro colore lilla. Tra l’altro diventeranno ben più alte dell’altezza attuale e quindi tra un po’, ma la natura è lenta, ci sarà un vero ombrello di piante che abbasserà la temperatura lungo Via Tuderte. Dieci e lode.

14.07.2026 Invece potrebbe concorrere a vincere il “Premio Attila” chi si ostina a non piantare essenze al Parcheggio del Suffragio. Ne esistono alcune con fusto molto esiguo e cappello rilevante. Lo dice anche stamattina Legambiente: si dovrebbe cominciare dai parcheggi pubblici per mettere in situ piante per abbassare la temperatura. Mica solo lì anche a Narni Scalo nella Piazza del Mercato, nei parcheggi dei grandi supermarket.

Narni. Pillole. Il maestro Gabolini in azione, asfalto sulla Flaminia, dove l’Ospedale di Terni? A Colle Obito!

13.07.2026 Il maestro Gabolini sta dipingendo da par suo molti degli scorsi caratteristici del centro storico. Si mette sulla sediolina, incurante del calcio, e tira fuora la sua attrezzatura. Tra l’altro spiega anche la sua visione della veduta che rappresenta. Si spera che di tanto lavoro ci sia poi anche una bella mostra.

13.07.2026 La gestione della riasfaltarura della Flaminia nel Centro Storico è come una lotteria. Erano passati alcuni giorni dal precedente cantiere. Se li erano tutti dimenticati. Stamattina, improvvisamente, a Berardozzo, tutto bloccato. Sono gli inconvenienti dei lavori pubblici.

13.07.2026 Al secondo ascensore del Suffragio, lato Sant’Agostino, persiste imperterrito il grande buco. Non si sa quando il Comune riuscirà a rimetterlo in uso. Una bella immagine non la dà.

13.07.2026 Chissà se davvero tra diciotto giorni Stefania Proietti comunicherà la sede del nuovo ospedale. Mancano diciannove giorni alla sua promessa di chiarimenti. Si può fare in questa rubrica pure una sorta di totoospedale: rimarrà lì dove sta. Difficile che si sposti nella Conca Ternana, altrimenti si scoprirebbe che Narni sarebbe il “tenutario” di due ospedali. Perché la giunta Proietti su quello di Narni ci punta. Su queste scelte dà l’idea che si giochi un po’ il futuro di Francesco De Rebotti.

Narni. Pillole. Bomboletta-man ancora in azione, arrivano i musicisti e pure gli architetti. Quindi oggi….

12.07.2026 Bomboletta-man si ha continuato anche stanotte alla sua opera di confusione turistica e si è dedicato ai segnali turistici prima di iniziare le Gole del Nera. E vicino al Ponte d’Augusto. Chissà, Bomboletta-man è contro il turismo? E’ una domanda importante! Pare di sì perché quelli diciamo tecnici non li tocca. Li tocca poco per meglio dire. E’ la prima settimana che gli striscioni che indicano l’affitto delle canoe sul Nera non vengono toccate. Un buon segno.

12.07.2026 E’ stato pure festeggiato il ventennale del master dell’Università di Roma che ha scelto Narni per un approfondimento. Vent’anni, segno che la città, il comune, l’organizzazione ha retto alla grande. Tutto coordinato da Cecilia Battistini, davvero indefessa. E competente.

12.07.2026 Sono iniziati i movimenti dei musicisti, è iniziato il rumore dei trolley che i giovani trasportano per trovare sistemazioni e luoghi di formazione e performance. E’ Narnia Opera di Cristiana Pegoraro che riesce anche quest’anno a far rivivere un miracolo musicale, turistico, economico.

12.07.2026 Mancano diciannove giorni alla disvelazione del sito del nuovo ospedale di Terni da parte della presidente della Giunta regionale Proietti. Manco tanti. Chissà se rovinerà le vacanze?

Narni. Pillole. E’ arrivato Bomboletta-man che sporca i segnali turistici, le Porte rinascimentali e l’erba invasiva. Quindi oggi….

11.07.2026 Bomboletta-man ha iniziato a cancellare tutti i cartelli indicatori lungo le Gole del Nera e non solo. In verità qualsiasi superficie la prende come esempio per scrivere sulle indicazioni fuorvianti oppure per farci dei ghirigori che coprono tutto. E siccome ormai da qualche giorno è entrato in funzione a pieno regime, ecco che Bomboletta-man ha nascosto un sacco di indicazioni. Il danno economico è relativo, quello pratico tanto perché dà l’idea di una città poco ordinata. E questo ci si riusciva anche senza Bomboletta-man. Poi tra poco si dovrà cambiare tutta la cartellonistica.

11.07.2026 Davanti alla Porta della Fiera lavori per allargare lo spazio ad uso delle auto e del cantiere che tra poco l’avvolgerà per farla diventare come nuova.

11.07.2026 C’è un’altra porta rinascimentale lungo la strada che risale la “Costa”, Porta Polella, anch’essa molto bella: è stata invasa dalla vegetazione. Lì sembrerebbe necessario un diserbante qualsiasi per vederla di nuovo. Un piccolo sforzo.

Narni. Pillole. Un attore in rampa di lancio, Samuele Bussoletti. I centri civici: tanta retorica e poca conoscenza dei fatti. Quindi oggi….

Tutte le carriere partono da interpretazioni sotto casa, da azioni dopolavoristiche. E’ quello che sta accadendo a Samuele Bussoletti, ideatore e regista di tutto quanto viene rappresentato al Vicolo Belvedere negli ultimi dieci anni. Ora per lui è scattato una scrittura a livello nazionale: il regista Paolo Gazzara, per interpretare uno dei personaggi di “Processo per corruzione” di Marco Tullio Cicerone lo ha scelto. Ed ora il nome di Bussoletti si trova nel manifesto del cast. Lo spettacolo si terrà al Teatro Antico di Tindari in Sicilia la prossima settimana.

