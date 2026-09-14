In un contesto in cui i luoghi dedicati alla cultura faticano a resistere nasce la Pop Keys Factory (PKF) una nuova realtà didattica con sede in un moderno Home Studio in Via Campomicciolo a Terni.

L’obiettivo è di offrire un’alternativa formativa entusiasmante e professionale per chi vuole avvicinarsi al mondo della musica moderna in particolar modo delle tastiere e del pianoforte pop.

La missione è quella di sviluppare un hub culturale in cui , sia i giovani che i più grandi, possano trovare un proprio spazio investendo sulla propria passione.

“Spesso si tende a considerare la cultura pop e quindi la musica moderna come qualcosa di serie B rispetto alla didattica e alla cultura Classica – spiega Jonathan Cresta ideatore del progetto – la verità è che dietro ai brani moderni che ci portiamo nel cuore, che hanno segnato i momenti importanti della vita di ognuno di noi, si nasconde studio e sensibilità artistica. Vero è che attualmente il lavoro di ricerca di approfondimento e di studio sembra venir meno in quanto si è alla continua ricerca della tendenza e della vitalità social ma è per questo che chi come me crede nell’arte vera quella che ha qualcosa da dire deve, quanto meno, provare a fare la differenza mettendo al servizio del prossimo conoscenze e competenze”.

PKF è uno spazio intimo e professionale in cui alternare le lezioni di pianoforte pop e tastiere e i laboratori musicali ed artistici in cui sperimentare professionalmente e sul campo ciò che si è imparato a lezione.

Voglia di fare rete e collaborare sono alla base di questo progetto che nasce per essere molto di più di una semplice Scuola di musica.

Per informazioni e prenotazioni della lezione di prova gratuita:

● Sede: Via Campomicciolo 167, Terni

● WhatsApp / Tel: 339 1328563

● Email: [email protected]

● Social (Instagram / Facebook): @popkeysfactory