Giornata piena di novità per la Nuova Ternana 1925 iniziando dalla firma del nuovo allenatore, Andrea Lisuzzo, che potrà insieme a Carlo Mammarella programmare la rifondazione della squadra per adeguarla alla serie D. Oltre a Lisuzzo ieri è stata la volta di un calciatore ternano che ha disputato oltre 300 partite tra serie C e D con la realizzazione di oltre 80 gol. Il suo nome è Lorenzo Liurni, un attaccante di 32 anni che nella sorsa stagione ha giocato nelle fila della Gelbison con 33 partite disputate e 10 gol realizzati. Per Lorenzo si concretizza il sogno di indossare la maglia rossoverde. Il ds rossoverde, poi, ieri ha portato a termine altre operazioni ovvero i difensori Lorenzo Zaffalon ( 2007 ) e Andrea Rigoni ( 2006 ) dall’Atalanta e Simone Curzi ( 2007) ub centrocampista/trequartista dalla Lazio a titolo definitivo. Un altro ternano, poi, sarà alla corte di Andrea Lisuzzo ovvero Flavio Fazi, capitano dell’under 17 della fallita Ternana Calcio srl.