Ah la retorica. Ora si scopre che il Comune di Narni aveva, negli anni, come obiettivo sviluppare la socialità e la “civicità”, se mai si potesse dire, dei propri cittadini che abitavano in periferia. Lo strumento era la costruzione di una rete di Centri Civici.

La storia purtroppo per chi oggi la indora, è diversa, molto diversa: nelle frazioni dove c’era interesse a realizzare un punto d’aggregazione i cittadini si sono messi di buzzo buono e dal comune hanno solo ricevuto, dopo lungaggini e proteste, i materiali da costruzione. Manodopera era tutta a carico loro. Ma forse anche quella era la patente per diventare civici. Cominciò, a memoria, quelli della Cerqua.

Spesso hanno costruito su terra non pubblica e così molti anni dopo dal palazzo Comunale hanno dovuto sanare, pagare, aggiuntare, rendere sicuri tutti gli immobili. Che all’epoca, ora non è chiaro, diventarono di proprietà del Comune e ci accese pure dei mutui.

Tutto questo per dire:

che non c’è stata alcuna strategia politica di grande respiro,

che i centri civici sono stati molto spontanei

che se a Testaccio non c’è nessuno che va al bar non si può addebitare a nessun calo di senso civico.

Forse molto prosaicamente il caffè è caro e non è buono.

Narni. Pillole. Spariscono ancora le segnaletiche per le canoe, in Via Marcellina solo con ammortizzatori delle jeep, quindi oggi….

09.07.2026 Continua il percorso di guerra lungo Via Marcellina: è diventata la strada più dissestata dell’intero comune. Quello che preoccupa è che non ci sono al momento progetti per rifarla, anzi, i progetti ci sarebbero ma mancano i soldi.

09.07.2026 Ancora vandali al Lecinetto: sono state portate via le indicazioni per la zona di attracco delle canoe. Quelli di DagSpa Words, l’associazione che le mette in acqua, hanno risolto il problema: le indicazioni le hanno scritte su dei blocchi di cemento dal peso di alcune tonnellate. Forse la scritta non sarà bellissima ma il problema è risolto.

09.07.2026 Mancano ventidue giorni alla disvelazione del sito del nuovo ospedale di Terni da parte della presidente della Giunta regionale Proietti. Segno che ancora non lo sa altrimenti l’avrebbe già detto.

09.07.2026 La tabellazione e la segnaletica che mette in funzione la Ztl in Piazza Garibaldi è stata coperta, segno che passerà del tempo perché vengano attivate. Si dice manca la partecipazione. Nel frattempo, le auto hanno anche conquistato la vetta del nuovo monumento.

Narni. Pillole. Il bar di Testaccio chiude, le piante dello Stradone sono innaffiate. Quindi oggi…

08.07.2026 Solita storia: gli abitanti, sono centinaia lo snobbano, quasi lo schifano. Il bar di Testaccio chiude per mancanza di affari. E i cittadini si rivolgono al Sindaco. Con la chiusura del bar sparisce, a loro dire, la coesione del Quartiere. Ma nemmeno loro ci vanno, ma nemmeno loro consumano.

Il sindaco Lucareli ha fatto benissimo a dire che darà una mano ma che sostanzialmente poi toccherà agli abitanti di Testaccio mantenerselo. Come accade in tantissime frazioni.

08.07.2026 Le nuove piante dello Stradone sono ormai innaffiate e messe a regime di un sistema goccia a goccia. Esse, le piante mica lo sanno che hanno corso un pericolo mortale con questi caldi. Però una serie di allacci e poi il Buon Dio che ne manda a catinelle sembrano essersi riprese e si presentano davvero in buona forma

Narni. Pillole. La lapide con la poesia sparita, summit sullo stradone per le bombe d’acqua, dove si farà l’ospedale di Terni, quindi oggi….

07.07.2026 La presidente della Regione dell’Umbria ha comunicato ufficialmente che dirà entro il 31 luglio la località dove costruire il nuovo ospedale di Terni. Sembra una lotteria, un gioco. Se ha la conoscenza lo dica, che senso ha rimandare, sempre rimandare. Si fanno scommesse: molto gettonato il sito attuale.

07.07.2026 Dice Laura Thiene nella sua pagina facebook: “Ma la lapide dove era iscritta la bellissima poesia di D’Annunzio su Narni che fine ha fatto?”. Non è che cambia i destini culturali della città, comunque era suo patrimonio, era stata costruita per stare alla stazione in faccia a chi veniva a Narni. Chissà che fine ha fatto…

07.07.2026 Tarda mattinata: sbocco dello stradone lato Berardozzo. Summit di tecnici per ovviare la grande quantità d’acqua che si riversa in quella palazzina dove insistono anche attività commerciali ed altro. Tra l’altro l’acqua è entrata, per la seconda volta all’interno di una abitazione. Chissà che decisione avrà preso il summit, ma c’è chi lo ha anticipato: la fogna che deve intercettare la grande quantità d’acqua che scende a valle è troppo piccola e si deve ingrandire. L’unica altra soluzione è spostare la casa che si allaga, il distributore, la scuola guida ed il carburatorista.

