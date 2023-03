Nella seduta dedicata al question time, il consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd) ha interrogato l’assessore Luca Coletto in merito al “depauperamento della sanità ternana”, chiedendo di sapere “quali azioni la Giunta intenda mettere in campo affinché l’ospedale di Terni non venga spogliato, generando incolmabili distanze tra le due aziende ospedaliere di Terni e Perugia e se non ritenga necessario intervenire al fine di non far perdere all’Ospedale di Terni la Struttura complessa maxillo facciale, cardiochirurgia, neuroradiologia ed endocrinologia. Inoltre se è stata inviata una comunicazione al Ministero della Salute per comunicare preventivamente le proprie scelte programmatiche sul tema”.

“L’azienda ospedaliera di Terni – ha aggiunto Paparelli – ha sempre giocato un ruolo determinante nella mobilità attiva, ruolo oggi venuto meno a causa della gestione di questi ultimi anni. È necessario evitare che con l’alibi della razionalizzazione si vada di fatto verso l’azienda unica regionale, esiziale per la città di Terni. Inoltre gli atti di programmazione sono ancora in discussione nella commissione competente mentre si stanno impropriamente e contro il volere dell’Assemblea legislativa, attuando pezzi di programmazione con singoli atti e disposizioni. Ricordo, infine – ha concluso il consigliere Pd – che la Regione Umbria si era impegnata ad inviare al Ministero della Salute gli atti contenenti le proprie scelte programmatiche”.

Nella su risposta l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha cercato di rassicurare sul futuro che attende l’ospedale ternano: “non c’è alcun atto amministrativo – ha affermato l’assessore – che definisce le situazioni descritte. Si sta cercando di concertare tra i due ospedali di Perugia e Terni, che resteranno separati, con due diverse aziende. Vogliamo ottimizzare entrambi i poli, lasciando a Terni le potenzialità maturate, anche rispetto alla mobilità attiva legata al Lazio. La convenzione è solo pre-adottata e può ancora essere migliorata e modificata. Non c’è intenzione di depotenziare i due poli ospedalieri – ha concluso Coletto – è in corso una concertazione che riguarderà anche il reparto di urologia, con la ridefinizione delle apicalità”.