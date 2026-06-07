Dopo il successo riscosso nei festival e nelle stagioni musicali di tutta Italia, “Ombre sull’acqua” torna in Umbria con due appuntamenti: sabato 26 settembre ad Amelia, nella sala dello Zodiaco di palazzo Petrignani, e domenica 27 settembre a Terni a palazzo Primavera o, in caso di disponibilità, a palazzo Gregori-Canale. Il concerto-spettacolo ideato da Moira Michelini e Andrea Giuli, sostenuto dalla Fondazione Carit e patrocinato dai comuni di Terni e Amelia, rappresenta uno degli incontri più originali tra musica e letteratura proposti negli ultimi anni nel panorama culturale italiano.

A dare vita a questo dialogo artistico sono Moira Michelini, pianista concertista di fama internazionale con oltre mille concerti eseguiti tra Europa, Oriente e Sud America; e Andrea Giuli, giornalista, poeta, saggista e organizzatore culturale. Michelini interpreta al pianoforte musiche di Ginastera, Einaudi, Zimmer, Piazzolla e altri celebri compositori contemporanei, mentre Giuli accompagna il pubblico attraverso pagine di grandi autori della letteratura mondiale come Borges, Calvino, Parise, Brodskij, solo per citarne alcuni. Il risultato è una fusione artistica intensa e raffinata.

Lo spettacolo ha debuttato a Terni nel maggio 2024 ottenendo un immediato riscontro di pubblico e critica. Da allora è stato ospitato in importanti rassegne nazionali, tra cui “Musica e Incanto a Palazzo Settanni” in Puglia, il Trentino Jazz di Isera presso Palazzo de Probizer, il teatro degli Impavidi di Sarzana, la sala dei Provveditori di Salò e il festival Music&Wine di Grosseto. Il 16 maggio “Ombre sull’acqua” ha inoltre inaugurato la 47^ edizione dell’Antidogma Festival di Saluzzo nella cattedrale della Croce Nera, confermando il crescente interesse intorno a un progetto artistico che continua a conquistare pubblico e organizzatori in tutta Italia. Le prossime date dei due artisti saranno il 26 luglio ad Atripalda per la 34^ edizione de “I luoghi della Musica”, il 4 agosto a Brusson (Ao) nel festival Monterosa, l’8 settembre a Roncegno alla Casa Raphael e il 17 ottobre al Museo Pitagora di Crotone.