Narni. Solo due pillole. Il distributore sott’acqua e la vittoria di uno di Santa Maria nelle Marche. Quindi oggi…

06.07.2026 Consueta bomba d’acqua e nuovo “allagamento” del distributore a Berardozzo, in fondo allo stradone. Ormai non è una novità: senza una nuova fogna ci sarà sempre l’inconveniente: l’impianto va davvero sottacqua. L’acqua viene giù come una condotta forzata

06.07.2026 La pillola è di ieri. Ed è stata l’Ente Corsa all’Anello a divulgarla. Jacopo Matticari in sella a Soraya si è aggiudicato il palio dell’anello di San Ginesio (Mc) disputando le tre tornate di giostra e classificandosi al primo posto con 1347 punti. I suoi avversari erano Alessio Ricchiuti di Rimini, Luca Passamonti di Tarquinia, e Matteo Rivola di Faenza.

Lo stradone Fatto il manto della strada. Scoperta la perdita. Le suorine del Minareto rinserrate, l’ascensore non va più. Quindi oggi

Poche pillole oggi, perché è davvero una domenica d’estate. Però:

05.07.2026 L’ascensore verticale, il secondo che porta sino in piazza proprio non vuole andare. E’ sempre rotto e sarà necessario addirittura sostituirlo. Sino allora, l’ultima appettata si dovrà fare a piedi.

Tra l’altro, anche l’altro ascensore, quello obliquo dovrà essere completamente sostituito.

Che si aspetta? I soldi, che non ci sono. Si aspetta un altro Pnrr.

05.07.2026 C’è stata la scoperta che un pezzo di strada Flaminia sarà da rifare, con tanto di moccoli da parte degli automobilisti; che lungo l’Ortana, c’è stato più giudizio con un traffico meno caotico anche se sempre pesante

05.07.2026 Ma chissà se si può considerare una pillola il fatto che le suore del Minareto, quelle che fanno parte dello scisma levreviano, sembrano essere più rinserrate all’interno del loro bellissimo (chissà se si può ancora dire) convento. C’è davvero un clima pesante. Tutti i narnesi cattolici saranno autorizzati a criticare quando saranno suonate le campane.

Narni. Pillole. Le canoe sul Nera, l’imbarcadero vicino e lontano, la partecipazione per la Piazza. Quindi oggi…

04.07.2026 Grande idea quello di mettere in acqua le canoe sul Nera nel tratto di fiume tra le due centrali, con l’acqua limpida, bellissima. Le canoe vengono messe in acqua facendo leva su un pallet, insomma in modo un po’ artigianale. Che rabbia sapere che a trecento metri a monte c’è un vero imbarcadero, ovviamente inutilizzabile perché tra le canoe e i pontili c’è una centrale.

04.07.2026 Sempre il Lecinetto: l’Asm potrebbe allargare il proprio giro e procedere alla raccolta anche in quei contenitori che si trovano davanti a quella che una volta era la Trattoria di Palmira.

04.07.2026 Più in là il ponte che dall’Ortana porta alla zona del Lecinetto vero e proprio. Era proprio da lì che si tuffavano i giovani più “scapestrati”: sembravano veri angeli. Ora con l’avanzare delle piscine da quel ponte saltano anche ragazzini di meno di dieci anni.

04.07.2026 Si parla sempre di più di mancanza di partecipazione per avviare la zona a traffico limitato in Piazza Garibaldi. Non è che ci sarebbe tanto da discutere: coloro che vanno nei negozi, sono un paio, ma solo in quelli e per il tempo strettamente necessario, potranno entrare, gli altri no. Niente zona disco, divieto. C’è da fronteggiare l’invasione inutile delle auto nel centro storico e rilasciare la visione della piazza, brutta o bella che sia, libera di poterci passeggiare e magari mangiare la sera, tempo che dovrebbe avere la massima inaccessibilità.

Narni. Pillole. San Cassio, Cristiana Pegoraro, il camp della Narnese. Quindi oggi….

03.07.2026 Il quattro luglio è la festa della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America. Ma è anche, per i cattolici narnesi molto più importante, della celebrazione di san Cassio che unitamente a San Giovenale è patrono della città. Non aveva un inno, non si cantava come San Giovenale e così don Sergio Rossini, il parroco ma nella specie musicista ispirato, ne ha composto uno. Come tutte le cose le prime volte è sembrato un po’ duro ma man mano che passano gli anni l’inno sembra poter rivaleggiare con quello di San Giovenale.

03.07.2026 Stasera teatro a vicolo Belvedere. Teatro di Samule Bussoletti, prolifico autore e sceneggiatore di commedie che hanno il taglio polivalente, in genere scanzonate e musicalmente aperte. Si appoggia ad una compagnia, quasi sempre quella che vede come elemento di riferimento Massimo Tracchegiani, universalmente (a Narni e un pezzo di Terni) conosciuto per le sue doti di medico. La sua entrata in scena è sempre accompagnata da applausi. In questo momento è a fare training autogeno per portarsi al meglio. Ah, il titolo della commedia è Graffi. Perché? Beh, si deve almeno vedere.

03.07.2026 È ora di festival, di musica seria, di musica allegra, è tempo di musica. Ed è in arrivo la performance di Cristiana Pegoraro col suo Narnia Festival. Si parte dal 14 luglio.

03.07.2026 Che furia della natura: le decine di ragazzini che hanno partecipato al campo estivo sono la dimostrazione reale che la base per futuri campioni esiste. Non manca l’entusiasmo, le strutture e nemmeno la bravura degli allenatori. E nemmeno l’allegria. Stamattina, in costume da bagno hanno attraversato i giardini e si sono immersi nella piscina della Valletta. E siccome questi centri sono floridi in tutt’Italia, rimane sempre un mistero il perché non si vada ai Mondiali. Dove si sbaglia?

Narni. Pillole/2 Un distributore sottacqua per la pioggia, l’orologio con le “lancette ferme. Quindi stamattina…

02.07.2026 E’ finito sott’acqua: il distributore alla fine dello stradone Suffragio/Superconti ha visto le griglie poco capaci di arrestare l’acqua proveniente dal Parcheggio. L’acqua ha attraversato pericolosamente la Strada Provinciale, rallentando la circolazione per la gran quantità di detriti che sono scesi a valle. Serve davvero un ampliamento del sistema di raccolta per evitare danni seri alle attività della piccola zona artigianale e del distributore.

02.07.2026 L’orologio di Piazza dei Priori è precisissimo, con una caratteristica: suona un minuto dopo lo scatto dell’ora delle apparecchiature Starlink, quelle dell’americano Musk, che regolano i cellulari di tutto il mondo.

Il nostro invece si attacca ad un altro sistema, pare un satellite russo, senza per questo pensare che ci sia una preferenza per Putin. Ma è così. Insomma, preciso nonostante tutto. Le lancette (eufemismo, pesano decine di chili) però sono ferme da mesi. Ai narnesi poco importa, sentono le campane ma chi volesse, per dire i turisti, guardare l’efficacia della “macchina del Tempo” rimangono un po’ sorpresi

Pillole. La puzza a Nera Montoro, i libri a Stifone, lo studentato a Narni, quindi oggi …..

01.07.2026 Dice: ma bella la piscina di Nera Montoro, ma bella la sagra deli fiori di zucca. Ma bello tutto. E la puzza che sale dall’area della ex Tic? Vabbè, tutto non si può avere. Alfonso Morelli, capintesta dell’Arpa alle giornate narnesi dell’ambiente ha tracciato il suo programma a difesa anche degli abitanti di Nera Montoro: “Vedremo, approfondiremo, ci consulteremo, stabiliremo un modello, capiremo il pattern, porteremo tutto a partecipazione”. Dice “Ma contro la puzza, quando si agirà???” Quando ci saranno tutte le risposte. Contenti di essere smentiti

01.07.2026 Il Parco Gole del Nera il 4 luglio alle 15.00 ospiterà la scrittrice Sandra Petrignani per la presentazione del suo nuovo romanzo Carissimo Dottor Jung (Neri Pozza editore).

Aneddoti, segreti e dinamiche di una delle menti più rivoluzionarie del Novecento prenderanno vita attraverso le parole dell’autrice, in un dialogo intimo e profondo, viene specificato nel comunicato.

L’evento si terrà presso Centro Visite “Giuseppe Fortunati” a Stifone.

Ma non solo l’appuntamento si svolgerà in concomitanza con l’arrivo del Trekking Letterario di Montefalco (organizzato in collaborazione con Pro Loco Montefalco), che farà tappa proprio a La Libreria Che Non C’è. Un’occasione unica per unire la passione per i libri all’amore per il territorio e il cammino. Dà l’idea che l’ingresso sarà libero.

01.07.2026 Stamattina incontro di Lorenzo Lucarelli, il sindaco coi vertici dell’Adisu, l’associazione che in Umbria gestisce, tra l’altro anche gli alloggi per gli studenti.

Arriverà un nuovo studentato da venti camere in Piazza XIII giugno, davanti al san Domenico. Una cosa molto bella, proprio da città universitaria.

01.07.2026 L’assessore Luca Tramini ha promesso che la Polizia locale avrà attenzione lungo l’Ortana, lungo la strada degli stabilimenti, lungo tutte quelle aree che generano parcheggi selvaggi. Ha promesso però che non ci saranno repressioni, niente multe a grappolo se non verso quelli che parcheggeranno proprio al di là del bene e del male. Un vero intervento intelligente.

L’estensore ricorda un’altra situazione nel Comune: negli anni Ottanta arrivò alla Cerqua un prete brasiliano portatore di segni carismatici importanti. Le persone, fedeli, curiosi, e molti altri si riversarono a centinaia lungo la strada.

Due consiglieri comunali pretesero di elevare contravvenzioni a tutti e nemmeno una sola volta, spinsero la municipale ad intervenire. Morale della favola? Vabbene la fede ma una contravvenzione per settimana è sembrato troppo anche ai più accaniti. Nessuno venne più alla Cerqua, dimenticando che città intere hanno fatto del turismo religioso la loro forza. Chi erano i due consiglieri? Una indicazione: cognomi corti. Facile, no?

Narni. Pillole. Il traffico del centro dirottato sullo Stradone, alla Setras cercano autisti, innaffiare le strade, quindi oggi….

È stato inaugurato da qualche giorno e subito lo Stradone Suffragio/Berardozzo. È che i lavori di rifacimento del manto stradale del Centro storico sono arrivati all’altezza del Monumento: e così con qualche cartello si è indirizzato il traffico verso lo stradone, verso la Provinciale. Cartelli anche dal lato di Berardozzo. Nemmeno un disagio. Dice “Che bella idea”. Sì, ma solo nei sogni..

Nella zona a Traffico Limitato Uno, quella di Mezule per capirci si può entrare senza avere esposto il nuovo permesso d’ingresso. Gli uffici continuano a sostituirli anche perché non è stato fatto alcuna definizione per nuovi parcheggi nella Ztl. Questo non significa che chi non ha titolo ci possa passare: contravvenzione sicura.

Si cercano autisti alla Setras di Narni Scalo. Il proprietario dell’azienda si affida a internet per cercare lavoratori. Cambia il mondo del lavoro: una volta c’era la fila per chiedere, adesso….

Il Comune di Terni ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno “innaffiato” le strade del Centro Storico. A Narni, ai tempi, il servizio si faceva giornalmente durante l’estate a carico del Comune che aveva un’autobotte con un sistema di spargimento. Efficacissimo. Ma anche quello dei Vigili mica farebbe male.

Mannaggia, la sagra dei fiori di Zucca di Nera Montoro ha avuto un piccolo giro a vuoto: rinviata di un giorno perché c’era la probabilità che piovesse.

Soprattutto i corrieri: Via dei cappuccini nuovi è percorsa ad alta velocità in ogni senso. Necessita forse di qualche dissuasore più che un vero rilevatore della velocità. Nessuno che tolga il piede dall’acceleratore.

Narni, Pillole. Cambiano la guida dei Leoni, Un ristorante che non riesce ad aprite, la piscina, quindi oggi….

29.06.2026 C’è stato un avvicendamento tra i Leoni narnesi: Chiara Rossi diventa il capo della sezione di Narni. Succede a Manlio Orlandi. La nuova presidente ha espresso la volontà di mantenere le linee della precedente gestione dei Lions. Ma in realtà che cosa fanno i Leoni oltre alle cene?

29.06.2026 Cambia la data di apertura ogni mese, continuamente: c’è nel centro storico un progetto finalizzato ad un nuovo ristorante, pronto subito, soprattutto in questa stagione così feconda per il turismo narnese. Da un mese all’altro, da una settimana all’altra sempre nuove complicazioni. Eppure, si dovrebbe aiutare chi ci mette del suo in nuove iniziative. Come si chiama il progetto? Ah, saperlo…

29.06.2026 A Narni non sembra niente più inutile della pulizia degli escrementi dei piccioni. Quelli dell’Asm sembra siano destinato alla pena di Sisifo: rifare sempre la stessa cosa. Il problema non è banale, i tentativi di portare via le colonie di piccioni si sono scontrati con gli amici degli animali. Però ci sono anche delle operazioni che potrebbero mettere in atto, come il posizionamento dei dissuasori nei punti più critici. Questa è una operazione che se ben eseguita sposta l’azione dei piccioni fuori della città. Ma di certo è più facile pulire, una/due volte alla settimana.

29.06.2026 Mannaggia però a Narni c’è una sola piscina a Nera Montoro: manca un impianto natatori a Narni Scalo, manca come il pane. Non solo non c’è ma nemmeno se ne parla. Durante l’inverno, durante il periodo dei corsi i genitori sono costretti ad una sorta di pullmini famigliare per mitigare il disagio. Perché non c’è? Colpa di due amministratori. La prima è stata Maria Lanari, sponsor dell’impianto. Ai tempi di Bigaroni sindaco si preferì non fare niente pur di evitare che il merito ricadesse sulla consigliera Lanari. Se fosse stata zitta…. Il secondo è il sindaco Luigi Annesi nel pieno della sua azione di onnipotenza con il nuovo Prg decise che la piscina l’avrebbe realizzata un privato, davanti ad Italia ’61. La piscina ovviamente nessuno la ha mai costruita.

Narni. Pillole. Il ricordo di Renatino, i fiori di zucca e la mancanza di Lucio alla Scogliara. Quindi oggi…

28.06.2026 Ieri sera era un anniversario triste, quello di Renato Leonardi, Renatino per tutti. E’ morto di malattia ma ha lasciato tanto ricordo. Ricordo in chiesa ma anche al Giullare che ha allestito una tavolata di una trentina di persone, amici più o meno. In testa Umbertino Di Loreto e poi giù via via. E’ stata una vera rievocazione, che non è sembrata blasfema, anzi di grande prospettiva: non saranno in tanti ad alimentare una serata come quella di ieri.

28.06.2026 Tra l’altro si è scoperto che è stato inviato un messaggio alla Accademia della Crusca del riconoscimento della sua parola “alcali”, che originariamente non voleva dire nulla ma adesso viene usata come augurio. Chissà…

28.06.2026 Narni può ben aspirare al titolo di Ville lumiere: guardando dalla Valle del Nera, centri abitati come Vigne, tanto per fare un esempio sembrano cittadine di trentamila abitanti, dagli infiniti lampioni. Bene, benissimo. Alcune zone però sono dimenticate: dalla Flaminia alla Scogliara, alla zona residenziale della Scogliara: nemmeno una luce, sembra un’altra città. Ma di sicuro si metterà riparo

28.06.2026 Domani inizia la Sagra dei Fiori di Zucca di Montoro: dopo le tantissime attese sembra che gli organizzatori abbiano fatto le cose a modino e che non ci sarà da aspettare che il giusto. La sagra è molto bella, la location, a bordo piscina anche meglio, manco a dire della bontà dei fiori di zucca. Insomma, da domani pronti e via. Ad organizzare pure mezza squadra della Thyrus Olympia con l’allenatore Marco Sugoni, i due figli ed il nipote, tutti di Nera Montoro.

Narni. Pillole. Una nuova chiesa, i giardinieri che non ci sono, lo stradone, quindi oggi…

27.06.2026 L’Anello della solidarietà è stato vinto dall’Ente Corsa. Era una gara di calcio tra maschietti di coloro che ruotano intorno alla Corsa all’Anello. Una squadra era anche capitanata dal Sindaco, che si era portato pure Alessandro Manni, tra i suoi amici/parenti. Manni ha anche giocato in Serie A. Non è bastato. Quelli dell’Ente Corsa sono stati superiori in un catino, il San Girolamo, che aveva una temperatura infernale.

27.06.2026 Ancora un solo giorno di lavoro per il rifacimento della tratta interna della Flaminia. E va detto che in tanti hanno adoperato il nuovo stradone per bypassare il cantiere e ridurre i disagi.

27.06.2026 La chiesa che fa parte del noviziato di san Giuseppe, alle Vigne, delle suore di Levebre, tanto per dire, è stata coperta. Ora si aspetta la posa delle campane, che saranno consacrate, con una manifestazione pubblica.

27.06.2026 In Comune mancano i giardinieri sin da quanto è andato in pensione il povero Rafanelli. Si vede: le imprese appaltatrici fanno tantissimo ma non possono avere la cura di chi ci passa una vita: a San Girolamo, nel Giardino i rami delle querce toccano terra, o quasi.

27.06.2026 Manca ancora una decisione rispetto alla attestazione del tratto finale delle Gole del Nera. Le auto passano sotto il ponte d’Augusto per dire, insieme ai pedoni: adesso, polveroni a più non posso, imprecazioni dei pedoni che sono convinti di arrivare in una valle incantata ed invece si devono destreggiare tra le auto. Meglio, molto meglio che l’attestazione venisse fatta o alla fine della passerella sul Nera o addirittura nella zona artigianale. Di tutto il percorso è l’unico pezzo non definito e si vede

27.06.2026 Mancava a Vigne un defibrillatore. E lo ha consegnato, di tasca propria il consigliere Michele Favetta che a Vigne ci abita proprio. Sarà posizionato al Centro Civico.

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26.06.2026 Entrare negli ascensori che scendono al Suffragio da Sant’Agostino è una prova di forza: l’incombente pipì di cani rende le arroventate cabine delle camere a gas tra sporcizia e puzza. Non un bel biglietto da visita. Ma chi dovrebbe pulire in definitiva? Lo stesso dicasi per il Chiostro: una cosa abbastanza lurida

26.06.2026 A proposito di pipì dei cani, a Terni c’è un’ordinanza che impone ai padroni dei cani di lavare la pipì appunto dei loro animali domestici. A Narni non se ne parla nemmeno

26.06.2026 Ci sarà, a settembre, un’altra inaugurazione, il percorso che contorna le Mura castellane. Il cantiere condotto dal Mastro Cosimo è ormai alla fine ed anche i cavi per le illuminazioni sono stati passati. Sarà bellissimo vedere dopo tanti secoli quelle mura illuminate

26.06.2026 Mannaggia: la Siae che si era assestata all’Ufficio del Digipass si è trasferita nuovamente a Terni. L’ufficio ternano è alla ricerca di nuovi collaboratori con la speranza che tutto rientri nella consuetudine che aveva eliminato tanti disagi agli organizzatori di eventi

26.06.2026 I lavori stradali nel Centro Storico stanno finendo: forse anche lunedì mattina ci sarà il cantiere ma per le rifiniture.

26.06.2026 Voci poco rassicuranti per uno degli ascensori per risalire dal Suffragio: è fermo da giorni e si pensa che così rimarrà sino a quando non saranno sostituiti per l’usura. Ci vorrà molto tempo

Narni. Pillole. Porta alla Fiera piena d’erba, la rotonda del nuovo Ospedale di Narni. Quindi oggi…

25.06.2026 Non si capisce davvero l’invasione di flora spontanea a Porta della Fiera: basterebbe davvero tagliare a livello strada le radici per un primo intervento che seccherebbe l’immane vegetazione che sta coprendo il bellissimo manufatto rinascimentale. Le lettere si susseguono anche quelle di Bruschini, che ci ha fatto una mozione. L’erba è sempre lì

25.06.2026 Il sindaco Lucarelli ha fatto comprare dagli uffici un rotolo di nastro tricolore, quello delle inaugurazioni, lungo cento metri. Servirà per avvolgerci Piazza Garibaldi?

25.06.2026 A proposito di Piazza Garibaldi: ieri sera c’erano parcheggiate undici automobili. Non è ben chiaro cosa significhi la partecipazione. Forse non ci dovrebbero stare e basta.

25.06.2026 Stefano Bandecchi il sindaco di Terni è contrario al nuovo Ospedale di Narni. Mica solo lui: per tanti è rimasto solo un puntiglio. Ma non è questo il problema. Dice: “per fare la rotonda sulla strada provinciale ci vogliono otto milioni di euro che pagheranno i cittadini. Non ha una logica”. Mica avrà sempre torto…

25.06.2026 Domani giornata intensa: al San Girolamo “anello della solidarietà di calcio. A Narni Scalo Street Food. C’è proprio da fare.

A Gualdo hanno fatto le cose in grande, come si deve. Hanno rimesso mano al campo da tennis e una volta finito si sono ricordati che quando si vedono le partite dei master c’è sempre a lato la scelta della città. Ebbene, il nome GUALDO campeggia. D’altra parte, che cosa costa pensare in grande.

E’ sembrato che l’intervento di asfaltatura della Flaminia nel centro storico sia stata meno invasiva. Chissà, un po’ i cittadini se ne sono fatti una ragione e chissà. qualcuno ha anche preso lo stradone Berardozzo Suffragio.

Ancora manca il vescovo di Terni, Narni e Amelia. Non è che ci sarà questa grande scelta con la carenza di sacerdoti e di sacerdoti bravi. Chissà perché Papa Leona la fa tanto lunga. E se fosse Matteo Antonelli, il fiduciario attuale a bruciare tutti gli aspiranti? Pare che abbia anche il consenso compatto dei sacerdoti della diocesi, cosa non sempre disponibile

Stamattina inaugurazione dello stradone per Berardozzo: un sole a 38 gradi ha troncato qualsiasi intervento. I politici, davvero, l’hanno fatta poco lunga avendo cura degli astanti. E’ la seconda volta che il sole la fa da padrone ad un taglio del nastro: anche per l’inaugurazione del bosco urbano di Narni Scalo, c’erano 38 gradi. Sconsigliatissimo qualsiasi buffet

L’ascensore verticale che esce al Vicolo Belvedere è rotto ancora una volta: si parla che non riaprirà sino alla sua possente revisione. Tra qualche mese. Ma forse qualcuno è solo pessimista

Domattina mercoledì alle 09.30 inaugurazione dello stradone Suffragio – Superconti. Il Comune con grande lungimiranza gli ha trovato un nome che è sembrato più di classe: “la strada del futuro” (parcheggio). Per adesso sarà quella del parcheggio la sua funzione: non è poco, bastava averlo detto prima.

Forse rimarrà anche un pezzo del nastro tricolore per l’inaugurazione della nuova piazza. Se lo stradone si chiamerà la strada del futuro, Piazza Garibaldi il “Sole dell’avvenire”?

Francesco Latini, istruttore di lungo corso dei giovani della Narnese, ne diventa il responsabile. Su di lui, ed i suoi collaboratori, la responsabilità di far crescere nuovi giovani calciatori che siano all’altezza delle nuove visioni. In bocca al lupo.

Venerdì 26 giugno ore 18.00 Anello della Solidarietà al campo Gubbiotti: incontro di calcio tra i Terzieri, l’Ente Corsa e pure gli amministratori e dipendenti comunali. Ingresso cinque euro a favore della Anlcc. Di sicuro scenderà in campo il sindaco Lucarelli, che sarà pure interista ma nella sua gioventù ha giocato in Serie D. E bene.

Di sicuro comparirà pure Francesco De Rebotti che quando vede un pallone gli va subito dietro. Si spera che il defibrillatore sia in funzione: non tutti fanno attività fisica corretta. L’ha dichiarato: Cesare Antonini priore di Mezule, non giocherà. E non è poco

C’è una Narnese del calcio vittoriosa, è quella del Calcio a Cinque che sale in serie C1. La targa che è stata consegnata ai dirigenti della società recita: “Un traguardo scritto con il sudore, l’unione e la passione di un gruppo fantastico”.

La trattoria lungo l’Ortana ha cambiato nome: niente più quello pretenzioso che era stato quasi imposto dal Comune e che tutto faceva tranne che portare fortuna. Si chiamava Valcheria o giù di lì in ricordo di una attività che forse nemmeno i romani si ricordavano più. I romani quelli antichi. Adesso hanno cambiato nome appellandosi Trattoria da Nicoletta, come si conviene a chi lavora a bordo strada. E per il locale è iniziata una nuova stagione.

Le Pillole sono anche tristi: oggi i funerali di Andrea Proietti, sostenitore dell’azione sociale a 360 gradi. Benvoluto, anzi amato da tutti i narnesi che l’hanno conosciuto. Aveva 61 anni.

Si è sposato Davide Sacco. Con chi? Ma con la sua compagna da sempre, Ilaria Ceci. Tutta la cerimonia è stata una coreografia con location bellissima a cominciare dalla Rocca dell’Albornoz.

E come non si evolve: il turismo narnese va avanti: Dagspa Worlds propone addirittura dei cestini da viaggio per chi uscendo da Narni Sotterranea si vuole fare un bel giro in canoa. Ed è anche un tentativo di spostare il turismo un po’ fuori dal Centro che più di quello non recepisce.

Narni. Pillole. La galleria dello Scalo, Gli Orti, la scherma, Narnia Festival. Quindi oggi….

21.06.2026 Andando in giro per la rete stradale dell’Anas si vedono delle illuminazioni in galleria davvero strabilianti: in qualche caso più di una sala operatoria. La galleria che da Narni Scalo porta a Narni è stata da sempre buia. E pericolosa. Quando si sale c’è un momento che non si riesce a vedere il fondo della galleria, insomma un angolo cieco. Chissà se l’Anas potesse risparmiare un paio di lampade nelle lunghissime gallerie e magari installarle a Narni Scalo.

21.06.2026 Bruno Marone è davvero un amico degli Orti di sant’Agostino: continua a regalare piante, arbusti e molto altro da mettere in situ. Rose, rododendri, camelie. Dovranno crescere ma già adesso stanno addobbando la rete di recinzione degli Orti. Ormai Marone fa parte della grande famiglia che continua a piantare nuove essenze e alberi per un parco cittadino.

21.06.2026 Presentata la XV edizione del Narnia Festival addirittura presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, insieme all’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera.

E’ il festival di Cristiana Pegoraro, che tornerà a riempire la città di musica, di musicisti e di grandi prestazioni artistiche.

21.06.2026 Dice il Circolo della Spada di Narni guidato da Carlo Papi: “Grandissimi applausi per le nostre Giorgia e Giulia, che hanno ufficialmente conquistato il diploma di II Livello di tecnico nazionale di scherma. Il Circolo Spada Narni non potrebbe essere più fiero di voi. Questo non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza.

Narni, il centenario della Narnese, i danneggiamenti alle canoe, l’Elettro, quindi oggi…

Dal 26 giugno al Beata Lucia grande esposizione di foto della Narnese: c’è un centenario da celebrare e niente come quest’anno c’è la gioia della mostra. La Narnese ha finito un campionato travagliato come l’avesse vinto ed ora si rifugge benissimo nei ricordi. Tanti, belli, selezionati da uno juventino come Leo Emiri, pieno di immagini, storiche e sconosciute.

Ci sono ancora vandali o ladri che si interessano alle canoe di DagSpa Words, l’associazione che le mette in acqua. I proprietari hanno pure messo alcune telecamere per capire chi, quando e perché quelle canoe sono così interessanti nella notte.

L’Elettro, la Sangraf, come si vuole chiamarla sembra non ce la faccia più a ritornare in assetto. Peccato. C’è chi definisce sbagliate le scelte fatte nel 1979, quando anziché spostare la fabbrica ad Ortona si preferì alimentarne un raddoppio da un sindaco, l’unico sino a Lucarelli, degno del nome, Luciano Costantini. Si è cercato di mettere in ombra i numeri: nel 1980 lavoravano direttamente in fabbrica 1100 persone, a queste si devono aggiungere secondo i calcoli almeno altre cinquemila dell’indotto (la percentuale è uno a cinque, uno a otto). Per almeno trenta anni la fabbrica ha sparso sì polvere ma anche una grandissima ricchezza, che si vuole sminuire. Gli ultimi dieci anni sono stati tribolati, sono sembrate minestre riscaldate. Negli Anni 80 per mitigare l’inquinamento venne anche pensata una “quinta arborea”, che doveva nascondere la fabbrica alla vista dei cittadini. E come poteva accadere se c’è una ciminiera di centoventi metri. Venne anche piantata una vigna che per una decina d’anni dette anche un vino rosso, l’Elettro, pure buono, forse perché intostato proprio dalla lavorazione.

Michele Francioli, presidente del Consiglio Comunale è tramite del Comune verso quello di Padova sede della splendida opera del Donatello, che raffigura il Grande Condottiero Narnese. E fa bene Francioli a mantenere vivo il legame perché l’opera spinge ad un legame diverso tra le due città. Tra l’altro, era stato ipotizzato la realizzazione di una riproduzione dell’opera di Donatello dal momento che esistono i calchi originali. Troneggiasse in qualche piazza del Centro Storico mica sarebbe disprezzabile. A Francioli il compito di rimettere in discussione proprio questa idea

Narni. Pillole. Fiorella Agri festeggia gli anni con dedica, una nuova agenzia immobiliare a Narni Scalo, e mercoledì 24 inaugurazione dello stradone. Quindi, oggi…

19.06.2026 Il gruppo è, come si dice adesso, coeso: tutte ragazze del 1956, l’anno della neve che sono rimaste unite ed hanno costituito anche un gruppo che si sposta, tutto insieme, in vacanze, cene e raduni. Questo è, per loro, l’anno dei “settanta” e man mano che scatta inesorabile il compleanno se ne vanno a cena, con Angela Rosa Di Fino che stende una lode. Le rime sono baciate e scontate ma l’intento è davvero di amore.

19.06.2026A Narni Scalo apre una nuova agenzia immobiliare: due professioniste, questa rubrica conosce però solo Livia Mearelli ma c’è anche Caterina Proietti, lungo via della Stazione selezioneranno case e disponibilità. L’Agenzia si chiama “Zero24”. Promette bene.

19.06.2026 Sì, ci sarà una vera inaugurazione: dai piani alti del Comune è stato fatto sapere che il taglio del nastro allo stradone Superconti – Suffragio ci sarà mercoledì prossimo alle 09.30. D’altronde perché aspettare: la strada è bella (inutile) ed invitante: un bel taglio del nastro è il compimento dell’opera

(17.06.2026) Dice Fabrizio Bagnara, prete, ma nel caso specifico degente all’Ospedale di Narni: Manca una doccia. Con le temperature a trenta gradi, manca una doccia. Non ci si può lavare in un lavandino”. Ma Fabrizio Bagnara sui vede che ha Santi in Paradiso e così ha aggiornato la sua esigenza:

Nel reparto, in una stanza occupata da alcuni pazienti, c’è una doccia! Siamo riusciti a “invadere il campo” e farci la tanto desiderata doccia.

​Anche i medici, oggi, si sono resi conto che nelle stanze di un’ala del reparto non c’è alcuna doccia nei bagni. Meno male, meglio tardi che mai. Almeno però ce n’è una dall’altra parte! Evviva il nostro ospedale.

(17.06.2026) Ancora problemi per quanto riguarda i pendolari ternani ma anche narnesi. Problemi seri. Che però hanno inizio da una data precisa: il giorno in cui si è deciso la regionalizzazione delle ferrovie. Una bestialità! Ci sarebbe tanto da dire ma tutto si può fermare affermando semplicemente che non può esistere un trasporto regionalizzato. Chi non ricorda i Minuetto acquistati da chissà quale Giunta Regionale? Vennero messi in deposito, pagandolo. Ed adesso rispolverati dopo azione di refreshing (pagandola). Una bestialità. Dà l’idea che i problemi partano proprio da lì e hai voglia a chiedere da parte di sindacati, pendolari amministratori locali incontro con il Ministro dei Trasporti. Per legge non conta nulla.

(17.06.2026) L’Arpa, per bocca del suo direttore generale Alfonso Morelli ha comunicato che sarà necessario un sistema di classificazione degli eventi. Sullo sfondo la sostenibilità. E come sempre nelle iniziative di Morelli ( e dell’Arpa) ci si avvita in disposizioni che non hanno alcuna finalità pratica. Chissà che cosa si sarebbe voluto fare? Ah, saperlo!

(17.06.2026) L’inaugurazione dello stradone? Forse sabato prossimo! Forse a settembre come gli esami. Chissà perché alcune opere pubbliche tendono a non essere inaugurate, come la Piazza Garibaldi: in quel caso il nastro si sarebbe dovuto tagliare prima della Corsa all’Anello. Edizione 2024.